Na migraci je založeno fungování lidského pokolení. Z původních dnes archeologicky dokládaných nálezů vyplývá, že se po celém světě přesouvali migranti, kteří svou vyspělostí nahradili původní obyvatele, nebo ti, kteří chtěli jiné říše zničit. Nebo v moderní době národ, který přichází do země, ve které po staletí málo úspěšně pracovali arabští obyvatelé Palestiny na polích, která jim nepatřila. A pak těžko chápali, že mají odejít, protože přišli noví vlastníci mající jinou a podstatně úspěšnější představu o životě. To je případ Izraele.
Dnešní migranti ve své podstatné části nehodlají naše „říše“ zničit. Právě naopak – chtějí, aby dále prosperovala, ale současně chtějí, aby jim byla poskytnuta část výsledků z práce jiných, nebo aby, jak se dnes moderně říká, dostali štědré sociální dávky. Neříkám to nikterak ve zlém, postarat se o sebe, ale i o svoji rodinu s dětmi, je pochopitelná snaha, jen způsob, kterým je tak činěno, je z mnoha důvodů nepřijatelný. Především vzbuzuje odpor těch, kteří svojí prací prostředky pro onen sociální ráj vytvářejí, odpor, který nabývá již obtížně přijatelných představ.
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Kdo chce psa bít, hůl si najde. Migrační politika se posunula od racionality k symbolům
Volání po zásazích armády, neprostupných plotech a právu střílet na ty, kteří se je pokoušejí překonat, je jistě do jisté míry pochopitelným voláním po řešení aktuálního a viditelného problému, sotva však může přispět k řešení nejen evropské, ale celosvětové krize. Za těmito neprostupnými ploty se totiž může vytvořit společenství s takovým sociálním, lidskoprávním, ale bezpochyby i sociálně patologickým obsahem, kterému bychom těžko mohli dlouho odolávat. Ale můžeme to zkusit.
Není migrant jako migrant
Hovořím-li o lidskoprávních důsledcích, nemám na mysli ono zabetonované pojetí lidských práv, které dnes denně brání rozumnému řešení problémů, ale základní přístup k utrpení jiných, který je základem lidskosti.
Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda v jednom televizním vystoupení řekl, že nevidí rozdíl mezi ukrajinskou a islámskou migrací, neboť obě jsou pro Evropu stejně nebezpečné. To si rozhodně nemyslím. Vidím rozdíl mezi islámskými migranty vytvářejícími v zemích západní Evropy paralelní náboženské a správní struktury s vlastními zákony a předepsaným způsobem života, těmi, kterým je právo šaría bližší než nekonečné demokratické dohadování, a muslimy, kteří zde hledají jen ten sociální prospěch. A na druhé straně mezi Ukrajinci hledajícími a nalézajícími zde práci a osvojujícími si náš způsob života a ozbrojenými členy mafií a bývalými vojáky, jejichž příchod k nám předpokládá Cyril Svoboda po skončené válce. Myslím, že bychom měli, ve vlastním zájmu, rozlišovat.
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Německo bije na poplach. Bezpečnost není populismus, ale povinnost právního státu
Jiný bývalý ministr zahraničí Luboš Zaorálek vzpomíná, jak se ho kdysi jeden z egyptských představitelů dotázal, zda si uvědomujeme, kolik možných migrantů je drženo v okolních zemích a hrozících Evropě. Jde o ty, kteří k rozvoji tamějších zemí nikterak nepřispívají, a naopak stávají se zde přítěží.
Nechci v této souvislosti připomínat chování vídeňských měšťanů, kteří r. 1683 před blížícími se tureckými armádami vyhnali za hradby Vídně tisíce starých a bezmocných lidí, neboť péče o ně by, při nadcházejícím obléhání a obraně města, byla příliš velkou zátěží. Jistě „racionální“ opatření. Nemyslím, že by dnes někdo někde choval takový úmysl, ale jistě nemůžeme vyloučit, že v některých palácích a rezidencích by to někomu mohlo připadnout jako dobrý nápad. Myslím, že se ještě máme na co těšit.