Michael March osobně: inspirovat, motivovat! Zakladatel Festivalu spisovatelů byl zdravě revoltní typ

Zaprvé March přišel do Československa zvenčí, viděl tedy zdejší věci jinak, s jinými důrazy, a podle toho svůj festival postupně budoval, rozšiřoval, zkvalitňoval. Nekoukal na nějaké osobní mytologie, kamarádšofty nebo personální nevraživosti, nezajímaly ho trapné klanové války, šel vždycky po tématu, myšlence, autorovi a jeho dílu.

Východ, střed a západ

Navíc začal svoje aktivity zkraje devadesátek, kdy to tady žilo totálně obrodnými elány, vitalitou, která přála byznysu stejně dobře jako kultuře. A když se zdejší politicko-ekonomická, a tím pádem i kulturní situace s nástupem nového milénia začala dramaticky měnit, nevzdal to, naopak – zatvrdil se a jel dál po svém. Až do konce, do třicátého ročníku festivalu v roce 2020.

Zadruhé March sem přišel už s jistou zkušeností ze Spojených států amerických (kde se v roce 1946 narodil) a později Velké Británie (kde žil po většinu času zdejší normalizace). Tam posbíral zkušenosti, nápady. Měl tedy jasno, co chce dělat: zaměřil se na východo-, a hlavně středoevropskou literaturu a konfrontoval její možnosti a meze se světem. Byl to víc než chytrý tah, který se zhodnocuje taky s odstupem: dneska je někdejší idea středoevropanství, kterou zkraje osmdesátek zdvihl mimo jiné Milan Kundera svým esejem Unesený Západ, aktuální víc než kdy dřív.

Byl revoltní typ

Zatřetí March znal lidi. Spoustu lidí. A uměl toho maximálně využít. Nejen pokud jde o získávání všestranné podpory, ale hlavně pokud jde o budování pestrého, atraktivního programu jednotlivých festivalových ročníků. Vozil sem první třídou – první třídu, globální spisovatelskou elitu, laureáty těch nejprestižnějších cen, jako Man Booker, Pulitzer, Goncourt nebo Nobelovka. Ročně dvě tři jména, která má ve své domácí knihovně snad každý, pojďme chvíli podle abecedy: Atwoodová, Bonnefoy, Cunningham, Doctorow, Esterházy, Ferlinghetti, Gordimerová, Houellebecq…

Začtvrté March své hosty nechával nejradši mluvit, diskutovat, názorově se střetávat v dialozích, trialozích, tetralozích. Chtěl literaturu vždycky aktivní, jako součást kulturně-společensko-politického dění, chtěl literaturu vlivnou, apelativní, kritickou – prostě zdravě angažovanou (jakkoli to slovo tady za poslední dekády pochytalo ohavnou pachuť). Autorské čtení ho zajímalo jenom jako odrazový bod k dalšímu. Text pro něj fungoval, pokud přerostl knihu. Jistě s tím souvisí, že March byl zdravě revoltní typ, levičák, jakkoli salónní. Sám rád řečnil, deklamoval, citoval; párkrát jsem to zažil na vlastní oči a uši.

Konkurence a odvaha

Zapáté Marchův festival neměl konkurenci. Naopak, se zdejšími aktivitami příbuzného typu se skvěle doplňoval: jak s brněnským Měsícem autorského čtení, tak s pražským Světem knihy. Svého času to byla vyloženě hvězdná triáda; kdo chtěl nabrat informace o domácí i světové literatuře, měl tady víc než skvělou příležitost: Svět knihy jako mix festivalu a veletrhu, literatury a popu, kultury a byznysu, Měsíc autorského čtení jako jedinečná šance poznat během jednatřiceti červencových večerů národní literatury třeba Tchaj-wanu, Norska nebo Islandu – a Festival spisovatelů jako platforma, kde literatura ukazuje, jak můžou příběhy a jejich témata fungovat v reálném životě, jak se propisují do dějin.

A konečně zašesté March sem vozil odvážné, mnohdy neskutečně inspirativní lidi. Třeba během posledního ročníku, který málem komplet sežrala první vlna covidu. To přijeli do Prahy Wole Soyinka a Arnon Grunberg. Prvnímu bylo tehdy šestaosmdesát, jednoznačně rizikový věk, vlastně pro cokoli i mimo covid – a on četl, debatoval, dával rozhovory, jako by se nechumelilo. Ten druhý pak vzal s sebou jinou kvalitu: esenciální potřebu smíchu, sebereflexe, jemného citu pro komiku. To je spolehlivá zbraň proti jakékoli civilizační nemoci, nejen covidu.

Zůstalo hodně

Asi to nebyla náhoda, že závěrečný ročník Festivalu spisovatelů Praha měl jako motto naději, konkrétně slogan „Nezbývá než doufat“. Michael March možná věděl, že jde do finále. Došel do něj minulou neděli. Bylo mu osmasedmdesát. Zůstalo po něm hodně: nejen jedinečný archiv třiceti festivalových ročníků, ale hlavně osobní odkaz, inspirace, motivace. A možná i trocha té naděje.

Autor je literární a výtvarný kritik