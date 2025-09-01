Procitnutí po deseti letech. Migraci nezvládl nikdo, koho zasáhla

Budiž. Tohle všechno víme. Dnes už můžeme říkat, že Němci migraci nezvládli, dokonce že ji nezvládl nikdo, koho v Evropě zasáhla a že je to velký problém. Změna myšlení šla tak daleko, že se francouzští policisté už odvážili propíchnout gumový člun nachystaný dopravit migranty přes La Manche a žádný z nich nešel před soud a snad ani nebyl z policie propuštěn. Už vám nehrozí morální kamenování, když prohlásíte, že se migrace musí omezit… pokud přidáte osvobozující adjektivum „ilegální“.
Zatím se ale nemluví o tom, jak by se takové omezení mělo provést.
|
„Zvládneme to“ po deseti letech. Selhává-li s migrací Německo, tím větší pozor si dávejme my
Především by bylo nutné revidovat mezinárodní dohody a na ně navázané řetězce zákonů. O tento obrovský právní balík jsou opřené četné instituce, vrostlé do soustavy soudní moci a struktury občanské společnosti. To všechno vznikalo postupně od války. Mělo to fungovat jako žehlička evropského svědomí, zjitřeného průmyslovým vražděním židovského národa. Dokud se do tohoto institucionálního klubka nesáhne, žádná reálná opatření se provést nedají, protože to soudy a instituce nedovolí.
Která by to měla být?
Především je třeba zarazit migrační příval. Někde na pevnině se to děje. Začali Maďaři, účinně to dělají Poláci. Problém je moře. Není pravda, že ho technicky nelze ohlídat. Právě teď se plaví antisemitská flotila Grety Thunbergové a Izraelci opět předvedou, jak se to dělá. Půjdou tvrdě a nebude to pěkná podívaná. Bez tvrdosti to ale nejde, a je základem toho všeho.
Rozhodně to platí o deportacích. Zatím jsou fraška. Opravdu efektivní deportace ale budou – opakuji – nepěkné na pohled. Bude třeba deportovaného násilím chytit, umístit do sběrného místa, což je eufemismus pro koncentrák, a posléze ho přepravit ve speciálním transportním prostředku (letadlo, loď) na místo určení. Kam? Co se s ním pak bude dít dál? To vše se dá uskutečnit jen za použití klasické, od nepaměti používané síly.
|
Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony
V tom je háček, spíš obrovský hák. Slušný kulturní člověk si už ze své podstaty násilí oškliví. Ostatně, to byl důvod, proč Merkelová v roce 2015 pustila příval migrantů do Německa. Nechtěla proti nim nasadit slzný plyn a vodní děla. Co jiného by jí poradili chytráci, kteří jí to dnes vyčítají?
Problematická bude i asimilace těch, kteří na kontinentu jsou a zůstanou. Je třeba je donutit k práci a přijetí aspoň základních civilizačních norem. Bez nátlaku to taky nepůjde a pozitivní výsledky se dostaví až po desítkách let. Pokud se dostaví.
Tato nepěkná fakta je dobře si připomenout, až se bude debatovat o Merkelové a migračních paktech. Nepřemýšlí se o tom dobře. Problém se snadněji zametá pod koberec, než řeší. Zatímco debatujeme, lodě plují a plují...