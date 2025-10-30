Metály bez kontroverzí, pevné občanské postoje Anny Geislerové a kauza Poche II

Jako každý rok se přirozeně najdou lidé, kterým se nemusí zamlouvat ocenění pro toho či onoho.
Někdo se třeba může pozastavit nad některými odůvodněními, která Hrad k seznamu oceněných uvedl. Například Anna Geislerová není „jen“ jedna z „nejvíce oceňovaných hereček své generace“, ale dle prezidenta i „osobnost pevných občanských postojů“. Nešť.
Bezpečně mrtví, fanoušci a neutrálové. Státní řády ztělesňuje Bílý lev pro Svěráka
Každý polistopadový prezident kromě válečných hrdinů a nezpochybnitelných kapacit ve svém oboru vyznamenal i lidi, kteří jsou mu názorově blízko. Hlava státu na to má plné právo a je dobře, že se tak děje. V letošním seznamu vyznamenaných jde jen těžko hledat někoho, kdo by budil významnější kontroverze, jako tomu bylo u některých „milců“ bývalých prezidentů. Celý ceremoniál na Pražském hradě byl vkusný a důstojný, v této disciplíně se Petru Pavlovi daří.
● Uvidíme, jak tomu bude při jednáních s Andrejem Babišem o sestavení vlády. Dle dostupných informací by také v tomto případě mělo vše proběhnout poměrně hladce. Jediným konfliktním bodem by mohlo být, pokud by Babiš na Hrad v seznamu členů příštího kabinetu přinesl i jméno čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka.
Poté, co někteří novináři a aktivisté zveřejnili 42 stránek jeho smazaných příspěvků na sociálních sítích, v nichž krom jiného opěvoval nacistické vůdce, naznačil Pavel docela jasně, že přes něj by Turkovo jméno neprošlo. „Pokud se ukáže, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, tak podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice,“ řekl prezident.
Levná a stravitelná koalice podle receptu Babiše a Pavla
Ještě před pár dny se zdálo, že to celé pochopili i samotní Motoristé. Jejich šéf Petr Macinka sice navenek stále tvrdil, že z „ikonického“ Turka nehodlá ustupovat, v kuloárech už se ale řešilo, že na post ministra zahraničí mají připraveného kariérního diplomata a poslance Motoristů Karla Berana. Pro Turka se pak hledalo jiné místo, nejčastěji se mluvilo o postu místopředsedy Sněmovny.
Jenže v posledních dnech se situace opět změnila. Oproti kuloárním zvěstem dorazil namísto Berana na programové jednání s ANO a SPD k zahraniční politice Turek. Některé zdroje od Motoristů hlásí, že si to nyní Macinka a spol. vyhodnotili tak, že hlavní odpor vůči Turkově nominaci postupem času utichá a mají na ministerském křesle pro něj trvat. On sám už veřejně prohlásil, že o funkci ve Sněmovně nestojí. „Jestli někdo má pocit, že nemám dost bavoráků s řidičem, tak to není úplně pravda,“ uvedl.
Nejspíš se tak může opakovat scénář, který Babiš zažil ve svém prvním premiérském období se sociálními demokraty. Ti v roce 2018 nominovali na ministerstvo zahraničí europoslance a vlivného zákulisního hráče Miroslava Pocheho. Šéf ANO z toho nadšený nebyl, ale do kabinetu ho v souladu s jejich přáním navrhl. Zásadně proti se však postavil tehdejší prezident Miloš Zeman.
Spor se táhl pět měsíců i proto, že Babiš na Zemana odmítl podat kompetenční žalobu, protože si nechtěl pošramotit vztahy s prezidentem. Socialisté zase nechtěli kvůli Pochemu odcházet z vlády. V říjnu tak do Černínského paláce nastoupil Pocheho asistent Tomáš Petříček. Uvidíme, zda Pavel vytrvá podobně Miloš Zeman a jestli se pak Motoristé zachovají stejně jako před lety představitelé ČSSD v čele s Janem Hamáčkem. Jeví se to jako varianta, při níž si zachovají tvář všichni.