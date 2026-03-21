Minář má talent. Úmornou letenskou litanii dokázal proměnit v něco pozitivního

Podobné myšlení může posloužit jako příklad toho, že oba nesmiřitelné názorové tábory jsou si podobnější, než připouštějí. Organizátoři se snažili, aby celá akce nevyznívala jen negativně, nicméně fakticky byla „úplným seznamem“ hříchů vlády. Nejhezčí, a dokonce i dojemný okamžik přišel ve chvíli, kdy plná Letná gratulovala Zdeňku Svěrákovi k blížícím se devadesátinám.
Na tom, že demonstrace neskončila jalově má zásluhu šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář. Vytyčil program pro sebe i pro příznivce spolku a co je ještě podstatnější – i pro opoziční strany.
Milion chvilek má v úmyslu v příštích měsících vybudovat regionální síť spolupracovníků a nachystat se na případ, že vláda bude chtít změnit statut veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média jsou zjevně pro Milion chvilek klíčová. Program je jasný: připravme se na to, že budeme muset demonstrovat za veřejnoprávní média, možná i dlouho.
Trošku zvláštní bylo, že vůdce Milionu chvilek vyzýval příznivce k tomu, aby se připravovali též na občanskou neposlušnost. To je vědomé porušování práva z důvodu svědomí a lze o něm uvažovat jen v krajních situacích. K tomu by snad vůbec nemuselo dojít, protože právo na demonstraci zůstává i „za Babiše“ neoslabeno a pan Minář se zříká násilí. Proč se tedy připravovat na situaci, která by neměla nastat?
Tím podstatnějším ale byl vzkaz opozičním stranám. Kromě toho, že jim pan Minář položil dost nepříjemné otázky. Ty jim koneckonců v minulosti kladli i voliči a média. Například zda si jsou vědomi toho, že ne všechno udělali dobře.
Také otázka, jestli si jsou opoziční politici vědomi sociální situace v některých regionech, není vůbec planá. Rozevírající se nůžky mezi těmi, kteří mají starosti s každodenním přežitím, a těmi, jejichž zisky astronomicky rostou, jsou patrné asi většině obyvatel. Jen ne představitelům současné opozice. Ta ostatně předstírá, že volby prohrála náhodou, a své chování vůbec nezměnila.
Nejpodstatnější úkol, který Mikuláš Minář zadal opozičním stranám, není vůbec triviální. Opozičníci by se měli zamyslet nad tím, zda nenabídnout Andreji Babišovi hlasy k tomu, aby vládl menšinově, sám. Zní to fantasticky a nepravděpodobně, nicméně časem by to možná nebylo nerealistické. A když to Babiš odmítne? Opozičníci by se mohli vykázat alespoň tím, že se opravdu snažili najít řešení.
Už jednou – po dvou velikých demonstracích– se stalo, že Mikuláš Minář „řídil“ tehdejší opozici a byl v zásadě jedním z nejvýraznějších hybatelů integrace na pravici. Spojení stran se ve volbách roce 2021 ukázalo jako úspěšné. To, že nynější politici opozice jsou „marní“, ukazují jejich reakce. Chválí demonstranty a slibují si od nich, že za ně budou tlačit na vládu. Člověk si až říkal, jestli oni tu demonstraci vůbec sledovali.