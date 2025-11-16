Odvaha jí sluší. Michelle Obamová vydává knihu a slaví svou novou módní éru

Michelle Obamová si bezpochyby zaslouží titul „průkopnice“! Například jako první z prvních dam USA zaměstnala vlastní stylistku, Meredith Koop.
Zatímco všechny její předchůdkyně – včetně módních ikon, jako byly Jacqueline Kennedy či Hillary Clintonová – spolupracovaly s konkrétními návrháři, Obamová tento model změnila. Místo aby propagovala jednu značku, proměnila své módní volby v promyšlenou strategii.
Síla šatů
Když navštívila Alžbětu II., zvolila pro tuto příležitost šaty od Toma Forda, amerického návrháře působícího v Londýně. Při večeři s italským premiérem a jeho chotí zazářila v blýskavé róbě od Versace. A když se v roce 2009 konal Inaugurační ples, mnozí očekávali, že si první dáma oblékne model z ateliéru Oscara de la Renty – jak se to ostatně do té doby slušelo a patřilo. Ale Michelle Obamová všechny překvapila! Vybrala si bílé šaty na jedno rameno od mladého, tehdy málo známého návrháře tchajwanského původu Jasona Wu a tím výrazně přispěla k jeho úspěchu.
„Opravdu jsem přemýšlela o tom, co chci svým oblečení sdělit. Chtěla jsem mluvit o začleňování, rozmanitosti, o otevírání nových příležitostí – a móda pro mě byla jedním z nástrojů, jak to vyjádřit,“ vysvětlila Obamová v pořadu 20/20, proč dávala přednost tvorbě mladých designérů, žen návrhářek a amerických tvůrců s přistěhovaleckými kořeny.
Konečně na plný plyn
Ve své publikaci Michelle Obamová vzpomíná na téměř stovku outfitů – nejen od dostupných značek, jako jsou H&M či J.Crew, ale i na své oblíbené šaty bez rukávů. Právě ty jí však přinesly nečekanou kritiku – byly prý „příliš formální“ nebo „nevhodné“, přestože všemi oblíbená ikona stylu Jacqueline Kennedy podobné modely nosila také. „Barack a já jsme byli vykreslováni jako černoši, kteří nechápou ‚pravidla‘ vznešeného světa, do něhož jsme vstoupili, a nebyli jsme v něm jednoznačně vítáni,“ píše Michelle ve své knize.
Že se v roli první dámy oblékala především tak, aby vyhověla očekáváním, se naplno ukázalo až ve chvíli, kdy v roce 2017 opustila Bílý dům. Od té doby – při všech veřejných vystoupeních, setkáních s fanoušky či během tour ke svým knihám – přestala Michelle svůj vzhled jakkoli přizpůsobovat konvencím. Své kudrnaté vlasy si nežehlí tak často, spíše je nechává přirozeně divoké nebo spletené do copánků.
Stejnou energii a nový drajv vyzařují i její modely, které si dnes jednašedesátiletá Obamová tak oblíbila – kanárkově žluté šaty se zlatými botami Balenciaga, kalhotové kostýmy s výraznými vycpávkami od Chanel, celodžínové komplety, barvy a zase barvy. Michelle jako bývalá první dáma působí ještě odvážněji, sebejistěji. A i tato její nová módní éra by si rozhodně také zasloužila vlastní knihu.