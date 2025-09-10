Velký krok pro firmu, pramalý prospěch pro lidi. Zuckerbergova vize osobní superinteligence

Podle Zuckerberga je vývoj superinteligence na dohled a Meta chce přinést „osobní superinteligenci“ každému člověku. Každý by měl mít svého osobního AI asistenta, který mu pomůže dosáhnout individuálních cílů a aspirací.
Meta chce místo centralizované superinteligence automatizující veškerou práci nabídnout superinteligenci posilující individuální možnosti lidí. Zuckerberg píše: „Zdá se, že zbytek tohoto desetiletí bude rozhodujícím obdobím, které určí, jakou cestou se tato technologie vydá a zda se superinteligence stane nástrojem pro posílení osobnosti, nebo silou zaměřenou na nahrazení velkých částí společnosti.“
Meta toho ovšem moc o povaze té svojí decentralizované superinteligence neprozradila. Jde spíše o prohlášení učiněné především pro trhy. Zuckerberg má dlouhou tradici takovýchto přelomových memorand, jenže Facebook je firmou na monetizaci pozornosti, ne na špičkový technologický vývoj.
Pozornost je monetizovatelná
Jenže firma také „vlastní“ obrovské množství dat, které mohou pro AI působit jako skvělý kontext. Meta ví, s kým si tykáte, s kým máte formální vztahy, takže její AI ví, komu má poslat pozvánku „čau, co oběd zítra tam jako vždycky“ a komu „dovoluji si navrhnout setkání zítra ve 12:00“. Je to ta osobitost, kterou Meta slibuje? Dost možná. Takováto kontextová data jsou pro dobré výsledky AI velmi důležitá a ostatní firmy je nemají jak získat. Meta by je mohla skvěle zpeněžit.
Zamysleme se nad tím, co je Facebook? Stroj na pozornost. Pozornost je vším, pozornost je totiž monetizovatelná a jen skrze monetizaci pozornosti dosáhl Facebook úžasných 164 miliard dolarů obratu v roce 2024 - tedy poloviny HDP Česka.
Všechno, o co se Facebook dvacet let snaží, je udržení pozornosti. Ať již to byl nákup WhatsAppu nebo obrovské investice do přerodu v Meta company a vývoj metaverza. Metaverzum netáhne, táhne AI, ve které Zuckerberg zaspal. Jenže jeho zdroje jsou obrovské - a tak přitlačil na penězích, utratil miliardy, vypsal stomilionovou nástupní prémii pro špičkové AI odborníky. A nyní se čeká, k čemu to bude.
Mark Zuckerberg vydal celkem pět memorand včetně toho posledního. Vždy oznamují „novou éru humanity“, ať už je to příchod mobilních telefonů v roce 2012 nebo „skutečně soukromou komunikaci“ či snad „budování světa, jaký skutečně chceme“.
Jenže Zuckerbergovy manifesty není třeba číst doslova. Je potřeba přemýšlet nad kontextem, v jakém přicházejí, protože zkušenost ukazuje, že firma se od prohlášení vlastního šéfa rychle odkloní. Metu rozhodně nezajímá, zda budujeme svět, jaký chceme. A nebude jej ani zajímat vaše osobní produktivita. Bude jej zajímat, zda udrží vaši pozornost.
Zuckerberg se snaží dotlačit Meta AI jako součást našeho zorného pole. K tomu mají sloužit brýle s AI a další připravovaná zařízení. Zatímco OpenAI nebo Claude sedí na vašem počítači a vyčkávají nebo v lepším případě konají na váš popud a výsledek vám sdělí, až se k počítači vrátíte, Meta AI se okamžitě promítá v brýlích do vašeho zorného pole. Meta AI si žádá okamžitou pozornost.
Devastování skupinových vztahů
Teď je otázka, k čemu to bude vám. Že okamžitě uvidíte zprávu od svého kamaráda či šéfa? Je tak kritických těch pět vteřin, než vyndáte pípající mobil z kapsy, abyste viděli totéž? Asi těžko. Meta AI počítá spíše s augmentací reality – jdete po městě, koukáte na výlohu krámu a Meta AI vás ujistí, že o dva rohy dále byste si to užili levněji s kuponem, který vám právě přistává. Meta si udrží pozornost i příjmy a vy si mnohem lépe nakoupíte – nebo budete mnohem lépe zmanipulováni, že si máte koupit něco, co byste si jinak nekupovali.
Nerozumějte mi špatně – v pracovním prostředí je AI skvělá. Jenže Meta ji tlačí i do osobního prostředí. Zatímco v pracovním prostředí slouží ke zvýšení produktivity, k čemu poslouží v osobním prostředí? Ke zvýšení vašich osobních kontaktů, které už tak dost sociální sítě narušují? K tomu, abyste místo silných vztahů měli větší množství vztahů řídkých? K tomu, aby se vám při komunikaci s vaším „kámošem“ automaticky našeptávalo jméno jeho dítěte, které si nepamatujete?
Ve skutečnosti tady vidím pramalý prospěch pro nás jako pro lidi. Osobní superinteligence je pokus protlačit Meta AI jako naši komunikační mezivrstvu. Pokus, jak se stát součástí mezilidské komunikace ještě těsněji, než to dnešní Meta produkty dělají. Zatímco pracovní superinteligence bude mít v dlouhodobém pohledu obrovský ekonomický přínos, osobní superinteligence bude pokračovat v tom, co dnešní toxická konstrukce sociálních sítí zaměřených na pozornost dělá: devastovat skupinové vztahy.
Tím nelze říct, že Zuckerbergova vize je bezcenná. Bezpochyby na ní vydělá více, než my všichni za celý život. Bezpochyby ji bude plynule „pivotovat“ podle toho, kam se svět bude vyvíjet. V tom je jeho velká síla. A svět i konkurenti Mety (ale má nějaké?) na ni budou nějak reagovat. Rozhodně však bude Zuckerbergova vize směřovat k tomu pro něj nejdůležitějšímu: k udržení vaší pozornosti.
Autor kandiduje za Piráty ve volbách do Poslanecké sněmovny