Midway, pacifický bod obratu. Japonsko v bitvě utrpělo porážku, jakou do té doby nepoznalo

Bitva o Midway poprvé po pěti měsících nepřetržitého postupu ukončila dosavadní nezastavitelnou japonskou expanzi – císařské námořnictvo při něm přišlo během jediného dne o čtyři letadlové lodě a stovky letadel

i zkušených pilotů. Toto střetnutí se tak stalo jednou z nejvýznamnějších námořních bitev historie a představuje dramatický bod obratu ve válce v Pacifiku.

Po přepadení Pearl Harboru v prosinci 1941, kterým vyřadilo část americké Tichomořské flotily, se japonská císařská armáda a námořnictvo valily Pacifikem a dobyly rozsáhlá území. Admirál Isoroku Jamamoto věřil, že ke zlomení americké moci v Pacifiku bude rozhodující zničit zbylé americké letadlové lodě. Rozhodnutí urychlil i odvážný Doolittleův nálet na Tokio v dubnu 1942.

Jamamoto po tomto incidentu usoudil, že je nutné vylákat americké letadlové lodě do rozhodující bitvy a zničit je jednou provždy. Aby odlákal pozornost, zkombinoval útok na Midway se souběžným útokem na daleké Aleutské ostrovy na severu Pacifiku. Hlavní úder směřoval na Midway. Jamamoto soustředil značné síly a měl k dispozici čtyři velké letadlové lodě Akagi, Kaga, Sórjú a Hirjú celkem s 248 letadly, doprovázené dvěma bitevními loděmi a desítkami doprovodných plavidel.

AF, tedy Midway

Spojené státy sice utrpěly v počátečních měsících války těžké rány, ale rozhodně nebyly zlomeny. Po Pearl Harboru zůstaly Američanům v Pacifiku všechny tři jejich letadlové lodě (Enterprise, Hornet a Lexington) nepoškozené. Už v průběhu jara 1942 navíc začali američtí kryptografové částečně číst utajenou japonskou rádiovou komunikaci a vymysleli jednoduchou lest – z americké základny na Midway nechali koncem května odvysílat nezašifrovanou zprávu, že zařízení na odsolování vody na atolu je porouchané a že dochází pitná voda.

Během 24 hodin poté zachytili šifrovanou depeši, že „AF má nedostatek vody“. Tím bylo jasno, že AF je Midway. Náčelník pacifického loďstva admirál Chester W. Nimitz tak věděl, kdy a kde nepřítel udeří, a dokonce to, že Japonci oslabí svou přesilu rozdělením sil do několika oddělených skupin. To USA dávalo šanci na vítězství. Nimitz proto shromáždil všechny dostupné síly.

K Midway tak směřovaly všechny tři americké letadlové lodě. Dohromady nesly přes 230 letadel. Kromě palubních letadel měli Američané k dispozici i pozemní letectvo, na samotném Midway stovku strojů všeho druhu. Ostrov byl rovněž připraven na případný japonský výsadek. Cílem bylo jediné, překvapit útočníka. Po sérii japonských triumfů konečně svítala naděje na zvrat. Japonci netušili, že USA znají jejich plán a čekají na ně. Američané zase riskovali vše v sázce na úspěch překvapivého úderu.

Ve středu 3. června 1942 odpoledne zpozoroval americký hydroplán vzdálený japonský invazní svaz. Hlavní boj však vypukl nad ránem následujícího dne 4. června ve 4:30 ráno, kdy viceadmirál Nagumo zahájil svůj plánovaný letecký úder na Midway. Zároveň vyslal několik průzkumných letadel, aby pátrala po amerických lodích.

Krátce po šesté hodině ráno japonská útočná vlna dorazila nad Midway. Američané na atolu však byli připraveni a zvedli do vzduchu své stíhačky i bombardéry už před útokem. Prudká bitva se rozhořela nad Midway. Ostrovní základna utrpěla těžké škody, ale nebyla vyřazena, měla proto následovat další útočná vlna. Z atolu postupně vzlétlo několik skupin amerických bombardérů, které se vydaly k Nagumovu svazu. Většina amerických strojů byla sestřelena dříve, než se přiblížily na dostřel torpéd. I to však splnilo svůj účel.

Daleko ničivější údery měly následovat. Japonci zatím vyvázli bez úhony a pokračovali podle plánu. Krátce před 7:30 však nastal zásadní zlom, opozdilý japonský průzkumný letoun z křižníku Tone zahlédl americké lodě a odeslal o tom zprávu. Kolem 8:20 upřesnil, že „jedna z lodí se zdá být letadlová“. Tato strohá depeše uprostřed probíhající operace způsobila na Nagumově vlajkové lodi Akagi poprask.

Nagumovo dilema

Japonský velitel stál před obtížným rozhodnutím, jež se proslavilo jako „Nagumovo dilema“. Má okamžitě zaútočit na právě objevené americké lodě vším, co má k dispozici, anebo nejprve dokončit plán a zničit Midway druhým úderem? Doposud Nagumo předpokládal, že americké letadlové lodě nejsou v dosahu.

Proto už mezi 7:15 a 7:45 nechal přezbrojovat své rezervní letouny druhé vlny na pumy pro nový nálet na Midway. Nyní ale hrozilo nebezpečí ze strany amerických lodí. Nagumo se rozhodl odvolat připravovaný útok na ostrov a nařídil přezbrojit rezervní letadla torpédy pro útok na lodě. Jenže to nebylo možné provést hned. Na palubách současně probíhalo přistávání letounů první útočné vlny vracejících se z Midway. V 9:18 ještě neměl připraveny ke startu použitelné síly. Ve stejné chvíli už se k němu však nebezpečně blížila americká letadla. Velitel bombardérů z Enterprise C. Wade McClusky tušil, že Japonci musí být někde poblíž.

Když si kolem 9:20 všiml v hlubině pod sebou jediného nepřátelského torpédoborce plujícího na plný plyn severovýchodním směrem, bleskově vydedukoval, že se snaží dohnat hlavní svaz. O deset minut později se před jeho formací objevily na obzoru bílé stopy mnoha lodních šroubů – našli je!

Bylo 9:30 a pod nimi plula celá Nagumova flotila. Američané měli štěstí: jejich letouny přišly ve správný čas. Japonská bojová eskorta byla oslabena – rychlé křižníky a některé torpédoborce pronásledovaly americkou ponorku a nebyly u hlavních lodí. Překvapivý útok i symbolicky ze slunce nad hlavou zasáhl japonské letadlové lodě v kritické chvíli a rozhodl celou bitvu. Kolem 10:20 dopoledne se naplno strhla zkáza. Američané se zaměřili na dvě Nagumovy největší lodě.

Nakonec tři ze čtyř japonských letadlových lodí byly smrtelně zasaženy. Nagumo na vlajkové Akagi pochopil, že bitva je prohraná. Jen letadlová loď Hirjú zůstala jako poslední bojeschopná. V posledním odvetném a de facto sebevražedném úderu její piloti potopili americkou letadlovou loď Yorktown. I Hirjú však byla následně zničena. Jamamoto ještě zvažoval vyslat do boje přes noc své hladinové lodě. Nakonec však plán vzdal a nařídil ústup na západ.

Pomsta za Pearl Harbor

Výsledek střetnutí byl zdrcující. Japonsko utrpělo porážku, jakou do té doby nepoznalo a přišlo o čtyři přední letadlové lodě, jeden těžký křižník a 248 letadel, padlo na tři tisíce japonských námořníků a letců včetně mnoha elitních pilotů a příslušníků leteckých posádek. Naproti tomu americké ztráty byly nesrovnatelně menší, potopena byla jedna letadlová loď a jeden torpédoborec, zahynulo 307 námořníků a celkem bylo ztraceno okolo 150 letadel. V kontextu dosavadních japonských vítězství to byla nevídaná bilance. Za cenu jedné vlastní letadlové lodě Američané zničili čtyři nepřátelské. A shodou okolností přesně ty čtyři, které půl roku předtím přepadly Pearl Harbor.

Bitva u Midway vstoupila do dějin jako triumf odvahy, využití zpravodajských informací a technologického pokroku. Malý korálový atol, o kterém před válkou slyšel jen málokdo, se stal místem, kde se kolo štěstěny ve válce v Pacifiku nezadržitelně otočilo.

Po Midway mohli Američané s nadějí hledět k budoucím vítězstvím a Japonci si trpce uvědomili, že čas jejich ofenzivního tažení skončil. V poválečném japonském rozboru se trefně uvádělo: „V bitvě u Midway jsme ztratili více než lodě a muže. Ztratili jsme naději.“ Midway tak právem náleží pověst jednoho z rozhodujících střetnutí druhé světové války. Americké vítězství zde zastavilo expanzi nepřítele a položilo základ ke konečnému vítězství v Tichomoří.

