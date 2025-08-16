Braňme hranici EU vojensky. Migranti jsou stejná hrozba jako Rusko

Evropské nadšení ze zvyšování výdajů na obranu až na pět procent hrubého domácího produktu trochu pokazily Řecko a Itálie. Upozorňují své soudruhy v EU, že nebezpečí, ne menší než z Ruska, se přes ně do Evropy valí po Středozemním moři od jihu. A nepřehánějí.
Rusko je považováno za bezpečnostní riziko jistě právem. Že jsou bezpečnostním rizikem také přistěhovalci, to se dosud taktně obcházelo. Události v Německu nebo Francii, a nikoliv jen v poslední době, ale už taktně obcházet nejde. Takže v Německu už nesmíte mít ani nůž rybičku ve veřejné dopravě nebo v celém Berlíně, abyste snad někoho „netento“, protože se tam dnes „tento“ na potkání. Denně v průměru 79 útoků. „Importovali jsme si násilí páchané noži. V jiných kulturách je nůž symbolem statusu. To u nás mění společenské klima,“ řekl deníku Bild předseda Německého policejního odborového svazu Rainer Wendt.
To ale není řešení jediné. Německo na svých hranicích zavedlo namátkové kontroly a lidi bez povolení k pobytu vrací zpět, tu do České republiky, tu do Polska. Od roku 2023, kdy kontroly na hranicích s Polskem zavedlo, už si Německo odškrtlo v tomto schengenském ping-pongu asi 1 300 návratů. Poláci letos v červenci povolali armádu a drony a zavedli kontroly na svých hranicích s Litvou. Rakousko provozuje namátkové kontroly na hranicích s Českem a Slovenskem.
Tak se nám bortí i schengenský systém volného pohybu. Dohodu původně podepsalo pět zemí v roce 1985, nyní je jejími členy 29 evropských států. Dohoda měla zaručit volný pohyb zboží a hlavně osob. Aby lidé mohli svobodně cestovat po Evropě, za poznáním, vzděláním a prací a kdykoliv se vracet domů, jak potřebují.
V dopravě zboží to podnítilo systém dodávek na čas (just-in-time), protože kamiony už nemusely dlouhé hodiny a někdy i dny postávat před hraniční závorou. Kdo nezná dopravní systém, nepochopí, jaké úspory to přináší a jaké úlevy pro řidiče to znamená. Dodnes je volný pohyb mezi evropskými státy často lidmi hodnocen jako největší přínos členství v EU.
Kdo nám bourá Schengen?
Schengen si nebouráme sami my, Evropané, jak se často hovoří a píše. Pomáhají nám v tom přistěhovalci, kteří v takovém svobodném prostoru neumějí žít. A my jsme se jim nedokázali ubránit. Neuměli jsme ohlídat vnější hranice schengenského prostoru. Když se k tomu rozhodlo Maďarsko a vystavělo plot na svých východních hranicích, bylo za největšího vyvrhele EU. Když plot postavili Poláci na svých hranicích, stalo se největším vyvrhelem ono. Navíc povolalo na jeho ostrahu vojsko – a tím jsme zpět u zbrojních výdajů.
Nemáme-li zbořit báječný Schengen, pak je vojenské řešení ochrany vnějších hranic EU zcela namístě.
Agentura Frontex, původně zřízená na ochranu vnějších hranic, léta fungovala jako záchranářská flotila pro dovoz „připrchlíků“. Když se Itálie rozhodla tomu zabránit, skončila u soudu. Naposledy, koncem června, Řecko vyslalo k libyjským břehům, odkud imigranti připlouvají, dvě své válečné lodě. Ty prý ale mnoho nezmohou, libyjští pašeráci lidí si pořídili rychlejší a hbitější čluny. Podstatné však je, že Řecko na ochranu svých hranic povolalo armádu a nezbude, než aby povolalo hbitější a rychlejší válečné lodě. Podobně jako Poláci.
Zajištění bezpečnosti svého území a svých občanů je vrcholným úkolem státu a smyslem jeho existence. V tomto případě jde o soustátí, ale to na věci nic nemění. Nemáme-li na tento základní úkol (a hodnotu) Evropské unie rezignovat, nemáme-li zbořit báječnou schengenskou dohodu, vojenské řešení ochrany vnějších hranic je zcela namístě.
Jistě není myslitelné na čluny s imigranty zahájit ostrou palbu. Podobně není možné nezachránit trosečníky, i kdyby se posádky člunů jimi staly úmyslně. Je ale myslitelné je zajmout za ilegální překročení hranice či tento úmysl.
Azylové řízení je prý zásadní problém, je nutné je přesunout mimo pohraniční státy. Co kdyby však probíhalo hned na hlídkujících vojenských plavidlech EU? Řízení by jistě netrvalo déle než 10 minut na jednoho imigranta. Ti, kteří neuspějí, by byli vráceni vojenskou eskortou do země, odkud připluli. Na válečné lodi. To proto, aby repatriační stát ani nenapadlo proti tomu něco podniknout.
Můžeme se ještě bavit o lidských právech? Samozřejmě můžeme. Ta mají evropští občané stejná jako imigranti. Jsou zapikolována do dlouhé řady prohlášení, chart, mezinárodních úmluv, přes které nejede žádný státní suverénní vlak. Měla by chránit vlastní občany nejméně s takovou vervou jako imigranty.
Jenže tak tomu není. Za imigranty se bere dlouhá řada neziskových, dobročinných a právních organizací. Právo, jak je interpretují rozsudky štrasburského Evropského soudu pro lidská práva, je většinou na jejich straně. Právo, nikoliv spravedlnost.
Na sklonku roku 2023 se EU podařilo dojednat Pakt o migraci a azylu. Ten migraci neřeší, jen ji usměrňuje a řídí. Netýká se ochrany vnějších hranic. Jen k řeckému ostrovu Krétě od začátku tohoto roku připlulo 9 000 lidí, dvojnásobek proti loňsku.
Nedávno se ministři vnitra šesti členských zemí EU sešli na vrcholku nejvyšší německé hory Zugspitze. Jednali o migraci. Ne o ochraně vnějších hranic, ne o nasazení armády a posílení jejího rozpočtu, ale o migraci. Co dojednali? Řeknu to slušně: nic. Nic, co by nás chránilo.