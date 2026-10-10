Jeho návrhy někdy působí dojmem hravých spontánních kreseb z hospodského ubrousku, přitom se vyznačují jasnou koncepcí i představou o technické proveditelnosti. Teď se propsaly do brilantních, formálně ušlechtilých útvarů.
Vystavené artefakty byly odlity unikátní technologií mistra skláře Jiřího Šína do jednoho kusu skla, jako jediný bezešvý tvar. Precizní realizace dávají vyniknout kráse materiálu a zároveň zdůrazňují finesy Knížákových nápadů, rozvíjejících elementární, zdánlivě jednoduchá témata jako popelník, svícen nebo váza. Sklářské provedení Knížákovo dílo výrazně estetizuje a možná posouvá dál, což je vlastně výjimečná situace. Je ale třeba zmínit, že odlitky byly vyrobeny ještě za umělcova života a pod jeho dohledem.
Když Milan Knížák v létě zemřel, byly připomínány jeho pevné názory a osobní odvaha, s níž se střetával s komunistickým režimem. Jeho život se ale příliš nezklidnil ani po sametové revoluci, kdy se ujal funkce rektora Akademie výtvarných umění a později ředitele Národní galerie v Praze. I z těchto pozic se kriticky a často vyjadřoval k politickému, společenskému a kulturnímu dění, což znamenalo další střety a kontroverze.
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Je zvláštním, ale vlastně docela příhodným paradoxem, že se výstava Knížákova designu potkává na jednom místě s designem pořízeným pro Pražský hrad prezidentem Václavem Havlem. Knížák o Havlovi s příznačnou prostořekostí mluvil jako o „typickém politickém kýči“ a patrně by za kýč označil i to, čím se Havel obklopoval. Což ale neznamená, že Knížák neměl kýč rád. Právě naopak. Jen mu vadilo, když se vydával za něco, čím není.
Dílo a smrt
Mluvit o smrti, zejména té vlastní, je těžké. Milan Knížák to přesto dělal. „Změní se něco mojí smrtí?“ ptal se už před desítkami let. Nevnímal smrt jako trauma nebo zlo, ale jako konec nějakého „pobytu“. Přemítal o komplementárním vztahu mezi životem a smrtí a téma promítal i do svých posledních obrazů. Ne každý to v nich objeví. Zatímco v mluveném projevu byl Milan Knížák – někdy až příliš – přímočarý, ve výtvarném sdělení spíš jen naznačoval a nechtěl doříct. Svá díla naplňoval asociacemi, odkazy i šiframi, jejichž interpretaci ponechával na divákovi. Rozklíčovat je často není snadné.
Knížákovo rozsáhlé dílo zahrnuje akce, obrazy, sochy, objekty, grafiky, fotografie, návrhy designu, šperků i architektury, básně i prózu, hudbu kapely Aktual i hudbu vážnou. Ač byl velice zručný, nezakládal si na rukodělné dokonalosti. I když se celý život vzdělával, neměl rád projektování zdánlivě hlubokých obsahů do výtvarného díla. Originalitu pokládal za „legrační fikci“ a naopak si cenil nápadité kompilace. Vysmíval se řečem o složitosti a tíze umělecké tvorby, protože on ji považoval „jen“ za jednu z oblastí lidského života. Odmítal se přizpůsobit (české) představě umělce, na němž „musí být vidět úporná práce: ruce ke kolenům, hlavu obtíženou problémy“. Často pracoval s vtipem.
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To všechno mohou být důvody, proč si někteří kunsthistorici nevědí s jeho dílem rady a vyjadřují se raději jen k jeho akcím šedesátých let a účasti v hnutí Fluxus, které se už dostaly do učebnic. Knížákova existence ale chtěla „být jediným tokem, který nelze dělit“. Kouskovat jeho dílo není správné už proto, že vybraná témata řešil opakovaně jinými prostředky a v jiném čase, v závislosti na aktuálním okolním dění i osobní životní situaci.
Umění a život
Ať Knížák dělal cokoli a kdykoli, k umění přistupoval jako k nástroji, který komentuje okolní svět. Umění má člověka učit žít, pomáhat mu žít, být „berlou našeho nedokonalého života“. Cíl svého snažení sám shazoval prohlášeními typu, že „každá má výstava je nesmyslem a hlavní motivací k jejímu uskutečnění je touha získat peníze, které by mi dovolily v budoucnu nedělat nic.“ V reálu tomu ale bylo tak, že každá jeho výstava nabízela něco, co v nečekaném kontextu rozvíjelo jeho starší postupy, anebo přicházela s něčím zcela novým. Současná výstava ukázek Knížákova designu je toho dokonalým příkladem.
Milan Knížák miloval svou zemi, místa, s nimiž byl sžit. Nikdy neuvažoval o emigraci, i když by k ní měl důvod i příležitost. Podle něj neexistují místa svobodná a nesvobodná, protože svobodu si každý nosí s sebou. Byl nepřehlédnutelnou osobností, solitérem, který do posledního dechu trval na svých názorech a hodnotách, jež pokládal za správné. Ivan Martin Jirous napsal, že „Milan Knížák je jedním z lidí, kteří hýbli touhle zemí“. A dodal: „kdo nic nedělá, nic nezkazí“.
A jelikož zrovna máme volby, možná se hodí toto krátké zamyšlení zakončit jednou z Knížákových básní:
PPP (pár pitomých politiků)
Vláčí naši republiku
Bahnem
Půllitry nahnem
A jdem klidně spát
(místo jít se rvát)
Nenechat si
Na hlavu srát
(Tahle polobáseň je pitomost,
ale téma je aktuální. Je to aktuální
umění, protože to žádné umění není,
jen mraky poletující v mysli.)