KLAUS: Fenomén Knížák. Byl originálem i bojovníkem, vždy a všude

Václav Klaus
Názor   9:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství.

Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. | foto: Profimedia.cz

Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství.
Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství.
Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství.
Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství.
7 fotografií
Originalita, nápaditost, pracovitost i názorová tvrdohlavost budou naší zemi jistě chybět. Co všechno ztrácí Česko odchodem Milana Knížáka, popisuje jeho přítel Václav Klaus.

Odešel Milan Knížák. Česká kultura, česká politika a český veřejný život ztratily jednu z velkých osobností. Jednu z těch, které zanechávají nesmazatelnou stopu, které vzbuzují neklid, provokují, inspirují, tvoří, povznášejí i kritizují. Byl originálem sám o sobě, vždy a všude. Ztratili jsme osobnost vpravdě světovou, která po sobě zanechala všestranné a inspirativní dílo.

Rozloučení s Knížákem bude příští pátek. Vláda schválila pohřeb se státními poctami

Odešel „náš“ Milan Knížák. Osobnost mimořádně blízká Institutu Václava Klause. Člověk pevných, sebevědomých a originálních nápadů, hluboce přesvědčený o tom, že „svobodu si každý nosíme v sobě“, jsme povinni o ni pečovat s pokorou, ale obhajovat ji velmi rozhodně.

Spojování nespojitelného

Milan Knížák byl člověkem s nezpochybnitelnou lidskou integritou, jež dokázala spojit zdánlivě nespojitelné – byl bohém, rebel a bouřlivák, ale současně člověk se smyslem pro řád a proporce, solitér nerespektující konvence, ale současně vůdčí osobnost formující umělecké školy, kulturní manažer a dobrý hospodář, přitom věčný hledač nových cest umění a uměleckého vyjádření prožitku, malíř, sochař, hudebník, nábytkář, sběratel, loutkář a významný restaurátor loutek, pedagog s ostrými názory, kritik, manažer, politik, občan.

Byl to vzácný člověk. Byl obdivován, milován, nenáviděn, zatracován, vysmíván, pomlouván a současně adorován, oceňován, respektován, ale nikdy přehlížen nebo opomíjen. To nebylo možné ani v umění, ani ve veřejném životě – jeho hlas zněl kolem nás do posledních chvil, silně, jasně, radikálně.

OTEVŘENÝ DOPIS ANDREJI BABIŠOVI: Co si to dovolujete?

Jeden ze zakladatelů undergroundu u nás, nonkonformní umělec, který zachytil a spoluvytvářel rozlet 60. let u nás a získal si zahraniční renomé, člověk pronásledovaný a vězněný minulým režimem, nezlomný ve svém trvání na svobodě v životě i v umění. Listopadovou revolucí byl vynesen do pozice rektora Akademie výtvarných umění, kterou řídil sedm let a studenty byl hluboce respektován. Školu zásadně proměnil, věděl přesně, jakým směrem ji vést, otevřel ji světu a vychoval řadu předních osobností současné kultury.

Dvanáct let byl úspěšným ředitelem Národní galerie a svou odbornou erudicí i manažerskými schopnostmi z ní vytvořil instituci, na kterou mohla být naše země oprávněně hrdá. V Národní galerii tak zanechal svůj sebevědomý otisk, který byl vybudován na jeho ohromujícím přehledu nadčasového domácího i světového výtvarného umění. I proto nebral ohled na zaběhané cestičky a parciální zájmy, čímž si nadělal spoustu nepřátel. Nebál se jich, vždy dokázal hrdě jít proti proudu a neslevit ze svých nároků.

Život je soubor povinností

Vztahy Milana Knížáka s naším institutem byly po celá léta velmi těsné. Sdíleli jsme společně pohledy na vývoj nejen v naší zemi, ale také v okolním světě. Shodovali jsme se v odmítání společnosti nároků a společně s Milanem Knížákem obhajovali i pohled na život, který – řečeno jeho slovy – „je především souborem povinností“.

Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015) FOTO Profimedia.cz

Milan Knížák byl autorem řady grafických návrhů nejrůznějších sborníků našeho institutu či novoročenek. Jeho nápady byly nejen neotřelé a originální, nejen uměly přesně uměleckými prostředky vystihnout nosné myšlenky textů, vždy v sobě navíc skrývaly typicky knížákovské hádanky či netradičními formami vyjádřené imperativy.

Pro jeho jasné a odvážně veřejně obhajované názory i pro výsledky jeho umělecké a organizační práce jsme při příležitosti 75. narozenin ocenili Milana Knížáka „Výroční cenou Institutu Václava Klause“.

Dokázal pěstovat pevná a nezištná přátelství. Za života se stal legendou i jistým symbolem, ale pouze s tím se nikdy nechtěl smířit. Byl autentický, vždy byl bojovník, přímý, odvážný a nekompromisní. To mu zůstalo do posledních chvil života.

Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa

Jeho originalita, nápaditost, pracovitost i názorová tvrdohlavost budou naší zemi jistě chybět. Milan Knížák ale bude moc chybět i nám, lidem z Institutu Václava Klause.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Teleskop

Třicet let starý web navštěvují miliony lidí ročně. Dělají překlep v adrese

Ilustrační snímek

Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku

ilustrační snímek

První zahraniční trenér fotbalistů? Trunda potvrdil jednání s Deniou ze Španělska

Santi Denia by se mohl stát novým trenérem české fotbalové reprezentace.

Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj

Setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta...

Názor

KLAUS: Fenomén Knížák. Byl originálem i bojovníkem, vždy a všude

Milana Knížáka (vlevo) pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství.

I meteorologové jsou překvapení. V Česku bude opět 40 stupňů, podruhé během léta

Technické služby Zlín kropí ulice města vodou během vlny veder v průběhu...

Írán a USA obnovily palbu. Rakety mířily na americké základny i na milice v Iráku

Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....

Glosa

Boj Aleny Schillerové se zelenou buzerací. Vlastně on to za ní udělal ten „zlý Brusel“

Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních...

Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie trvající více než 24 hodin

Společnost Qantas uskutečnila testovací let z Austrálie do Evropy. (28....

Od pohádky k rozvodu. Od svatby Charlese a Diany uplynulo 45 let

Princ Charles a Diana Spencerová se vzali 29. července 1981 v londýnské...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komentář

Sněmovna je plná zákonodárců-kutilů, kteří vyrábějí zmetky a ještě se tím chlubí

Schůze Poslanecké sněmovny, 26. června 2026

Na americké základně v Koreji došlo k úniku extrémně toxického bílého fosforu

ilustrační snímek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.