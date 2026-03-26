Proč by měl Babiš poslat Minářovi děkovný dopis a kdo smí využívat hlášky z filmů

Sám Minář poté dodal, že je to myšlenka „radikální“ a on prý na ni nemá sám odpověď. Rád by ale od opozičních předáků slyšel, jak to vidí oni. Včetně toho, zda by tolerance menšinové vlády nebyla cestou k zachování nezávislých médií, obranyschopnosti země nebo záchrany životního prostředí.
Že by taková varianta byla možná a představitelná, neslyšel šéf Milionu chvilek od nikoho z opozičních lídrů. Nedávalo by to pro ně totiž vůbec žádný smysl. Poté, co tolik nainvestovali do boje proti Andreji Babišovi, by to nejspíš jejich příznivci a voliči nikdy neskousli. To je jasné i těm z politiků opozičních stran, pro které by to možná bylo ve skrytu duše přijatelné řešení, jakkoli by to nikdy nevyslovili nahlas.
V žádném případě by to ale nyní nemělo smysl pro Babiše. Vyhazovem Motoristů a SPD z vlády a jejich nahrazením Starosty, ODS či lidovci by jen ztratil. U svých voličů, kteří mu dali vysoký počet hlasů i v rámci jejich „odboje“ vůči minulé vládní partě. Řada z těch radikálnějších by mohla přeběhnout právě k odkopnutým partajím. Ačkoli Babišovi mohou tu a tam třeba Tomio Okamura či Filip Turek lézt na nervy, ví u obou partají, na čem je. Oproti tomu by se musel domlouvat s dosavadními soupeři, kteří by se možná čas od času chodili radit za Minářem, co ještě mohou – a co už ne. Proč by to dělal, když má ve Sněmovně 108 hlasů?
Jsme ti lepší a vás se štítíme
Minář tak jen podpořil to, co ve velkém na sítích jedou i další odpůrci „hnědé koalice“, jak ji nazývají. Tedy, že Babiš už není jen ten zlý „estébák“, co zaklekává na lidi, a slušný člověk by si o něj neopřel ani kolo, ale že hlavními vyslanci Mordoru ve vládě jsou Motoristé s okamurovci. Což je mimochodem sdělení, které je pro Babiše velice výhodné voličům a sympatizantům opozičních stran doručit. Svým způsobem by tak měl Minářovi za nečekanou veřejnou pomoc poslat přinejmenším děkovný dopis.
Mírným „překvápkem“ byla i účast první dámy Evy Pavlové. Zvlášť poté, co prezident nedávno Mináře káral, že není šťastné, když z něj dělají lídra opozice. Pavlová se na Letné nejen nechala vyfotit, ale z její účasti na Letné vzniklo i umně sestříhané video, které prezentovala na sociálních sítích.
Reakce šéfa PRO Jindřicha Rajchla pak spustila pozoruhodnou přestřelku o tom, kdo smí využívat hlášky a úryvky z filmů, a kdo nikoli. Rajchl totiž použil video s hláškou Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky: „Pojď mi to povědět sám, ty Koněve. Nemusíš za sebe posílat spojku!“ Připsal k tomu, že jako Kodet by to ztvárnit nedokázal.
Proti tomu se ohradila dcera zesnulého herce Barbora Kodetová s tím, že se vymezují vůči používání výkonu svého otce k politickým účelům a útokům na prezidenta Pavla. Je to prý „zavádějící a neuctivé“, zvlášť od stran, jako jsou PRO, SPD, ANO 2011 nebo Motoristé. Rajchlovi odpověděl i režisér filmu Jan Hřebejk. „Náš film nebyla pornografická a náglovská srág*ra z ruské pr*ele, jako je celý doktor Rajchl, kterého se štítíme.“ Konec Hřebejkova citátu.
Co dodat? Snad jen další Kodetovu hlášku z Pelíšků, která rozhodně není adresovaná nikomu konkrétnímu. „To je tím, s kým se taháš. S rudým bolševickým nokem.“