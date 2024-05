Hnus a lež ve stanici Anděl. Je plastika Moskva – Praha lživá, jak tvrdí Hřib?

Ale to, co o víkendu napsal na web náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib, je už jiná liga. Jde o normalizační dekor pražského metra, o plastiku Moskva – Praha ve stanici Anděl. Mnozí si řeknou, že ta plastika je normalizačně hnusná. Ale že by byla lživá, jak tvrdí Hřib? To je přece jiná otázka.

Ano, přátelství mezi Prahou a Moskvou bylo dílem propagandy. A dotyčná plastika vznikla v režimu, který tu ustavila Moskvou vedená invaze a okupace. V tom se s Hřibem shodne asi většina. Ale je proto lží, jak píše Hřib? Nebo autentickým dokladem doby? Vždyť i ten, komu se to dílo hnusí, může říci, že není lživé.

Bují slova jako dezinformace a lež. Ale máme pokládat za lež vše, co je hnusné, leč přitom dobově autentické? Až budou o plastice rozhodovat pražští radní, udělali by dobře, kdyby se argumentu o lži vyhnuli.