Soud udělal s Netanjahuem chybu. V této situaci se nabízí jediné čestné řešení

Problém toho je mnohonásobný. Za prvé, Izrael je napadená země, která se brání. Sedmého října 2023 byla napadena extrémně brutálním způsobem, především vůči civilistům. Zničení Hamásu coby fanatického, islamistického, džihádistického teroristického hnutí je legitimním válečným cílem. Izrael určité ohledy na palestinské civilisty v Pásmu Gazy bere; a různí lidé mohou legitimně mezi sebou nesouhlasit, jestli dostatečné, anebo nikoli. Jejich genocida však není izraelským válečným cílem.

Naopak genocida co největšího počtu Židů v Izraeli a zničení samotného státu, jeho anihilace byla a je cílem Hamásu (to je smysl hesla: „od řeky k moři Palestina bude svobodná; myšleno od řeky Jordán k moři Středozemnímu, tedy celá oblast Izraele bude Judenfrei). Jinými slovy, tato žaloba a zatykač na Netanjahua jsou frivolní. Stejnou logikou by po roce 1945 měli být zatčeni Churchill, Truman, de Gaulle… To je výsměch spravedlnosti.

Za druhé, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, britský občan pákistánského původu Karim Khan, měl nejspíš v dubnu, kdy soud o zatykač požádal, pro to osobní důvody. Byl totiž věrohodně obviněn, že se vůči kolegyni dopustil sexuálního obtěžování. On preventivně na Netanjahua žádal vydat zatykač, aby nyní mohl tvrdit, že ta obvinění jsou mstou „sionistů“ či „Mosadu“.

Věděli, proč ke smlouvě nepřistoupili

Za třetí, Izrael (ani USA) nikdy mezinárodní smlouvu zakládající tento soud neratifikoval, nepřistoupil k ní. Oprávněně – jak se ukázalo – se Izraelci obávali, že mnozí lidé ze západní Evropy a z třetího světa jsou fanaticky protiizraelští a tudíž izraelští státníci a vojáci se stanou obětí jejich šikany coby zaměstnanců soudu.

To samé Spojené státy: mají vojáky v mnoha zemích světa a obávají se, že se stanou snadnou kořistí protiamerických žalobců a soudců z mnoha nedemokratických zemí třetího světa. Takže USA se k Mezinárodnímu trestnímu soudu efektivně nepřipojily ani za vlád demokratických, ani republikánských. A pravdou je, že mnozí ve světě tvrdili, že prezident Bush a viceprezident Cheney byli za války v Iráku váleční zločinci, a chtěli je soudit, ale nemůžou.

To nás přivádí ke klíčové otázce: jaká je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad Netanjahuem a izraelskými občany, když Izrael se k němu nikdy nepřipojil? Přeci mezinárodní smlouva a instituce jí vytvořené jsou závazné pouze pro země (a jejich občany), které se k ní připojí! Nařízení institucí EU například nejsou závazná pro obyvatele Islandu, protože ten do EU nevstoupil. A to samé platí pro tento soud.

Ukažme si to na názorném, byť extrémním příkladu: dvě země, například Česko a Slovensko, vytvoří ratifikovanou smlouvou instituci s určitou jurisdikcí. Nad kým bude ta jurisdikce? No přeci nad občany Česka a Slovenska. Představme si však, že ta instituce si bude činit nárok na jurisdikci univerzální, nad všemi lidmi světa, tedy i občany zemí, které se k ní nepřipojily. Absurdní? Ano, přesně tak, absurdní. Ale to je přesně i případ nároku Mezinárodního trestního soudu na jurisdikci nad Netanjahuem či jakýmkoli izraelským (nebo americkým) občanem.

V rozporu s požadavkem rozvážnosti

No a konečně za čtvrté. Všichni chceme, aby skuteční zločinci skončili před soudem. Ale proto je nutná od mezinárodního soudu ta podle Aristotela nejvyšší politická ctnost, tj. prozíravost, rozvážnost, praktická moudrost (latinsky prudentia). Mezinárodní trestní soud frivolním zatykačem na demokratického premiéra demokratické (a shodou okolností přátelské, spřátelené země) tuto rozvážnost neprojevil. Tím nás dostal do neřešitelné, patové situace.

Na jedné straně celá naše politická reprezentace považuje tuto žalobu a tento zatykač za absurdní. Na straně druhé bychom měli povinnost ho na našem území zatknout. Mohli bychom jednat jako Orbán a říci, že na našem území ho nezatkneme. Ale tím bychom porušili právo, ratifikovanou mezinárodní smlouvu.

Z této pasti máme jen jedno čestné východisko. Od mezinárodní smlouvy, kterou jsme se k soudu připojili, a uznáváme jeho jurisdikci, odstoupit. Deratifikovat ji. A přestat Mezinárodní trestní soud uznávat. Udělal hrubou chybu a podlomil svou legitimitu.