Evropský pád do bezvýznamnosti. Proč naši zástupci chybí při klíčových jednáních?

Rus by mohl říct, že Ukrajinci jako národ, ani Ukrajina jako samostatná země, nikdy neexistovali. Američan zareaguje tím, že ať už na tom území bude žít a především vládnout kdokoliv, rádi by s ním obchodovali. A Číňan? Ten se bude vyjadřovat maximálně úsporně a dál si bude nerušeně rozšiřovat sféru svého vlivu nejen v Asii, ale i v Africe a Jižní Americe. Evropa přijde na řadu také, ale později.
Absence dlouhodobé strategie
A co Evropan? Zástupce nejsilnější evropské ekonomiky přítomen nebude, protože ve světě zajímá stále méně politiků. Kdyby se ho někdo na Ukrajinu náhodou zeptal, musel by mu vysvětlit, jak nejprve nevěřil, že nějaká válka bude, později se rozhodl dodat tam pět tisíc vojenských helem a dnes už platí miliardy eur Američanům, aby si koupil jejich zbraně a posléze je Ukrajincům dodal. Nelze to komentovat jinak, než že je to opravdu velmi promyšlená a rafinovaná strategie.
Kolega Němce, tedy Francouz, ten by mohl opět pohovořit o tom, že Ukrajinu Rusům nikdy nevydáme a budeme ji vždy podporovat, protože je to v zájmu svobody a demokracie. Na otázku, jaký praktický plán tedy má, by však zřejmě pokrčil rameny.
Ostatně, nemáme žádné věrohodné plány dlouhodobé evropské strategie. Nevíme, kam směřuje EU, neumíme říct, kde vezmeme levnou energii na provozování umělé inteligence nebo energeticky náročného průmyslu, netušíme, jak integrovat miliony Afričanů a Asiatů, kteří na náš kontinent doputovali s nadějí na lepší budoucnost. A pokud to náhodou evropské špičky vědí, pak to před veřejností obratně skrývají.
Zbývá nám poradní hlas
Co se však skrýt nedá, je absence Evropanů při klíčových jednáních o naší vlastní bezpečnosti. U hlavního vyjednávacího stolu totiž sedí právě ti tři zmínění v úvodu textu. A to je obtížně zpochybnitelný symbol ukazující, že dějinná role lídrů našeho kontinentu skončila. Dostali jsme se do pozice toho, jenž může navrhovat, podporovat, souhlasit, rozporovat nebo protestovat, ale vetovat a rozhodovat mohou jiní. Máme tedy poradní hlas, ale ten rozhodující jsme ztratili.
Evropští lídři se i přes vše popsané tváří jako slepí, hluší a němí. Na úrovni jednotlivých zemí s obtížemi odrážejí útoky svých oponentů a v Německu, Francii i Británii se schyluje k zásadní změně politického kurzu. Na úrovni celoevropské (a myslím tím nejen EU, ale i Británii) nemáme kromě ochrany životního prostředí žádnou věrohodnou sjednocující vizi, která by byla veřejnosti nejen předkládána k diskusi, ale za níž by se většina obyvatel našeho kontinentu byla ochotna i postavit. A dokud se právě toto nestane, bude pokračovat evropský pád do bezvýznamnosti.
Jen si to, prosím, konečně řekněme nahlas.