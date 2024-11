Haagský zatykač? Boj o izraelské politiky i o reputaci Mezinárodního trestního soudu

Ačkoli v případě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta je k reálnému zatčení nejspíš hodně daleko (pokud na ně vůbec dojde), a ještě dále je k případnému soudnímu projednávání a potenciálnímu odsouzení jejich způsobu vedení války v Gaze, počin Haagu zvedl ve světě nebývalé emoce.

Na jedné straně obviňování, je ICC je politickým nástrojem namířeným proti Izraeli, potažmo Západu, a na straně druhé naděje, že po desítkách různých postav z rozvojových a nedemokratických zemí se nyní globální soud konečně odvážil zamířit i na dosud nedotknutelný bohatý Západ.

Rovnost před zákonem? Odsud potud

Emoce samozřejmě zachvátily i českou scénu politiky a sociálních sítí. „Vydání zatykače na Vladimira Putina pro podezření z válečných zločinů jasně ukazuje, jak brutálně a v rozporu s mezinárodním řádem Rusko na Ukrajině postupuje,“ hlásil loni v březnu premiér Petr Fiala, když ICC vydal zatykač na ruského prezidenta.

Kdo s napětím (nebo naivitou?) čekal, že v rámci argumentační konzistentnosti a smyslu pro právo profesor Fiala nyní vydá podobné stanovisko o Netanjahuovi a jeho postupu v Gaze, musel být zklamán. Po několikahodinové prodlevě, kdy věc odmítal komentovat, nakonec na síť X premiér napsal: „Nešťastné rozhodnutí ICC oslabuje autoritu v jiných případech, když dává na stejnou úroveň zvolené představitele demokratického státu a předáky islamistické teroristické organizace.“

Ve svých dokumentech vydávaných už od jara přitom ICC jasně konstatuje, že soud ani jeho hlavní žalobce Karim Khan nijak nezpochybňují, že Izrael byl loni 7. října napaden a že má právo patřičně vojensky reagovat. Upozorňuje však, že mezinárodní právo nečiní ani napadené imunními, pokud při své sebeobraně či odvetě páchají závažné zločiny nebo je na ně podezření. Přehlížet tyto základní principy mezinárodního práva a mandátu ICC je jen dalším zbytečným vyhrocováním situace tam, kde by naopak haagský soud zasluhoval ocenění za nestrannost ve smyslu padni, komu padni, ať podezření míří na dědičně vládnoucího despotu, vůdce teroristů, nebo demokraticky zvoleného lídra.

„ICC tu není pro Američany a Židy“

Místo toho přichází z USA, Izraele, ale třeba i z Česka nová várka výroků, podle kterých byl celý ICC vlastně zamýšlen jako nástroj, který měl být používán pouze proti nedemokratickým režimům, a Západu měl naopak dát imunitu. Když bývalý premiér Mirek Topolánek zavzpomínal, že prý marně bojoval proti tomu, aby ČR přistoupila k Římskému statutu ICC, jeho někdejší mluvčí Martin Schmarcz zapojení do tohoto mezinárodního justičního systému okomentoval slovy: „Jo, to mě tenkrát naštvalo. Nechtěli jsme to právě proto, že jsme věděli, že místo skutečných válečných zločinců budou stíhat Židy a Američany.“

Etnická či rasová karta se kolem zatykačů hraje i jinak. Řadě glosátorů není žinantní argumentovat faktem, že britský rodák Karim Khan stojící v čele žalobců ICC a mající za sebou celou řadu zatykačů napříč planetou, má pákistánské předky a hlásí se k islámskému společenství ahmadíja. Netanjahu už v květnu, kdy ICC oznámil možnost vydání zatykačů a kdy se začala ve velkém řešit náboženská identita žalobce, neváhal Khana označit za „jednoho z největších antisemitů moderní doby“.

Právník, který nezapadá do teze o antisemitismu

Pokud ale spolu s těmito bojovníky za izraelské zájmy přistoupíme na rasovou a rasistickou profilaci jednotlivých aktérů, bude nutné ignorovat fakt, že většina příslušných činitelů ICC nemá s muslimským světem nic společného. A že mezi vysoce erudovanými právníky, kteří už na jaře veřejně prosazovali zatykače vedle palestinských také na izraelské politiky, je například americko-izraelský renomovaný expert na mezinárodní právo Theodor Meron.

„Útok Hamásu na Izrael ze 7. října a vojenská odpověď izraelských sil v Gaze jsou zkouškou limitů mezinárodního práva,“ napsal v květnu spolu s několika dalšími poradci ICC. „Je nutné chápat, že obvinění nemají nic společného s příčinami konfliktu,“ zdůraznili dále v narážce na – i v Česku tak rozšířenou – tezi, že Izrael se nemůže dopustit zločinů, nebo by za ně aspoň neměl být trestán, pokud toto kolo bojů rozpoutali svým terorem Palestinci.

Čtyřiadevadesátiletý rodák z Polska, který v mládí strávil čtyři roky v nacistickém koncentráku a celý život bojoval proti antisemitismu a jakémukoli bezpráví, už v minulosti z pozice právního experta izraelské vlády v utajovaných analýzách kritizoval coby porušení mezinárodního práva například budování židovských osad na okupovaných územích nebo demolice palestinských domů okupační armádou – jeho stanoviska však vlády židovského státu ignorovaly. Pokud i nyní například Netanjahu znovu prohlásil, že zatykač je výsledkem „antisemitismu“, zjevně Izrael ignoruje i samotnou existenci židovského právníka Merona v poradním panelu ICC.

Místo vyšetřování zametání stop

Izrael v reakci na zatykače ani v nejmenším veřejně nepřipustil, že se jeho vojáci v Gaze skutečně mohou zločinů dopouštět a mohl by je sám vyšetřovat či stíhat – a že tudíž není potřeba potupná intervence mezinárodní justice. Že se zločinů dopouštět v žádném případě nemohou, může vzhledem k rozsahu zkázy civilní infrastruktury v Gazy a počtům pozabíjených civilistů dnes s jistotou tvrdit snad jen opravdu zcela nesoudný proizraelský apologeta.

Určitým vodítkem, jak Izrael k problematice přistupuje, může být případ reportovaný izraelském tiskem krátce před vydáním zatykačů. Důstojník izraelské armády v záloze označovaný iniciálami A. L. během služby v Gaze sdílel na sociálních sítích řadu obrazových materiálů z dobytých území, mj. hlásil „jsme v Rafahu a neskončíme tady, dokud nevypálíme celou Gazu“.

Fotografie a videa, kde se sami vojáci bezelstně natáčejí při skandování rasistických sloganů, ponižování zajatců i běžných civilistů, při rabování a svévolném ničení puštěných palestinských domovů a živností, už delší dobu monitorují a shromažďují propalestinští aktivisté, kteří se netají úmyslem využívat je k žalobám na postup Izraelců v Gaze. Nejinak tomu bylo v případě A. L. Když aktivisté z jeho účtu na sociálních sítích zjistili, že je právě s manželkou na dovolené na Kypru, vyzvali tamní úřady k jeho zatčení. Izraelské úřady v reakci nařídily důstojníkovi okamžitý předčasný odjezd domů.

Po jeho spěšné evakuaci se přitom neřešilo, čeho se v Gaze dopouštěl a čeho nikoli, ale proč vyvěšoval inkriminující materiály na veřejně dostupné informační platformy. Izraelští experti nyní varují, že i kvůli vlastním usvědčujícím snímkům mohou být v ohrožení desítky tisíc řadových izraelských vojáků. Řada demokratických států totiž v případně závažných zločinů začala před lety uplatňovat tzv. univerzální jurisdikci, takže například Belgie může zatknout a stíhat iráckého pachatele válečných zločinů v Sýrii – ale také izraelského pachatele z Gazy. Izraelští vojáci jsou proto nyní naléhavě nabádáni k mazání inkriminujících materiálů a zamykání svých účtů.

Ztratil ICC na reputaci, nebo získal?

Zatykače vydali po několikaměsíčním zkoumání soudci ICC, nikoli prokurátor ICC samotný. Zatykač nemířil jen na onu dvojici izraelských politiků, ale i na jednoho z vůdců Hamásu Muhammada Dífa, jehož smrt při červencovém izraelském náletu ICC zjevně nepovažuje za doloženou (další dva vůdci Hamásu už se oproti květnovému návrhu v zatykači nevyskytují, protože ty mezitím Izrael prokazatelně zabil – Ismáíla Haníju červencovým atentátem v Teheránu a Jahjá Sinvára v říjnu náhodně při bojích v Rafahu.)

Už dříve ICC vydal zatykače na čtyři desítky lidí z různých koutů světa, polovina z nich již byla dopadena. Nelze vyloučit, že v budoucnu dojde i na Američany, pokud budou páchat při svých zahraničních intervencích válečné zločiny, jaké se podle všeho odehrály v Afghánistánu a Iráku a které samy USA odpovídajícím způsobem prakticky nepotrestaly. Někteří američtí činitelé přitom už nyní v souvislosti se zatykačem na Netanjahua a Galanta nepokrytě vyhrožují nejen činitelům ICC, ale i svým západním spojencům pro případ, že by Izraelce skutečně zatkli.

Nad zatykači a obecně problematikou izraelsko-palestinského konfliktu však ve světě zdaleka nepanuje shoda. A proizraelské západní vlády doplácejí na svou automatickou podporu Izraele i v nečekaných situacích. Nejeden český diplomat v zákulisí připouští, jak komplikovaně se v posledním roce Praze shání ve světě spojenci pro podporu Ukrajině, ať už jde o zbrojní dodávky nebo jen diplomatickou podporu.

„Samozřejmě, že opakovaně cítíme jasné odmítavé signály, proč by nám měl kdo pomáhat proti Rusku, když my nejsme schopni vyjádřit podporu Palestincům,“ řekl mi při zachování anonymity jistý český velvyslanec. Že vlažná, či dokonce nulová podpora protiruským postojům Západu má na tzv. globálním Jihu velmi širokou platnost a že leckde souvisí mj. s oním „dvojím metrem“ západních mocností, dokládá i třeba nová kniha Ukrajina mimo Západ.

Jedinečná šance Izraele vyvrátit obvinění

Bývalý mluvčí izraelské diplomacie Jigal Palmor si postěžoval, že dosud byli haagským soudem stíháni pouze občané nedemokratických zemí, což však nyní padlo. „Ta linie byla dosud jasná. Teď ji ale ICC zcela vymazal a všechno je od nynějška dovoleno,“ prohlásil.

To, co Palmor pochopitelně konstatoval se zjevnou hořkostí, však samozřejmě vyvolalo pozitivní reakci v mnoha koutech „nezápadního“ světa. Zatykač tudíž nutně nepoškodil globální pozici ICC, ale naopak ji dost možná za pět minut dvanáct upevnil. Vytvořil alespoň chvilkovou naději či iluzi, že ani západní, ani izraelští vůdci nestojí nad mezinárodním právem.

Koneckonců také Izraeli se tím naskytla jedinečná příležitost prokázat před renomovanými justičními špičkami svou tezi, že židovský stát čelí antisemitskému spiknutí a že stále platí, že izraelská armáda je nejmorálnější na světě. Pokud to dokola opakují samotní izraelští politici, nemůže to mít takovou váhu, jak kdyby to byli nakonec pod tlakem izraelských důkazů donuceni konstatovat erudovaní soudci Mezinárodního trestního soudu.