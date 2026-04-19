Migrace, multikulti a podvolení. Evropské demokracie rozkládají vlastní progresivní elity

Únor 2026: Rusko v rámci své hybridní války vysadilo stovky rizikových migrantů tajným tunelem z Běloruska do Evropy. Rusko ale vyslalo jako zbraň desetitisíce migrantů do Polska, Pobaltí a Finska už v letech 2022–2025.
Rok 2015: Kancléřka Angela Merkelová vyhlásila, že masovou migraci Německo zvládne. Zahájila vítací politiku, do níž se během deseti let zapojily evropské elity. Na rozdíl od ruské hybridní války to nebyly desetitisíce, ale rovnou miliony příchozích, zejména z Blízkého východu, Afriky a Afghánistánu. Ještě v roce 2025 přišlo do EU nelegálně 178 000 lidí, a to hlavně z Libye, jak uvedla pohraniční agentura Frontex.
Je tu zjevná logika. Vede-li Rusko hybridní válku vůči Evropě pomocí rizikové migrace, pak západní elity vítací politikou vedou válku proti vlastnímu obyvatelstvu. Evropské elity se staly, i když v dobré víře, pátou Putinovou kolonou. Je děsivé si uvědomit, že ten, kdo primárně rozkládá evropské demokracie, jsou vlastní progresivní elity.
Vzorec rizikové migrace
V zemích západní a severní Evropy se opakuje stejný vzorec: 1. Rizikoví migranti se sestěhují do městských čtvrtí, kde zakládají uzavřené komunity. 2. Nemají zájem si osvojit místní jazyk a kulturu, upadá úroveň vzdělání, narůstá školní šikana. 3. Jsou obtížně zaměstnavatelní. 4. Bezpečnost je ohrožena terorismem, kriminálními gangy, útoky noži, násilím na nádražích a ve vlacích, obtěžováním a znásilňováním žen. 5. Sílící islamistické skupiny jsou hrozbou pro hostitelskou zemi. 6. Demografický vývoj spěje k tomu, že například v Německu či Británii se původní obyvatelé stanou menšinou za několik desetiletí. 7. Starousedlíci se budou muset pod tlakem podvolit vitálnější cizí kultuře a náboženství, jež nerespektují rovnost žen a mužů, sexuální menšiny, právní stát, hodnoty demokracie.
|
Pochybně vedená domácnost: zmatení a rozklížení Evropy probíhá z vnitřních důvodů
Do tohoto vzorce zapadají aktuální informace z Německa, Nizozemsku a Islandu. V Německu podle statistiky z roku 2024 raketově narostly útoky nožem s účastí cizinců. Bylo spácháno téměř 30 tisíc útoků čili 80 denně. A nová studie Spolkového kriminálního úřadu šokovala německou vládu. V roce 2025 téměř každý druhý muslim, který žije v zemi a je mladší čtyřiceti let, má latentní nebo zjevnou náklonnost k islamismu a chce prosadit právo šaría.
V Nizozemsku, kde žije 6 % muslimů, jich za 50 let má být už jedna třetina. Loni zde bylo otevřeno dalších devět islámských základních škol. V brožuře z jedné takové školy se uvádí, že „jen dívat se na osobu opačného pohlaví je cizoložství, Alláh nenávidí homosexualitu a oblékat se jako nevěřící je nežádoucí“.
Také řídce osídlený Island má problém s migrací. Už tu jsou gangy mladistvých, útoky nožem a stoupenci islámských organizací. V jedné čtvrti v Reykjavíku je ve škole 90 % dětí cizího původu. Islanďané se podle analýzy mohou stát za 15 let menšinou ve vlastním státě. Přitom v žádné zemi nikdo nehlasoval pro masovou migraci, vnutila ji progresivní elita.
Evropa napěchovaná rozpory
Učebnice politologie, vydané přibližně do roku 2000, považovaly etnickou, náboženskou, kulturní a jazykovou rozdrobenost společnosti za destabilizující faktor, jež oslabuje soudržnost demokracie. Ovšem poté většinová elita propadla krajně levicové ideologii progresivismu a tvrdila, že masová migrace rovná se pokrok. Chtěla budovat novou utopii, krásný bezrozporný svět, multikulturní harmonii, kde jsou si všichni rovni a mají se rádi.
|
Strach nejde zakázat, ale lze ho zneužít. Úřady by měly s postoji Čechů k Ukrajincům pracovat
Pokrokáři tím popřeli empirické znalosti o tom, že zmíněná fragmentace společnosti vede k eskalaci konfliktů. Do Evropy tak dovezli kulturní a náboženské štěpení v té nejvyhrocenější podobě, a to během rekordních deseti let. K tomu přivodili rozkol domácího obyvatelstva tím, jak kritiky rizikové migrace onálepkovali za nepřátele – za populisty, rasisty a islamofoby. Evropu až po okraj napěchovali vnitřními spory, násilím, netolerancí a nenávistí.
Balkanizace a libanonizace
Mnohému šlo předejít. Stačilo naslouchat mimo jiné argumentům klasika politologie Giovannimu Sartorimu. Ten už v roce 2000 varoval před balkanizací a libanonizací Evropy čili před migrací, jež přináší kulturní a náboženské rozdíly, a zvláště konflikt mezi křesťanstvím a islámem. Napsal: „Židé, Indové i Asijci příslušejí k pružným a členěným kulturám, jež dovedou udržovat rovnováhu mezi setrváváním v uzavřenosti a vstřícnou otevřeností. Islám ve své hrubé podobě, jakou vyváží do Evropy, tuto pružnost postrádá.“
A ještě Sartori: „Učenci svědomitě rozlišují mezi otevřeným, rozumným islámem a islámem uzavřeným, odmítavým. Na úrovni mas však došlo ke vzkříšení a rozdmýchání islámu v nejryzejší podobě, tedy islámu fundamentalistického… Autentický islám vytváří militantní skupiny, které se akcemi snaží dosáhnout tří cílů: očistit muslimský svět, obrátit na víru částečně muslimské země, obnovit svatou válku (džihád) a vzít Západ útokem… Sekulární Západ nebere tyto věci vážně, dokonce jim už nerozumí.“
|
Kontrola migrace? Už je načase opustit praxi Rakouska-Uherska, říká vysoká úřednice resortu vnitra
Sartori přitom definoval dva typy migrace za pomoci pojmů „pluralismus“ (rozmanitost) a „fragmentace“ (rozdrobenost). Za pozitivní považoval migraci, jež přispívá k otevřenému pluralitnímu soužití, založenému na respektu. Za negativní označil migraci, jež vede k destruktivní fragmentaci, kdy se příchozí uzavírají a štěpí společnost na nepřátelské paralelní světy. A právě druhý typ migrace je v západní a severní Evropě na vzestupu.
Ve světě vládne větší měrou zákon džungle, vítězí hrubá síla. Zdrojem síly však není jen vojenský, ekonomický a technologický potenciál, ale stále více kulturní, náboženská, etnická a jazyková soudržnost každé země a každého civilizačního okruhu. Jenže masová migrace z jiných civilizačních oblastí, a zvláště z islámského světa, působí rozštěpení a nestabilitu. V takové situaci snít o prospěšnosti multikulturalismu svědčí o sebeničivé naivitě.
Narativ Ivana Krasteva
Je tak zavádějící narativ vlivného politologa Ivana Krasteva, který za problémy Evropy nevidí sebepoškozující politiky progresivních elit, ale hlavně vnější a vnitřní nepřátele. Z vnějších nepřátel jsou to Rusko, Čína a nově Trumpovy USA. Za vnitřního nepřítele pokládá krajní pravici. Ano, z povahy krajně levicové ideologie vyplývá, že nepřítel musí být z té zlé pravice.
|
Teorie podkovy v praxi. Krajní levice i pravice klesá na nové dno
Faktem je, že muslimové například v Německu volí převážně krajní či progresivní levici. Podle exit polls z voleb do Spolkového sněmu v roce 2025 to bylo 29 % pro stranu Levice, 28 % pro sociální demokracii a 16 % pro Spojenectví Sahry Wagenknechtové. Aby dnes Zelení přetáhli jejich podporu, předkládají islamizační dokument Podpora rozmanitého muslimského života v Německu. Ve svém 24bodovém programu navrhují větší roli islámu ve školách a finanční podporu muslimských organizací.
Jistěže demokracie v Maďarsku a na Slovensku není ideální, má kazy, ale hlavní hrozby, tedy radikalismus, extremismus, terorismus a systémová kriminalita, mají jiné příčiny, než prezentují ideologové progresivismu. Z celostně civilizačního pohledu je největší hrozbou destruktivní masová migrace z jiných světových kultur a náboženských okruhů. Obzvláště varující je vývoj v Německu, Francii, Spojeném království, Nizozemsku či Švédsku.
Evropská civilizace s tisíciletými národy, křesťanstvím a demokracií čelí existenční hrozbě. Po roce 1989 prorokoval Francis Fukuyama „konec dějin“ všemu neliberálnímu. Paradoxně dnes hrozí konec dějin evropské liberální demokracii. Je morálně nepřípustné podvolit se.