Kašovitý svět, Cimrman i císařovy nové šaty. Jak se Knížák přel s vědci o umění

Na podnět Václava Hořejšího nebyl excentrickému umělci v roce 1998 udělen doktorský titul. „Snažil jsem se mu vysvětlit, že spis, který předložil, nelze považovat za vědecký v jakémkoli oboru,“ píše profesor imunologie ve své vzpomínce pro Lidovky.cz.
Bylo pozoruhodné, jak kdysi provokující happeningy vyznívaly v podání poněkud zestárlého, druhdy nespoutaného bouřliváka, nyní formálně dokonale oděného, v sále vyzdobeném rozměrným Hynaisovým obrazem Paridova soudu.
Václav Hořejšíředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR
Naše kultura nedávno utrpěla těžkou ztrátu úmrtím Milana Knížáka, jehož mimořádný význam zvýraznil pohřeb se státními poctami. Při té příležitosti jsem si vzpomněl, jak jsem s ním téměř před 28 lety přišel osobně do styku.
Vědecká rada Akademie věd České republiky tehdy projednávala udělení „velkého doktorátu“ (titul DrSc) tomuto svébytnému umělci. Po několika trapných schůzích zabývajících se tím, co uchazeč předložil jako disertační práci, jsem umělci zatelefonoval a snažil se mu vysvětlit, že spis, který předložil, nelze považovat za vědecký v jakémkoli oboru, a že ho navíc nelze ani začít projednávat, protože uchazeč nemá ukončené vysokoškolské vzdělání.
Následujícího dne jsem byl předvolán tehdejším předsedou akademie věd a vyplísněn, že Milan Knížák považoval můj telefonát za urážlivý a požadoval mé potrestání. K tomu po poněkud emocionální výměně názorů ovšem nedošlo, a od řízení k udělení nejvyššího vědeckého titulu bylo upuštěno.
Změna pohledu na umění
Vědecká a Akademická rada Akademie věd ČR místo toho Milana Knížáka pozvala k přednášce; pamatuji si, že to bylo v pátek 13. března 1998 v budově na Národní třídě.
Milan Knížák nejprve přečetl asi hodinovou přednášku s názvem „Umění a věda, věda a umění, umění a umění“, po níž následovala diskuse.
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Ačkoli název přednášky sliboval zamyšlení nad vztahem vědy a umění (zřejmě v souvislosti s tím, že Milan Knížák se snažil získat vysokou vědeckou hodnost), vyslechli si přítomní spíše přehled o více či méně bizarních uměleckých počinech 20. století, které vedly k údajně zásadní změně pohledu postmoderního člověka na to, co je to umění.
Přednášející podal přehled více i méně známých milníků (post)moderního umění, jako byla výstava prázdných obrazových rámů, tvorba obrazů volným působením deště, větru a prachu na plátno převážené umělcem na střeše auta, až ke skutečně vrcholné „akci“ – poštovní výměně vzorků prachu (jeden sebraný na americkém hřbitově, druhý na piánu v Paříži) mezi dvěma umělci.
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Přednášející věnoval patřičnou pozornost hlubokému vnitřnímu významu této převratné události. Bylo skutečně pozoruhodné, jak tyto kdysi provokující happeningy vyznívaly v podání poněkud zestárlého, druhdy nespoutaného bouřliváka, nyní formálně dokonale oděného, v sále s pozlacenou štukaturou a vyzdobeném rozměrným Hynaisovým obrazem Paridova soudu.
Bylo uvedeno i několik příkladů tvorby žáků profesora Knížáka z Akademie výtvarných umění. Zaujala například socha koně, na jehož záda byla umístěna hromádka ledu posypaná práškovými barvami; když led roztával, barvy po koni stékaly a vytvářely pod ním barevné skvrny.
Žádný intelektuál samozřejmě nechce vypadat jako zaostalý šosák, a proto velká většina přítomných během diskuse moudře mlčela, a nikterak nezpochybňovala Knížákovy závěry.
Tento nestacionární výtvor nastolil závažnou otázku, co vlastně bylo vrcholným momentem tohoto uměleckého díla – zda metastabilní kůň s ledem na zádech, nebo až stabilní produkt vzniklý po skupenském přechodu ledu v kapalnou vodu a vytvoření barevných skvrn.
Otevřená zůstávala i palčivá otázka, kdy vlastně skončil tvůrčí proces – položením ledu a barev na koně Knížákovou žákyní, či až samovolným dotvořením mocnými silami přírody.
Pocit kašovitosti
Milan Knížák se bezvýhradně přihlásil k „postmodernímu“ světovému názoru, který koncentroval do konstatování, že náš dnešní svět má „kašovitou“ povahu a že tento pocit kašovitosti je jeho základním životním pocitem (všiml jsem si intenzivního přikyvování jednoho přítomného, výrazně postmoderně orientovaného historika).
Přednášející též vyslovil domněnku, že toto je i závěr, ke kterému dospívá svými metodami moderní (či snad postmoderní?) věda. V diskusi se Milan Knížák ohradil proti smysluplnosti označení „velký umělec“ pro kohokoli v minulosti v reakci na to, když jeden z diskutujících (myslím, že jsem byl já) takové označení použil pro Leoše Janáčka či impresionisty.
Žádný intelektuál samozřejmě nechce vypadat jako zaostalý šosák, a proto velká většina přítomných během diskuse moudře mlčela, a nikterak nezpochybňovala Knížákovy závěry. Navzdory tomu se však ozvalo několik hlasů polemizujících s postmoderně kašovitým pojetím dnešního světa. Zazněl i názor, že některé příklady uměleckých počinů uváděné Knížákem neodbytně vyvolávají reminiscence na proslulá díla Járy Cimrmana. Hlavou se, kdo ví proč, mihla i dávná vzpomínka na pohádku o císařových nových šatech.
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Ozvala se i výtka, že Milan Knížák a jeho umělečtí souputníci vlastně ničí něco, co bylo pro naši civilizaci po tisíce let velmi podstatné – „opravdové“ staromódní umění –, a že aktivně přispívají k vytváření jakési amorfní kulturní kaše. Tyto názory Milan Knížák odmítl jako projev zpozdilé ignorance. A na závěr vyslovil naději, že taková setkání budou pokračovat, a tím bude docházet k dalšímu vzájemnému myšlenkovému obohacování vědců a umělců.
Zdá se mi, že tuto naději vývoj za více než čtvrtletí příliš nepotvrdil, a to navzdory vojenským salvám při pohřbu Milana Knížáka…