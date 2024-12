Protivlna k progresivismu. Nechceme-li míjet realitu, opusťme stádní jednostrannost

Přísloví praví: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ A také: „Na hrubý pytel, hrubá záplata.“ A tak se i stalo. Progresivismus, se svou utopií světového multikulturalismu a ideou války dobra proti zlu, přivodil ostrou reakci občanské společnosti. Vlna radikální levice vyvolala protivlnu národního konzervatismu. Odpovídá to časové posloupnosti příčin a následků událostí v období 2015–2024.

Nejdříve vládnoucí progresivisté prosadili extrémní migrační politiku a její kritiky označili za nepřátele. Následně vzniklo protestní hnutí proti masové migraci z rizikových oblastí světa. A klesla důvěra v EU a demokratické vládnutí.

Nejdříve progresivisté razili čínský represivní přístup k pandemii covidu a jeho kritiky označili za dezinformátory. Následně vzniklo protestní hnutí žádající mírnější švédský model. A klesla důvěra v očkování, vědu a demokracii.

Nejdříve progresivisté zavedli radikální zelenou politiku Green Deal a její kritiky označili za dezinformátory. Následoval odpor proti devastaci evropské energetiky a průmyslu, proti snižování životní úrovně. A klesla důvěra v racionalitu Západu, zelenou politiku, EU a demokracii.

Nejdříve progresivisté chtěli urychlit vznik evropského superstátu na úkor národní a státní identity a jeho kritiky označili za nepřátele. Následně vzniklo protestní hnutí na obranu národních zájmů a státní suverenity v souladu s mezivládní spoluprací evropských zemí. A klesla důvěra v EU, domácí elity a demokracii.

Příčiny ztráty důvěry

Jak vidno, progresivisté chtěli navodit dojem, že neexistuje alternativa k jejich vizím a že kritiky je třeba umlčet. Dnes je zřejmé, že nejenže byly jiné alternativy, ale hlavně to byli progresivisté, kteří zastávali radikální pozice a způsobili nedozírné škody. Byly to politické, mediální i akademické elity, které se hrubě mýlily, a přitom dávaly na odiv svou morální a vědeckou nadřazenost. Byl to jurodivý progresivismus jako radikální proud uvnitř demokracie, jenž představuje slepou uličku vývoje.

Příčiny poklesu důvěry v demokracii, EU, zelenou politiku, vědu a očkování spočívají v selhání vládnoucích elit, v jejich sebestřednosti a propadnutí krajně levicové ideologii. Jejich řeči o hrozbách populismu, radikalismu, extremismu, antisystémovosti a dezinformacích jsou manipulativní pohádky. Jsou to zástupné důvody, jež odklánějí pozornost od skutečných příčin krize.

V Česku dokládá míru odcizení domácích elit nejeden průzkum veřejného mínění. Podle zjištění agentury Ipsos z října 2024 až 67 % občanů uvedlo, že politický systém dostatečně nereprezentuje zájmy občanů. Je proto neuvěřitelné, že titíž lidé, kteří nesou zodpovědnost za obří škody, i dnes bez jakékoli sebereflexe dál kážou o kritickém myšlení a dál odhalují tzv. nepřátele lidu.

Vraťme se k tématu občanského protestu vůči progresivismu, z něhož čerpá národní konzervatismus ve 21. století. Z hlediska zákona akce a reakce je konzervatismus obrannou reakcí vůči progresivismu. Staví se na odpor nadměrné moci státu a nadstátních struktur. Staví se proti radikální migrační, zelené, covidové, feministické a transgenderové politice. Proti tlaku mediálního, politického a akademického mainstreamu převychovat či zastrašit jinak smýšlející občany. Proti omezování názorového pluralismu, nevyhlášené cenzuře a následné autocenzuře.

Tento široký proud konzervativního protestu zahrnuje následující témata s opačným znaménkem, z nichž lze vyvodit ucelený antiprogram. Za prvé, udržení národní identity čili zastavení federalizace Evropy a rozvoj mezivládní spolupráce. Za druhé, udržení identity evropské civilizace, takže přechod k udržitelné migraci z méně rizikových částí světa, zahrnující ochranu vnějších hranic Evropy a návratovou politiku rizikových migrantů.

Za třetí, udržitelnost ochrany životního prostředí, tedy odklon od radikální zelené politiky a přechod k racionální energetické a průmyslové politice. Za čtvrté, udržitelnost sociálního státu, tudíž ořezání přebujelého státu a přechod k odbyrokratizované ekonomice. Za páté, návrat ke dvěma biologickým pohlavím, to znamená respekt, ne zvýhodnění několika procent sexuálních menšin.

Když už jsme začali příslovími, uveďme jedno na adresu národního konzervatismu: „Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.“ Do budoucna je totiž možný scénář, že rovněž konzervatismus, podobně jako progresivismus, podlehne netoleranci a nenávisti, vábení elitářství a autoritářství a také nutkání k pomstě.

V tom případě by radikální progresivismus zplodil podobně radikální konzervatismus. Šlo by o dvě strany téže mince. O dvě krajnosti. Připomíná to aktuální stav v USA, kdy je země rozdělena na dva tábory: levicové pokrokáře a pravicové trumpisty. Zda převáží polarizace a v jaké míře, bude záviset hlavně na stylu vládnutí nové Trumpovy administrativy. Naděje i rizika jsou nemalá.

Myšlenkový svět se schematizuje. Buď patříte do tábora progresivistů, nebo konzervativců. Buď dobro, či zlo. Buď my, nebo oni. Dva nesmiřitelné póly. Nic mezi tím. Žádné naslouchání. Žádný dialog. Jen černobílé vidění. Uzavírání se do sociálních bublin. Život na planetě je však složitý, zachovává si pestrobarevnost. Nechceme-li míjet realitu, opusťme stádní jednostrannost. Připusťme názorovou pluralitu. Platí to v případě radikálního progresivismu i národního konzervatismu.