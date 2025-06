Žena, která inspiruje. Před 75 lety byla popravena Milada Horáková, osobnost hluboké víry

Komentář 9:35

Dnes je to sedmdesát pět let od popravy ženy, která bojovala za demokracii a lidská práva. Tuto Češku, kterou Eleanor Rooseveltová z OSN označila za „ušlechtilou bojovnici za svobodu, lidská práva a spravedlnost“, poháněla hluboká křesťanská víra. Často je oceňována za své postoje tváří v tvář dvěma totalitním režimům, ale za její odvahou stála víra, kterou nelze přehlížet. I proto bude Milada Horáková zařazena jako osobnost, žena-lídr, do mezinárodní publikace Inspirational Women Leaders, mezi další ženy, které jsou dodnes vzorem celosvětového významu.