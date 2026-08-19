Snahu migrantů postarat se o sebe chápu. Způsob je ale nepřijatelný

Stanislav Křeček
Názor   9:00
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Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...

Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u francouzského letoviska Hardelot-Plage. (29. července 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Skupina migrantů nese záchranné vesty a své věci podél silnice u francouzského...
Skupina migrantů nese záchranné vesty a své věci podél silnice u francouzského...
Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...
Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...
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Jeden z velmi aktivních českých politiků prohlásil, že bychom měli být k migrantům vlídní, neboť i my jsme přišli do této země bůhví odkud. Nejenže víme, odkud jsme sem přišli, ale víme také, že země oplývala, podle praotce Čecha, spíše „mlékem a strdím“, než aby tu byl někdo, komu bychom svým příchodem vadili. Což rozhodně není případ dnešního světa.

Na migraci je založeno fungování lidského pokolení. Z původních dnes archeologicky dokládaných nálezů vyplývá, že se po celém světě přesouvali migranti, kteří svou vyspělostí nahradili původní obyvatele, nebo ti, kteří chtěli jiné říše zničit. Nebo v moderní době národ, který přichází do země, ve které po staletí málo úspěšně pracovali arabští obyvatelé Palestiny na polích, která jim nepatřila. A pak těžko chápali, že mají odejít, protože přišli noví vlastníci mající jinou a podstatně úspěšnější představu o životě. To je případ Izraele.

Dnešní migranti ve své podstatné části nehodlají naše „říše“ zničit. Právě naopak – chtějí, aby dále prosperovala, ale současně chtějí, aby jim byla poskytnuta část výsledků z práce jiných, nebo aby, jak se dnes moderně říká, dostali štědré sociální dávky. Neříkám to nikterak ve zlém, postarat se o sebe, ale i o svoji rodinu s dětmi, je pochopitelná snaha, jen způsob, kterým je tak činěno, je z mnoha důvodů nepřijatelný. Především vzbuzuje odpor těch, kteří svojí prací prostředky pro onen sociální ráj vytvářejí, odpor, který nabývá již obtížně přijatelných představ.

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Volání po zásazích armády, neprostupných plotech a právu střílet na ty, kteří se je pokoušejí překonat, je jistě do jisté míry pochopitelným voláním po řešení aktuálního a viditelného problému, sotva však může přispět k řešení nejen evropské, ale celosvětové krize. Za těmito neprostupnými ploty se totiž může vytvořit společenství s takovým sociálním, lidskoprávním, ale bezpochyby i sociálně patologickým obsahem, kterému bychom těžko mohli dlouho odolávat. Ale můžeme to zkusit.

Není migrant jako migrant

Hovořím-li o lidskoprávních důsledcích, nemám na mysli ono zabetonované pojetí lidských práv, které dnes denně brání rozumnému řešení problémů, ale základní přístup k utrpení jiných, který je základem lidskosti.

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda v jednom televizním vystoupení řekl, že nevidí rozdíl mezi ukrajinskou a islámskou migrací, neboť obě jsou pro Evropu stejně nebezpečné. To si rozhodně nemyslím. Vidím rozdíl mezi islámskými migranty vytvářejícími v zemích západní Evropy paralelní náboženské a správní struktury s vlastními zákony a předepsaným způsobem života, těmi, kterým je právo šaría bližší než nekonečné demokratické dohadování, a muslimy, kteří zde hledají jen ten sociální prospěch. A na druhé straně mezi Ukrajinci hledajícími a nalézajícími zde práci a osvojujícími si náš způsob života a ozbrojenými členy mafií a bývalými vojáky, jejichž příchod k nám předpokládá Cyril Svoboda po skončené válce. Myslím, že bychom měli, ve vlastním zájmu, rozlišovat.

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Jiný bývalý ministr zahraničí Luboš Zaorálek vzpomíná, jak se ho kdysi jeden z egyptských představitelů dotázal, zda si uvědomujeme, kolik možných migrantů je drženo v okolních zemích a hrozících Evropě. Jde o ty, kteří k rozvoji tamějších zemí nikterak nepřispívají, a naopak stávají se zde přítěží.

Nechci v této souvislosti připomínat chování vídeňských měšťanů, kteří r. 1683 před blížícími se tureckými armádami vyhnali za hradby Vídně tisíce starých a bezmocných lidí, neboť péče o ně by, při nadcházejícím obléhání a obraně města, byla příliš velkou zátěží. Jistě „racionální“ opatření. Nemyslím, že by dnes někdo někde choval takový úmysl, ale jistě nemůžeme vyloučit, že v některých palácích a rezidencích by to někomu mohlo připadnout jako dobrý nápad. Myslím, že se ještě máme na co těšit.

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