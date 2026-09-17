Rozdíly najdeme v tom, jak tuto výhodu zachovat. Musí se MHD pro udržení kvality zdražit, byť jen po krůčcích? To v kampani před obecními volbami připouští tradiční pražský establishment. Tedy spojenectví Spolu (ODS + TOP 09), STAN, Praha sobě i Piráty.
Nebo se zdražovat nemá, a dokonce se může zkusit experiment MHD zdarma? To zvažují, ba i připouštějí strany opoziční, ale ve Strakově akademii vládnoucí. Tedy ANO, SPD, dokonce Motoristé sobě. Ano, ti Motoristé, kteří si vysloužili nálepku „arogantních petrolheadů“, jimž je veřejná hromadná doprava zcela fuk. Teď ale vidíme, že až tak úplně to neplatí.
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Když Motoristé v úterý startovali svou kampaň pro obecní volby, jejich pražská lídryně Klára Sovová řekla, že jízdné v hlavním městě by mělo být pro Pražany zdarma. Nebyl to nahodilý úlet. Už v srpnu, když web Echo24.cz pořádal anketu k problémům pražské obecní politiky, to Sovová uvedla docela promyšleně: „Příjmy z jízdného tvoří čtyři miliardy korun ročně. Místo o zdražování diskutujme o ‚zdarma‘, hledejme nové příjmy, například výrazně větším zapojením komerčních partnerů a sponzorů.“
Který volič by řekl, že nechce MHD zdarma?
Je to zvláštní téma. Při pohledu ideologickými brýlemi působí tak, že MHD zdarma je námět pro levicové a zelené radikály. Pro lidi, jako je newyorský starosta Mamdani, jenž na bodech z komunistické ideové pokladnice – státní obchody s levnými potravinami, státní výstavba bytů, levná veřejná doprava atd. – v podstatě staví svůj úspěch.
Tak proč se toho v Praze chápou vládní strany? Na první pohled samozřejmě proto, že je to téma ryze populistické a volebně úspěšné. Znáte snad voliče, který by na otázku „Chcete MHD zdarma?“ odpověděl „ne“?
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Jenže pak to může dopadnout jako v estonském Tallinnu. Tam zavedli MHD zdarma v roce 2013. Její vozy zaplnili cestující. Ale pak se přišlo na to, že více ji zaplnili ti, kteří dřív chodili pěšky, než ti, kteří přesedlali z aut. Výsledek? Zjištění, že doprava zdarma láká víc „dezoláty“ než ti, kteří chtějí „zachraňovat planetu“. A zvýšená vandalizace vozů.
Je tu však jiný pohled. Pražská MHD je prodělečná, to se ví dávno. Jízdné od cestujících uhradí zhruba 17 procent nákladů. Zbytek – asi 83 procent – doplácí město ze své pokladny.
Je to sice minus, ale… Doplácí-li Praha na MHD 83 procent ze svého přebytkového rozpočtu, není to vůbec ideální stav. Ale kdyby místo oněch 83 procent doplácela plných 100 procent, až takový rozdíl už to není. Činí to asi čtyři miliardy ročně, což pro Prahu není fatální položka.
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Jistě, od Motoristů bychom čekali rozpočtovou přísnost, klausovskou tradici. Dovedeno do maxima až takový postoj, který by odmítl veškeré městské dotování MHD. Dejme tomu, že by měli většinu a tento postoj by prosadili. Pak by ale nastoupily počty pro 7. třídu. Splácejí-li nyní cestující z jízdného jen 17 procent nákladů na MHD, tak aby nebyla veřejná doprava prodělečná, museli by splácet šestinásobek.
Dovedete si představit, jak by vypadala MHD v Praze, kdyby jednotlivá jízdenka stála třeba 250 korun a celoroční kupon 22 tisíc? Kolik lidí by MHD používalo? O kolik by narostl počet černých pasažérů a incidentů s nimi?
V praxi se to samozřejmě nestane. To nenavrhne a neprosadí žádný politik, který má zbytky pudu sebezáchovy. Ale pro představu reality ta čísla postačí.
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Jak už bylo řečeno, zavedení MHD zdarma – či alespoň debatu o tom – připouštějí ANO, Motoristé i SPD. Ale ani tyto party to nemyslí úplně a zcela pro všechny.
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Motoristé se slovy Kláry Sovové vyslovili pro „bezplatnou MHD pro Pražany“. Jak uvedla v anketě pro Echo24.cz: „Místo zdražování diskutujme o ‚zdarma‘, hledejme nové příjmy, například výrazně větším zapojením komerčních partnerů a sponzorů.“
Jan Hušbauer (ANO) řekl, že bavit se můžeme „o cenách jízdenek pro návštěvníky“. Což zní tak, že Pražané jsou mimo diskusi. Nebo že Pražané – na rozdíl od „návštěvníků“ – si MHD zdarma zaslouží.
A Milan Urban (SPD) mluvil rovnou o kartičce Pražana: „Mimopražští by platili.“
Co se z toho všeho vyvrbí, uvidíme po obecních volbách. Bez rizika můžeme říci, že v Praze se MHD zdarma v plném rozsahu zavádět nebude. I když je pravda, že se tento model více či méně osvědčil, platí to pro menší města (Kolín, Litoměřice, Strakonice, Frýdek-Místek…), nebo dokonce pro celé malé státy.
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V Lucembursku tento model funguje od roku 2020, na Maltě od roku 2022 alespoň na většině linek. V Estonsku se šíří z metropole Tallinnu na venkov. Ale v Lucembursku a na Maltě žije jen polovina lidí oproti Praze. I populace celého Estonska (1,37 milionu) je těsně pod populací Prahy (1,41 milionu).
Přesto je dobře, že se to téma v kampani objevilo. Snad oslabí nálepku, že MHD zdarma je jen komunistické. A umožní racionálně porovnat argumenty pro a proti.