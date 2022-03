Názor

Dodávka stíhacích letadel Mig-29 pro Ukrajinu se zřejmě zadrhla. Tedy ne, že by je Ukrajinci nechtěli nebo že by je nikdo nebyl ochoten dodat, problém je v tom, jak to udělat. Tedy přesněji řečeno - jak to udělat, aby to nevyvolalo velkou válku s Ruskem.