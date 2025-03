Jediný lídr Moskvy, jenž ustoupil. Před 40 lety převzal moc Gorbačov, i díky němu máme svobodu

O tohle se snad hádat nemusíme. Důležitější je něco jiného. Gorbačov byl poslední „věřící komunista“ u moci. Věřil v komunismus coby univerzalistickou myšlenku. Věřil v to, že jeho projevem nemusí být strach dovnitř (policejní stát) ani navenek (agresivní velmoc zabírající do své sféry vlivu další a další území). A jeho vizí byl podstatně svobodnější režim, než jaký u nás vládl za normalizace, což husákovce a jakešovce přivádělo k šílenství.

Dnes je tomu 40 let, co byl Michail Gorbačov zvolen generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu. To už je jen kamínek historie. Pro nás je důležitější jiná věc. Bylo to podruhé od roku 1945 a naposledy v historii, kdy se většina Čechů dívala na lídra Moskvy s nadějí. Dnes si to mohou pamatovat jen padesátníci a starší.

Vycouvali, pak se okno zavřelo

Ale pozor, nejde jen o výlet do historie. Dost lidí dnes ruskou – Putinovu – invazi na Ukrajinu bagatelizuje. Najdeme je bez problémů na Slovensku. Erik Kaliňák, europoslanec a poradce premiéra Fica, prohlásil, že kdyby Rusové na Ukrajině došli až do Užhorodu, Slovensko by mělo „konečně spolehlivého souseda“, důvěryhodnějšího než Ukrajina. Ficův ministr obrany Robert Kaliňák zase řekl, že obrana před ruskou invazí je vlastně kontraproduktivní, neboť „jednou Rus odejde, a to platí vždy“.

Hlasy tohoto typu, ač ne z tak vysokých pozic, zaznívají i u nás. I proto je užitečné si pár věcí osvěžit. To, co říkal ministr obrany Kaliňák, skutečně platilo. Ale platilo to pouze za Michaila Gorbačova. Gorbačov byl jediným lídrem Moskvy, který přiměl armádu a stát vycouvat ze zemí, které Moskva tak či onak – rolí osvoboditele od nacismu, přímého okupanta či strůjce invaze – získala do své sféry vlivu. To Gorbačovův Sovětský svaz vojensky vycouval nejprve z Afghánistánu, pak ze střední Evropy včetně Československa, potom z Pobaltí a tak dále.

Často se opakuje, že studenou válku vyhrál Západ, že Moskvu de facto uzbrojil. To je pravda. Ale kdyby byl na místě lídra Moskvy někdo jiný než Gorbačov, tak rychle a hladce bychom svobodu nezískali. To si přiznejme.

Takže ještě jednou, nejen pro ministra Roberta Kaliňáka. Argument „jednou Rus odejde, a to platí vždy“ je silně pokroucený. Platil – nepočítáme-li listopad 1945, kdy z Československa po druhé světové válce odešla Rudá armáda – výhradně za Michaila Gorbačova.

Svého se nevzdáme. Ale co to přesně je?

Právě proto Gorbačov tak leží v žaludku Vladimiru Putinovi. Není náhoda, že prezident Putin považuje za nejhorší ruské lídry cara Mikuláše II. a právě Michaila Gorbačova. Putin je velký fanoušek geografie i map a v hodnocení lídrů se opírá o mapy, tedy o vývoj území na nich.

Podívejte se do historických map, kde byla hranice Ruska na začátku vlády Mikuláše II. (roku 1894) a kde po ní (fakt, že svobodu získalo Polsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva, je pro Putina minus). Podívejte se, kde byla hranice sféry vlivu Moskvy na začátku vlády Gorbačova (1985) a kde po jejím konci (1991). Kdyby nebylo Gorbačova, uvažuje Putin, Moskva by nepřišla o Pobaltí, Ukrajinu, středoasijské či kavkazské republiky, o střední Evropu od Polska přes Československo až po Bulharsko.

To nejsou jen fabulace. Putin – a značná část Rusů – to v hlavě prostě má. Nedávno na dotaz matky vojáka padlého ve „speciální vojenské operaci“ řekl, že na Ukrajině Rusko rozhodně neustoupí: „Nepotřebujeme nic cizího, ale svého se nevzdáme.“

Toto je jádro pudla. „Svého“ se nevzdáme. Ale jak přesně definovat to „své“? Myslí tím část Donbasu a Krym? Celý Donbas? Celou Ukrajinu? Či snad vše, čeho se vzdal – podle Putina lehkomyslně, ba zločinně – Michail Gorbačov?

V tom panuje stále nejistota. A říká-li někdo, že takové uvažování je jen projevem hysterie Západu, je užitečné připomenout, co zaznívalo z Moskvy ještě v první polovině února 2022: že strašení ruskou invazí na Ukrajinu je pouze projevem hysterie Západu.

Ve světě Kateřiny Konečné

O tom všem můžeme uvažovat při 40. výročí nástupu Michaila Gorbačova k moci. Představa „věřícího komunisty“ dnes působí na většinu lidí směšně. Ostatně směšně mohla působit i na cynickou normalizační věrchušku v Československu roku 1985, na tehdejší státostranu a její kádry.

Dnes nemá smysl se ptát, co si o Gorbačovovi myslela Kateřina Konečná, lídryně KSČM a party Stačilo!. Tehdy jí byly čtyři roky. Ale pro leckoho by bylo zajímavé vědět, co si o tom myslel její otec, zemědělský tajemník Okresního výboru KSČ v Novém Jičíně. Nezačal se už tehdy obávat o svá privilegia? Nenadává dnes na Gorbačova podobně jako Putin?