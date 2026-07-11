Je škoda, že už na to neměl dostatek sil sám autor, posedlý přesností slov. Přesto překlad Anny Kareninové funguje. A možná přichází v příhodnější době než při svém francouzském vydání před třiceti lety.
S Pomalostí jsem se vůbec poprvé seznámil na konci 90. let přes nemotorný neoficiální překlad, který koloval v univerzitním prostředí. Později, když moje francouzština pokročila, mě v originálu překvapila její průzračná jednoduchost. Jenže tehdy mi román připadal příliš lehký, vlastně nedůležitý, pomíjivý. Jak jsem se mýlil. Některé knihy zkrátka jen čekají, až dozraje doba.
V Pomalosti Kundera hravě propojuje tři zdánlivě nesouvisející příběhy: linii samotného spisovatele a jeho ženy Věry, groteskní setkání vědců a rafinovanou milostnou noc v rokokovém 18. století. Jenže děj je u Kundery (ostatně jako obvykle) jen past. Naláká vás na příběh, aby vám podstrčil cosi hlubšího.
Kundera pro mě nikdy nebyl jen obyčejným vypravěčem. Byl filozofem, pozorovatelem mechanismů lidského chování. A protože politika je jen koncentrovanou lidskou ambicí a slabostí, byl vlastně vždy výsostně politickým autorem. Ne stranickým, čistě politickým.
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A právě proto Pomalost zestárla tak neuvěřitelně dobře. Kundera v ní totiž geniálně popsal fenomén, který dnes vidíme všude: politika-tanečníka. „Tanečník se od běžného politika liší tím, že netouží po moci, ale po slávě; netouží vnutit světu takové či onaké společenské uspořádání (houby se o to stará), ale chce opanovat scénu a nechat zazářit své já.“
Vidíte to, co já? Vždyť Kundera popsal deset let před jejich zrodem svět sociálních sítí. Svět, kde se politika přesunula z jednacích místností na permanentní jeviště. Kde politik-tanečník nepotřebuje vyřešit problém. Potřebuje být viděn, jak ho řeší. Potřebuje gesto, obraz, dramatickou scénu.
„Má-li tanečník možnost vstoupit do politické hry, ostentativně odmítne veškerá tajná vyjednávání a denunciuje je jako lživá, nečestná, pokrytecká, špinavá; své návrhy bude předkládat veřejně, na pódiu, při zpěvu, tanci...“
Vždyť je to manuál současného politického marketingu. Všechno musí být okamžité a emocionální. Vyjednávání a kompromis působí jako slabost, protože se nedají sestříhat do třicetivteřinového videa. Tanečník nepotřebuje soupeře přesvědčit argumenty. Potřebuje před publikem demonstrovat, že je morálně lepší. Je to přesně ten typ, který na pódiu teatrálně vykřikne: „Jste připraven se ihned (jako já) vzdát svého platu ve prospěch dětí ze Somálska?“ A dav tleská, paralyzován agresivní ctností, jejímž jediným cílem je nechat zazářit „vlastní já“ a zdiskreditovat protivníka.
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Ve starší a neméně brilantní Nesmrtelnosti Kundera pojmenoval imagologii – svět, kde realitu nahrazuje její mediální obraz. Kde není rozhodující, co je pravda, ale jak pravda vypadá. Tanečník z Pomalosti je nejvěrnějším dítětem tohoto světa.
A právě proto mi Kundera tolik chybí. Ne jako bronzový pomník, chybí mi jako autor, který dokázal román proměnit v laboratoř myšlení. Nepopisoval jen dobu, ve které žil. Dokázal s kousavou ironií zahlédnout uniformitu a chaos doby, která teprve přijde.
Možná takový spisovatel znovu vyroste. Do té doby nám zůstává Kundera. A jeho tanečníci, kteří dnes mají k dispozici větší jeviště a víc reflektorů, než si dokázal představit i on sám.