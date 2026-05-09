Met Gala se koná už od roku 1948. Lístky na něj tehdy stály pouhých 50 dolarů. Během 70. let byly přizvány i celebrity a v 90. letech se organizace ujala Anna Wintourová, legendární šéfredaktorka magazínu Vogue. Právě jí se podařilo vytvořit z Met Gala událost, na níž touží každý být, a na níž se těší módní fanoušci po celém světě. Být hostem Met Gala rozhodně není levné. Pokud nejste na seznamu pozvaných, lístek stojí 100 tisíc dolarů, tedy více než dva miliony korun.
Událost Met Gala se pravidelně koná první pondělí v květnu, vždy na speciální téma. K němu muzeum pořádá nákladnou módní expozici a celebrity se snaží do tématu trefit svým outfitem. Tím letošním bylo „Fashion Is Art“ a jako každý rok se bylo na co dívat.
Na schodech Metropolitního muzea se procházela zpěvačka Madonna v černých šatech s dlouhým závojem a korábem na hlavě, přičemž vlečku ji neslo sedm pomocnic. Tuto módní performanci vytvořili v ateliérech domu Saint Laurent na motivy obrazu Pokušení svatého Antonína od malířky Leonory Carringtonové (1945).
Na červeném koberci letos nechyběla ani čínská akrobatická lyžařka Eileen Guová. Držitelka pěti olympijských medailí všechny překvapila krátkými šaty z 15 tisíc skleněných bublin, které pomocí vzduchových pump vyfukovaly další mýdlové bubliny. Vášnivé debaty se naopak vedou nad kvalitami outfitu německé modelky Heidi Klumové, která na Met Gala dorazila v šatech z napodobeniny mramoru. Interpretace sochy Zahalená vestálka mnohým připomínal spíše kostým na Halloween.
Zneužívá zaměstnance a podporuje Trumpa
O větší kontroverzi se však postaral Jeff Bezos se svou ženou Lauren Sánchezovou Bezosovou. Ti letos byli novými čestnými předsedy Met Gala, tedy vlivnými sponzory nejen celé akce, ale i Kostýmního institutu. Proti účasti Bezosových se mnozí striktně vymezili a v ulicích Manhattanu se objevily plakáty i transparenty nabádající k bojkotu galavečera. Bezos má totiž spíše než auru módního filantropa pověst kontroverzního byznysmena.
Známé jsou extrémní pracovní podmínky ve skladech jeho firmy Amazon, jeho zásahy do fungování listu Washington Post, ale také podpora administrativy Donalda Trumpa. K protestujícím se kromě obyčejných Newyorčanů přidal i starosta města Zohran Mamdani, který tím porušil dlouholetou účast newyorských starostů na Met Gala.
„Problém s galavečerem je, že je sebezničující. Nejde o módu, ale o publicitu. Myslím, že velkou část prestiže ztratil, protože ho financuje Jeff Bezos,“ okomentovala pro The Guardian módní historička a spisovatelka Cally Blackmanová.
Kolik vkusu si lze koupit za peníze?
Účast Bezosových na Met Gala ale není nijak překvapivá. Už delší dobu se spekuluje, že Jeff Bezos zvažuje koupi vydavatelství Condé Nast, do jehož stáje patří i módní magazín Vogue. Ostatně jeho loňská svatba s Lauren Sánchezovou v Benátkách byla kvůli své okázalosti označována za „svatbu století“ a Vogue o ní hojně referoval. Nevěsta Lauren se nakonec ve svých bílých šatech Dolce & Gabbana objevila na obálce slavného časopisu.
Mnohým však vadí, že největší módní akci sponzorují lidé, jejichž podnikání není bez kontroverzí, a kteří své patronství nezískali díky dobrému vkusu a dobře odvedené práci pro módní průmysl, ale jednoduše proto, že mají peníze a touhu patřit mezi elitu Met Gala. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že péče o rozsáhlé textilní sbírky a uchovávání vzácných šatů v Metropolitním muzeu umění je mimořádně nákladná a bez štědrých sponzorů by instituce nepřežila.