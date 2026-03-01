Střet s narkokartelem rozhoduje o budoucnosti Mexika. A trochu i o fotbalovém šampionátu

Mexiko zažívá dramatické události. Poté co mexická vláda v neděli zabila šéfa drogového kartelu Jalisco Cartel New Generation (CJNG) Nemesia Rubéna Oseguru Cervantese zvaného „El Mencho“, propukly po celé zemi násilnosti. Jedna z největších latinskoamerických zemí je už na ně bohužel zvyklá, protože jsou pobočným efektem nekonečné války s drogovými kartely, nicméně tentokrát se možná jedná o klíčový střet, který může rozhodnout o její budoucnosti.
Puerto Vallarta. Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese spustila v Mexiku spirálu násilí. (22. února 2026) | foto: @morelifediares via Instagram/YoReuters

Co je ve hře? Kartel CJNG je podle americké vlády jednou z pěti nejnebezpečnějších zločineckých organizací na světě, jehož operace mu přináší neuvěřitelné zisky v řádech miliard dolarů. Jádrem jeho „podnikání“ je výroba a pašování fentanylu, metamfetaminu a kokainu do Spojených států.

Nikoliv náhodou proto americký prezident Donald Trump po bleskové operaci s únosem a zatčením venezuelského prezidenta Nicoláse Madura prohlásil, že teď je čas vypořádat se i s Mexikem. „Prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová je dobrá žena, ale neřídí zemi, Mexiko řídí kartely. Budeme s tím muset něco udělat,“ řekl.

Je dost možné, že tlak z Washingtonu přiměl prezidentku a mexickou vládu jednat. Ve spolupráci s americkými zpravodajskými službami provedla mexická armáda operaci k likvidaci Cervantese. Vláda si ovšem dala záležet na tom, aby zdůraznila, že rozhodnutí o provedení operace bylo jejím suverénním rozhodnutím a že jí provedly mexické síly na mexické půdě.

Stát a paralelní struktury

Otevřená válka s kartelem ale nebude jednoduchá, neboť kartel operuje se svými dobře vyzbrojenými silami ve více než dvaceti mexických státech. Je schopen blokovat klíčové komunikace po celé zemi, aby byly paralyzovány pohyby bezpečnostních složek. Do „repertoáru“ kartelu patří bombové atentáty, únosy a vraždy politiků, soudců nebo příslušníků policie a armády. V posledních letech bylo zaznamenáno i použití improvizovaných dronů s výbušninami. Reálně hrozí, že kartel vyhlásí státu válku podobně, jak to učinil Pablo Escobar v Kolumbii v 80. letech minulého století.

Naznačují to i události z posledních dnů: velké nepokoje proběhly v Guadalajaře, hlavním městě státu Jalisco, boje s kartelem probíhají v přímořském městě Puerto Vallarta, které je oblíbeným cílem dovolené pro turisty ze Spojených států a Kanady. Ti jsou teď také chvatně letecky evakuováni.

Prezidentka Sheinbaumová riskovala, když se s kartelem pustila do otevřeného konfliktu. Jde ale o principiální otázku: Mexiko už dále nemůže pokračovat v situaci, kdy existuje oficiální moc a vedle ní paralelní zločinecké struktury zpochybňující její autoritu. Konsolidace územní kontroly a ochrana civilistů je teď politickou prioritou.

Jeden velký otazník přesto zůstává. Bude Mexiko schopno hostit už za 107 dní část mistrovství světa ve fotbale?

