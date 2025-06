„Zabijeme ženskou, leknou se. Zvyknou si.“ Divadlo v režii komunistů a Milada Horáková v divadle

Vražda doktorky Horákové byl mezník v mnoha ohledech a to, že šlo o divadlo v režii KSČ a sovětských poradců, není žádný objev, zveřejněné dokumenty to jen potvrzují. Vždycky když slyším výmluvy bývalých členů KSČ, jak po válce byli plni budovatelského nadšení, chtěli stavět nový svět bez válek a třídní nespravedlnosti (ovšem podle sovětského diktátu) a v čisté víře vstupovali do komunistické strany, pomyslím na osud doktorky Horákové, které nepomohla ani suplika o milost Alberta Einsteina.

Gangsteři, kteří uchvátili moc

Mládí je stav jisté naivity, nadšení a malé zkušenosti, mladými se dobře manipuluje a tak lze pochopit, že budovatelská mládež po roce 1948 něčemu z bolševické rétoriky uvěřila. Ovšem po procesu s Miladou Horákovou muselo být každému, kdo neměl IQ houpacího koně, jasné, že Komunistická strana Československa je zločinecká organizace, že jsou to gangsteři, kteří uchvátili moc, a dokud budou mít za zády velkého bratra, budou se chovat jako sebranka a uplatňovat zvůli. A že ještě mají zvrácenou chuť bezdůvodně všechno ničit a zašlapávat z hloupé třídní nenávisti. Přesto v ní spousta těch mladých, kteří o sobě rádi říkali, že byli idealisté, po celá padesátá léta zůstala a také z toho těžila přečetné výhody.

Ti padesátoletoví sekerníci pak prohlédli, snad se i poučili a leccos odčinili, ale mě to nikdy moc nebralo, má rodinná anamnéza byla prostě jiná, vytrvale antikomunistická. A nestraníci v šedesátý osmý cele věřit nemohli, i když ta naděje ve společnosti byla potěšující. To už bylo schůdnější uvěřit v idealismus mladých, kteří v šedesátých letech do komunistické partaje vstupovali s tím, že partaj změní a určitě to mysleli vážně. Ale pořád až do roku 1989 byla KSČ zločinecká organizace a každý zločinec se bojí, že na něj dojde, a Horákové i těch dalších, které ve zfixlovaném monstrprocesu poslali na smrt, se báli ještě v osmdesátých letech.

Když jsem v té době jako studentka FF UK požádala v knihovně Historického semináře o knihu v témže procesu popraveného Záviše Kalandry České pohanství, byl z toho poprask. Patřila mezi libri prohibiti, i když byla politicky veskrze „neškodná“. Kalandra, to byl také šílený osud, knihu dopsal na začátku druhé světové války, a když skončil v koncentráku, rukopis se ztratil a on ji po válce napsal znovu, aby za pár let šla do trezoru. Vzpomínám na slavistu Zdeňka Urbana, který byl na tehdejší fakultě nejspíš externista a vedl v našem ročníku seminář, jehož náplň se mi vykouřila z hlavy. Ale nezapomněla jsem, že se příšerně rozčílil, že mi knihu nevydali a zařídil, aby se tak stalo…

Hra napsaná z ideologických pohnutek

Horáková byla statečná a čestná a z takových lidí komunisté měli hrůzu. Václav Černý o ní píše jako o velké postavě našich dějin, o „první ženě, jež byla v dějinách tohoto státu na věčnou hanbu Čechů poslána z politických důvodů na smrt“. Jako strašidelný doprovod procesu je potom to, co se odehrávalo v tisku a v rozhlase. Že prorežimní propagandisté psali své květnaté blitky, tolik nepřekvapí, ale co vypadlo z jednotlivců a kolektivů a ze značné části asi dobrovolně, aby měli bod k dobru, tak to je skutečný hnus.

Smočil si i mág českého jeviště E. F. Burian, i když jeho poválečná anabáze je hodně složitá a nejednoznačná, z koncentráku se vrátil jako zlomený člověk a také věděl, co bolševici dokáží. Ve své hře Pařeniště z roku 1950 zpracoval téma „věrnosti a zrady české inteligence po roce 1948“ a přivedl na jeviště Miladu Horákovou a další osoby kolem ní včetně Kalandry. Sám sice nechtěl, aby text byl spojován s procesem, protože v něm řešil i soukromé problémy, ale nelze pominout, že hra byla uvedena ani ne čtvrt roku po popravách. Pravda je nejblíž výroku režisérova syna Jana, který řekl: „Byla to hrozná doba a myslím si, že nejhorší je, že otec hru napsal a uvedl právě tehdy.“

Z nepochopitelných důvodů hru oprášil J. A. Pitínský v brněnském HaDivadle a tvrdil, že je čas přepólovat záporné postavy na kladné a obráceně a nechtěl se vzdát představy, že hra skrývá jakýsi kryptogram a že snad Burian do záporných postav zašifroval své skutečné - čti antikomunistické - názory. To je nesmysl.

Jestli je Pařeniště něčím zajímavé, tak tím, že ukazuje jakýsi model stavu českého divadla raných 50. let a propagandy s ním spojené. Hra zůstala špatnou agitkou a nijak nezmizelo, že byla napsaná z ideologických pohnutek, spíš naopak. Postavy jsou ploché, v dialozích se sype jedna fráze za druhou. Pařeniště je nedějové, statické, ústřední zápletka je účelově smontovaná a navzdory tragice 50. let působí až směšně a otravně, tak jako všechny budovatelské hry, kdy je odhalen a odstraněn škůdce.

V roce 2006 měla v nedivadelním prostoru, v bývalé slévárně v Holešovicích, v dnešní La Fabrice premiéru hra Karla Steigerwalda Horáková x Gottwald v režii Viktorie Čermákové. Byl to ostrý, politický kabaret, černá groteska promlouvající o cynismu, bezpráví a manipulaci. A nesla i trefný podtitul Zabijeme ženskou, leknou se. Zvyknou si.