Rusko na olympiádu, aniž ukončí válku. MOV to bere po trumpovsku, ale kde je protihodnota?

Když se v roce 1952 vrátily na OH Německo a Japonsko, bylo jasné, že tamní hrozby už jsou poraženy. Když se v roce 1992 vrátila Jižní Afrika, bylo to až po konci režimu apartheidu (odděleného vývoje ras). Ale teď pozor. Co je jasné, když zelenou k návratu dostalo Rusko? To je zapeklitá otázka.
Stačil úkrok byrokratů
V úterý Mezinárodní olympijský výbor (MOV) po třech letech předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Ne úplně a plošně, ruští sportovci sice zatím nesmí používat státní vlajku a hymnu. Ale mohou se účastnit kvalifikací pro letní olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles.
Rusko je z olympismu suspendováno od své invaze na Ukrajinu. Nesmělo se zúčastnit letních her v Paříži (2024) a zimních v Itálii (2026). Rusové mohli startovat jen jako jednotlivci v partě „neutrálů“, pokud byli prokádrováni jako nepodporující Putinův režim.
To má nyní padnout. V čem je problém? Proč Rusko jásá (“olympijské hnutí musí zůstat bez politiky“), Ukrajina je zděšena, Český olympijský výbor s tím nesouhlasí, a dokonce ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) je proti?
MOV své argumenty neopírá o olympijskou myšlenku, ale o právní puntičkářství. Sankce na Rusko neuvalil hned po 24. únoru 2022, po invazi, ale až po 12. říjnu 2023. Proč? Protože 12. října 2023 Rusko začlenilo sportovní organizace z dobytých ukrajinských území do svých struktur.
|
Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci
Proto nyní, 7. července, MOV oznámil: „Rozhodnutí bylo přijato po důkladné analýze právní komise MOV s ohledem na to, že Ruský olympijský výbor už nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny.“ A šmytec.
Zatleská tomu Okamura?
Kdysi se tomu říkalo chucpe. Ruská invaze pokračuje, Moskva se netají tím, že „Novorusko“ získá buď válkou, nebo dohodou, pouze provedla jeden byrokratický úkon. Stačil k tomu, aby MOV otevřel náruč.
Pro pořádek. Od počátku bylo jasné, že Rusko se do olympijského hnutí dříve či později vrátí. Šlo jen o to, za jakých podmínek, za jakou protihodnotu. A teď se ukázalo, že MOV stačí jako protihodnota jeden byrokratický krok. Aby Ruský OV už nezahrnoval sportovní organizace z obsazených území, ačkoliv válka, okupace i anexe běží dál.
To „nepřekousne“ ani Ukrajina, ani další národní olympijské výbory včetně českého. Zdá se, že natolik máme ve své společenské DNA zkušenost z roku 1968, že v tom má jasno i ministr Boris Šťastný, politik neřazený mezi jestřáby či „chciválky“.
„Sport v Rusku je součástí státní propagandy… Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině… Do skončení války na Ukrajině bych proto na stávajících podmínkách účasti ruských sportovců a sportovkyň nic neměnil,“ napsal Šťastný. Je to postoj u nás konsenzuální? To teprve uvidíme, zda a co k tomu sdělí třeba Okamurova SPD.
Něco za něco, ale co je ono „něco“
Z globálnějšího pohledu to vypadá jinak. Krok MOV připomíná trumpovský postup při řešení válek. Ten sice umožňuje nabubřele slavit mír a vlastní zásluhy o něj, ale často se pomíjejí jeho slabá místa. Někdy se až s obdivem hovoří o transakční politice ve stylu „něco za něco“, někdy to asi opravdu nejde jinak, ale problémem bývá právě protihodnota.
Kde je protihodnota ze strany Moskvy za vstřícnost MOV? Nabídne nějaké gesto ke zmírnění, ba ukončení války na Ukrajině? Na bojišti to tak zatím nevypadá. Spíše můžeme připomenout jiné mírové dohody, třeba tu, kterou loni prosadil Trump pro Pásmo Gazy. Ano, nikdo jiný tam dohodu prosadit nedokázal. Jenže ta dohoda platí už tři čtvrtě roku a Hamás stále odmítá její klíčovou podmínku – odzbrojit se.
Zdá se, že podobně bude vypadat i návrat Ruska do olympijského hnutí. Teď se mu otevřely dveře. Hlavně proto, aby se dalo říkat, že MOV je pro mír, nepolitizovaný sport a normálnost. Ale skutečné protihodnoty se nikdo nedočká.