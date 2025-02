Zlobíme se na jednoho tramvajáka, ale úroveň veřejné debaty spoluurčujeme všichni

Ale nezlehčujme to, tento pracovník veřejné dopravy se choval po všech stránkách nepřijatelně, vedle napadání verbálního se dopustil i fyzického ataku na cestující. A to je netolerovatelné. Samozřejmě nevíme, co zaznamenanému incidentu předcházelo, nicméně situaci, která by řidičovo chování ospravedlňovala, si možná nelze představit ani teoreticky.

Džungle ve veřejném prostoru

Řidiči MHD vykonávají nevděčnou práci, také proto se jich nedostává a každý z nás byl svědkem nějakého většího či menšího incidentu, například když do tramvaje přistoupí cestující se psem, kterému odmítá nasadit košík, nebo když půlku vozu „zasedne“ bezdomovec páchnoucí tak, že se zvedá žaludek i nejotrlejším z nás.

Tyhle či banálnější situace musejí řidiči řešit. A nepředstírejme, že my cestující jsme salónní krasoduchové s výhradně vybraným chováním. Například posprejované a jinak poškozené tramvaje na zaměstnance dopravního podniku svádět rozhodně nemůžeme.

To, že se veřejný prostor stává v čím dál větší míře džunglí, ve které spory řešíme agresivitou či fyzickým násilím, je asi nesporné. Příčiny by mohli pojmenovat sociologové či psychologové, nicméně se situací musíme počítat.

Policisté a další experti nás léta nabádají, abychom se do konfliktů nemíchali, abychom vždy raději volali policii, protože pokud se někdo do sporu vloží, sám riskuje, že skončí jako oběť. Autor to dosvědčuje, protože před mnoha lety dopadl v metru kapsáře a zabránil mu v loupení.

Nicméně když souprava odjela, kapsář na nic nečekal, dal naivovi okamžitě pěstí do čenichu, až se mu rozletěly brýle na kusy, vytrhl se a utekl. Plyne z toho poučení? Těžko říci, nicméně nabízející se radu „buďme agresivnější než agresoři“ lze považovat za přímou cestu do džungle.

28. února 2025

Nepochybujme, že dopravní podnik bude řešit incident po pracovněprávní stránce a policie z hlediska porušení zákona patrně jako přestupek. Vzhledem k reakci odpovědných se ještě nabízí otázka, zda dopravní podnik svým zaměstnancům poskytne či již poskytl nějaké školení na téma, jak řešit krizové situace a jak zvládat stres.

Přijatelná a nepřijatelná xenofobie?

Leckoho možná pohoršil výrok řidiče, který říkal cestujícímu patrně ukrajinského původu: „Ty nemáš vůbec právo být tady v tý zemi! Volám policii! Vypadněte ven…“ Ano, je to nechutné, ale nepřijatelná je celá situace. Zamysleme se však například nad tím, kolik lidí by podobné větě nadšeně tleskalo, kdyby se ukázalo, že dotyčná trojice jsou Rusové?

„Správnou“ agresivitu společensky tolerujeme či dokonce sami podporujeme, ať již z účelových politických důvodů či pro uspokojení pocitu vlastní nadřazenosti. Jedna xenofobie se v Česku bohužel jeví jako přijatelná, dokonce některá média protiruské nálady přímo pěstují, a jiná je o to odsouzeníhodnější, oč hodnotitel intenzivněji podporuje napadenou Ukrajinu.

Ne, tohle není cesta ke kultivaci veřejných mravů. Měli bychom rozlišovat mezi kritikou či protestem proti nějakým konkrétním činům či politice a neblahými projevy nenávisti. Toho druhého se vyvarujme, nebo bude podobných incidentů jen přibývat.