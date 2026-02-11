Syndrom stříbrné medaile. Metoděj Jílek není první, kdo se málo radoval

Projížděl jsem si diskusi pod facebookovým příspěvkem americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Ciglerové, který začínal větou „Kdo jste někdy skončil stříbrný, víte, že je to nejhorší možná medaile“, takže víte, jak to vidí ona. Opačný pohled připomněla diskutérka Johana Fundová historkou Jaromíra Jágra, jemuž před finálovým zápasem v Naganu telefonovala babička s tím, že pro ni je vítězem už teď. Jágr jí prý řekl, ať si tyhle kecy nechá pro mámu, že on přijel vyhrát a ne se zúčastnit. Baron Coubertin v tu chvíli asi v hrobě zarotoval.
|
První hry. První závod. První medaile. O milnících na pouti nevšedního talenta Jílka
Každopádně to, čeho jsme byli v neděli svědky, byl jen čítankový příklad jevu, jemuž se říká „syndrom stříbrné medaile“ a jenž není v dějinách sportu nijak vzácný.
Záznamů jevu, označovaných dnešní terminologií za „ikonické“, je dost. Ruská krasobruslařka Alexandra Trusovová komentovala svou stříbrnou medaili z pekingské olympiády (2022) slovy: „Všichni mají zlato, jen já ne. Nenávidím tenhle sport. Už nikdy nebudu bruslit.“ Britský boxer Ben Whittaker na olympiádě v Tokiu (2020) sundal ještě na pódiu stříbrnou medaili z krku a strčil ji do kapsy. Americký sprinter Carl Lewis kyselil v roce 1988 na OH v Soulu po závodu na 100 metrů na pódiu vedle vítězného Bena Johnsona ještě víc než teď Jílek – Johnson však byl později diskvalifikován pro doping.
Syndrom stříbrné medaile je dokonce tak častý, že už před třiceti lety o něm vyšla studie Victorie Husted Medvecové, Scotta F. Madeyho a Thomase Giloviche nazvaná „Když méně je víc: Kontrafaktuální myšlení a uspokojení držitelů olympijských medailí“ (When less is more: Counterfactual thinking and satisfaction among Olympic medalists, Journal of Personality and Social Psychology vol. 69, No. 4, pp. 603–610).
Na základě analýzy videí z olympiády v Barceloně (1992) a rozhovorů s medailisty autoři konstatují, že lidé v soutěžních situacích (a zejména sportovci) mají z druhého místa menší pocit uspokojení než ti, kteří skončí třetí. Připisují to kontrafaktuálnímu myšlení, kdy se druhý na pásce více upíná k vzestupnému cíli (dopadlo to hůř, než mělo), zatímco třetí uvažuje sestupně (dopadlo to líp, než mohlo).
|
Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře
Nemyslím, že někdo z diskutujících pod Janiným FB statusem tu studii znal, ale když si člověk diskusi dočetl, konstatovala vlastně totéž, co studie: třetí má větší radost než druhý.
Pokud jde o Metoděje Jílka, nepochybuju o tom, že ho čeká ještě spousta příležitostí mít mnohonásobně víc radosti než druhý a třetí dohromady.
(Za rešeršní spolupráci děkuji AI Gemini a AI Grok.)