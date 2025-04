Migrační politika EU nikoho nezajímá, zejména naše politiky. Chtějí se jen prezentovat

Rétorika obou stran zcela odpovídá tomu, co napsal před volbami do Evropského parlamentu bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, republika nemá žádnou evropskou politiku. Tuzemská reprezentace jinak mluví dovnitř země a jinak mluví v Evropě. V opozici se tváří vzpurně, když je u moci, nakonec se vždy konformizuje.

Pěkně to vystihuje debata o Green Dealu. K tomu se momentálně nikdo nehlásí, nicméně za Česko jej podepsal Andrej Babiš a Petr Fiala pro změnu, za našeho předsednictví, uvedl v život mnohé závazky, ke kterým se momentálně nehlásí.

Sebevražedný způsob politiky

Můžeme se stokrát zaklínat předvolebním časem, ale tenhle způsob politiky je sebevražedný. Ne proto, že když normu přijmeme/nepřijmeme, tak se něco stane, ale proto, že politická reprezentace se nedokáže konsenzuálně dohodnout a dohodu prezentovat voličům.

Příkladem budiž slavná výjimka Víta Rakušana pro Českou republiku, tou se chlubil v tiskové zprávě jeho tým, aby z ní byla za pár hodin dezinterpretace a ministr prý nic takového neřekl. Podobných případů lze nalézt mnoho.

Faktem zůstává, že žádná budoucí vláda migrační pakt nezruší, tím spíš samotnou migraci. Proto je na místě vládou předložené zpřísnění podmínek pro migranty přijmout, protože něco je lepší než nic.

Samozřejmě by si ovšem pan premiér musel odpustit nabubřelé řeči o tom, že Babiš nechce řešit migraci, protože se nezúčastnil naší schůzky k tématu. Za zaznamenání stojí premiérovo přivlastnění „naší“. Jeho vláda, jeho schůzka, jeho pravda. Už z premiérovy řeči je jasné, že Petr Fiala postrádá jakoukoli vstřícnost a vůli ke kompromisu.

Ideálu se nedočkáme

Za ideálních okolností by sklapla opozice a nechala si své hloupé výlevy, přičemž by podporovala tak tvrdou, nebo měkkou migrační normu, jaká se ji jeví nejlepší. A vláda by si své přemoudřelé mistrování také nechala od cesty a hlavně by neprezentovala úplně všechno, co se v parlamentu schválí, jako svou bezvýhradnou zásluhu.

Ale to se nestane. Sněmovna bude do června ringem pro zápas ve volném stylu a místo věcných témat na sebe budou soupeři dlouhé hodiny házet obvinění. Může za to Babiš, Fiala, popřípadě Brusel, jak se komu právě hodí. Nejvíc trpí voliči, ať už fandí kterékoli straně.