Evropané postupují proti migrantům jako Donald Trump. Ten z roku 2016

Ve Spojených státech jdou politici ostře proti migraci. Někdy to vypadá až nechutně, když třeba kandidát na prezidenta Donald Trump nepravdivě tvrdil, že přistěhovalci z Haiti v americkém Springfieldu jedí psy a kočky, aby proti příchozím vyvolal nenávist a získal politické body.

Vyhrožuje deportací nelegálních imigrantů, kteří už mají v Americe rodiny, a když byl prezidentem, zavedl vracení uprchlíků z amerického území do Mexika, kde se posuzují jejich žádosti o azyl. Část liberálních Evropanů se na to dívá s odporem a kritizuje to.

Jenže teď v Evropě budeme mít asi nakonec něco podobného. Posun podobným směrem představuje trend, který potvrdil summit hlav zemí EU z minulého týdne.