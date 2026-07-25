Mezi námi neposkvrněnými anděly aneb čtení z notýsku pirátské hanby

* Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si rád v debatách honí triko, jak jeho strana na rozdíl od všech ostatních nemá žádné kauzy a aféry. Pomiňme blbiny, jako že náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík zmlátil milenku (nebo manželku?) po jejich vzájemné bitce na vnitráckém večírku. Ekonomický podtext už měl případ poslance Tomáše Vymazala, který na poslanecké ubytovně za státní elektřinu těžil bitcoiny a měl tam spotřebu, jako by mu po obýváku jezdila tramvaj. Nebo že si zastupitel a člen dozorčí rady pražské městské firmy TCP Vladimír Šraier z veřejných peněz pořídil luxusní telefon za 40 tisíc.
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Myslel jsem, že jde o přeplatek za elektřinu, hájil Hřib neoprávněné odměny
A sám Hřib coby primátor neoprávněně pobíral čtvrtmilionové odměny v městské firmě Pražská energetika. A ani nemluvě o největším manažerském selhání v polistopadové éře, kdy ministr Ivan Bartoš za zmrvenou digitalizaci stavebního řízení prošustroval stovky milionů. Ale kdyby toho měl pan předseda Hřib málo, může si do notýsku pirátské hanby připsat dva aktuální záseky. Soud pravomocně odsoudil pirátskou funkcionářku z Telče Petru Kujínek Polodnovou za zpronevěru devíti milionů z advokátních úschov. A na pirátskou místostarostku Prahy 3 Nikol Kroužek prasklo, že sice pobírá stotisícový plat za práci v Praze, ale trvale žije v Českých Budějovicích – což sice není trestné, ale je to čuňárna krytá žižkovskou radnicí. Takže radši pozor na to honění trika a řeči o neposkvrněných andělech, všechny strany tvoří jenom lidi.
* Hlavní progresivistická diva v ODS Eva Decroix to má čím dál těžší. „Vzhledem k tomu, co vláda dělá, já nestíhám ani všechno komentovat,“ zoufá si. A národ si snad ani nechce představit ten Armagedon, kdyby snad někdy paní Decroix nějaký denní prd vůbec neokomentovala!
* Vždycky se tradovalo, že hnutí ANO volí jenom staří, blbí a nezaměstnaní venkovani, zatímco perspektivní, vzdělaná a dobře vydělávající městská střední třída volí liberální pravici. Ale něco se děje. Průzkum STEM ukázal, že z absolventů vysokých škol by 22 % volilo ANO, po 20 % STAN a ODS, 10 % Piráty, pod čarou by skončili lidovci, Motoristé, SPD i Zelení. Ještě aby tak Babiše začali volit mladí - ale přestaňme fantazírovat...
* S těmi hoaxy už je to na pováženou! Naposledy vzbudila rozruch zpráva o prezidentu Petru Pavlovi na koncertu kapely Plastic People of the Universe s titulkem: „Pavel na Colours sklidil potlesk za zpěv písně Bič Boží. S Evou Plastiky milujeme, řekl.“ Jako vypadalo to až moc divoce, ale když si to člověk dal dohromady s tím, jak často se předlistopadový rozvědčík odvolává na Václava Havla a setkává se s disidenty, leckdo zaváhal. Třeba předseda Národní demokracie Jan Sedláček reagoval: „Takoví jako on to před Vítězným listopadem měli v popisu práce. Vyhledávat protirežimní kapely a pak být (a bít) na jejich koncertech.“ Nebo jak říká jiný klasik: „Mě to taky zmejlilo, natožpak takovýho primitiva, jako je tady Frištenský!“ Aneb nevěřte už dnes ničemu – a tomuto zápisníku už vůbec ne!