Minář má talent. Úmornou letenskou litanii dokázal proměnit v něco pozitivního

Martin Zvěřina
Glosa   18:35
Většinu času zněla sobotním letenským shromážděním skeptická očekávání. Slyšeli jsme nepřerušovanou sérii stížností. Oprávněných, případně absurdních, jako byl nářek nad tím, že si někdo ve veřejnoprávní televizi dovoluje bagatelizovat shromáždění svolané Milionem chvilek.
Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii na pódiu na...

Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii na pódiu na Letenské pláni při probíhající protivládní demonstraci. (21. března 2026)

Podobné myšlení může posloužit jako příklad toho, že oba nesmiřitelné názorové tábory jsou si podobnější, než připouštějí. Organizátoři se snažili, aby celá akce nevyznívala jen negativně, nicméně fakticky byla „úplným seznamem“ hříchů vlády. Nejhezčí, a dokonce i dojemný okamžik přišel ve chvíli, kdy plná Letná gratulovala Zdeňku Svěrákovi k blížícím se devadesátinám.

Na tom, že demonstrace neskončila jalově má zásluhu šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář. Vytyčil program pro sebe i pro příznivce spolku a co je ještě podstatnější – i pro opoziční strany.

Milion chvilek má v úmyslu v příštích měsících vybudovat regionální síť spolupracovníků a nachystat se na případ, že vláda bude chtít změnit statut veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média jsou zjevně pro Milion chvilek klíčová. Program je jasný: připravme se na to, že budeme muset demonstrovat za veřejnoprávní média, možná i dlouho.

Trošku zvláštní bylo, že vůdce Milionu chvilek vyzýval příznivce k tomu, aby se připravovali též na občanskou neposlušnost. To je vědomé porušování práva z důvodu svědomí a lze o něm uvažovat jen v krajních situacích. K tomu by snad vůbec nemuselo dojít, protože právo na demonstraci zůstává i „za Babiše“ neoslabeno a pan Minář se zříká násilí. Proč se tedy připravovat na situaci, která by neměla nastat?

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Tím podstatnějším ale byl vzkaz opozičním stranám. Kromě toho, že jim pan Minář položil dost nepříjemné otázky. Ty jim koneckonců v minulosti kladli i voliči a média. Například zda si jsou vědomi toho, že ne všechno udělali dobře.

Také otázka, jestli si jsou opoziční politici vědomi sociální situace v některých regionech, není vůbec planá. Rozevírající se nůžky mezi těmi, kteří mají starosti s každodenním přežitím, a těmi, jejichž zisky astronomicky rostou, jsou patrné asi většině obyvatel. Jen ne představitelům současné opozice. Ta ostatně předstírá, že volby prohrála náhodou, a své chování vůbec nezměnila.

Nejpodstatnější úkol, který Mikuláš Minář zadal opozičním stranám, není vůbec triviální. Opozičníci by se měli zamyslet nad tím, zda nenabídnout Andreji Babišovi hlasy k tomu, aby vládl menšinově, sám. Zní to fantasticky a nepravděpodobně, nicméně časem by to možná nebylo nerealistické. A když to Babiš odmítne? Opozičníci by se mohli vykázat alespoň tím, že se opravdu snažili najít řešení.

Je Letná měřítkem protestu? Víc než o čísla jde o to, zda dorazí i jiné sociální skupiny

Už jednou – po dvou velikých demonstracích– se stalo, že Mikuláš Minář „řídil“ tehdejší opozici a byl v zásadě jedním z nejvýraznějších hybatelů integrace na pravici. Spojení stran se ve volbách roce 2021 ukázalo jako úspěšné. To, že nynější politici opozice jsou „marní“, ukazují jejich reakce. Chválí demonstranty a slibují si od nich, že za ně budou tlačit na vládu. Člověk si až říkal, jestli oni tu demonstraci vůbec sledovali.

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

Skutečná vizitka vlády Babiše. Je za pět minut dvanáct, reaguje opozice na Letnou

Na shromáždění spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni...

Milion chvilek je hlavní opoziční síla, ukázala Letná, hodnotí politologové

Demonstranti s transparenty na pražské Letenské pláni na akci, kterou svolal...

ONLINE: Liberec prohrává s Vary už o dva góly, Třinec hraje v Hradci bez branek

Sedmnáctiletý talent Petr Tomek z Karlových Varů proměnil trestné střílení ve...

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chce žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

Glosa

Minář má talent. Úmornou letenskou litanii dokázal proměnit v něco pozitivního

