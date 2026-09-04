Tiché světlo na konci dne. Odešel básník a překladatel Milan Ohnisko

Radim Kopáč
Nekrolog   19:00
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Festivalu se zúčastní i básník Milan Ohnisko

Festivalu se zúčastní i básník Milan Ohnisko | foto: archiv festivalu

Milan Ohnisko
Milan Ohnisko na prahu dospělosti
HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko...
Milan Ohnisko, Václav Havel na Hrádečku, 1984
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V noci z 2. na 3. září 2026 zemřel Milan Ohnisko. Básník a překladatel, redaktor literárního časopisu Tvar, autor knižních rozhovorů s Danielou Drtinovou, Ivanem Bartošem, Davidem Kollerem a Martinem Reinerem. Odešel náhle. Bylo mu 61 let.

„Pozvedl jsem oči k nebi / a střelnou modlitbu zašeptal // A už se nebojíš? // Bojím / Strašně se bojím,“ napsal hned zkraje své poslední, dvanácté básnické sbírky, vydané letos na jaře. Ta kniha se jmenuje prorocky – V nebi. Když ji teď čtu znovu, všecky ty úzkosti, strachy, tušení smrti a letmá ohledávání zásvětních krajin vystupují ze stránek s děsivou intenzitou, vidím je před sebou, jsou skoro hmatatelné.

Je to tam: očekávání konce. Milan psal vydatně ze sebe, o sobě. Básnil doopravdy, na ostří nože. Takže mu bylo jasné, že finále je na dosah. Že člověk vlastně nemá šanci: „Co nás uvězňuje, není mysl, ale skutečnost, / že jsme uvězněni.“

Démon, láska, komika

Milana jsem znal zhruba čtvrtstoletí. A měl to takhle nejspíš vždycky. Neměl to sám se sebou lehké, co víc – někdy mu bylo tak těžko, že chtěl pryč, definitivně jinam, do nicoty. V roce 2005 ten výchozí bod naznačil titulem své třetí knížky: Milancolia. Čili „Milanova melancholie“. Duše otrávená černou žlučí. Trudnomyslnost. Nevíra ve smysl čehokoli. Prostě endogenní deprese. Básník měl ale naštěstí v životě několik záchytných bodů. Způsobů, jak ty chmury aspoň dočasně odhánět. Jednak lásku, jednak komiku, jednak práci. Jistou dobu mu to fungovalo.

Zemřel básník, publicista a disident Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera

Psal už v osmdesátých letech, publikoval neoficiálně. Když v devadesátém roce zařadil Petr Král dva jeho texty do antologie, kterou představil moderní českou poezii francouzskému publiku, stál najednou Ohnisko po boku básníků první velikosti: Ortena, Demla, Nezvala, Seiferta, Holana.

Svou knižní prvotinu, nazvanou třaskavě Obejmi démona!, ale vydal teprve v roce 2001. Jdou v ní za sebou básně-třásně, rýmy-šprýmy, verše naivní i naivisticky stylizované, špikované kulturními i popkulturními odkazy, ale každopádně komické. Ta komika je samozřejmě obrana, krunýř proti realitě, způsob, jak odstínit dotěrný svět. Jak ubránit své jemné a citlivé jádro.

Že byl v podstatě měkký, rozechvělý lyrik, člověk emocionálního typu, dokázal titulem své čtvrté sbírky: Love! A ten vykřičník tam není pro parádu, žádná exhibice, jen prostý důraz. Podobnou řečí mluví i další položky z jeho bibliografie, minimálně Nechráněný styk (2012) a Zuta a svlečena (2023). Na vztazích – ať těch milostných, anebo přátelských, ať převažovala duše, nebo tělo – Milanovi vždycky záleželo. Byly pro něj prvním posledním: „Začal ji líbat tak žíznivě, jako by znamenala jeho poslední záchranu.“

Nejsi normální!

Narodil se v polovině července 1965 v Brně. „Moje matka byla démon / můj otec byl námořník,“ napsal později. To byl možná první důvod, proč nedokončil ani gymnázium, ani střední knihovnickou školu. Tím druhým pak byla samozřejmě doba, podrážděná a protivná pozdní normalizace: „Nejsi normální! křičeli lidé / bzikalo mi v mozku.“

Co ovšem Milan nezvládl regulérním studiem, vynahradil si „nenormálním“ životem. Prošel pestrou řadou dělnických zaměstnání, sblížil se s československým disentem, po devětaosmdesátém dělal chvíli zpravodaje české pobočky Východoevropské informační agentury. Nakonec si v Brně otevřel nakladatelství a knihkupectví. Po roce 2000 pak zakotvil u Martina Pluháčka-Reinera v nakladatelství Petrov jako redaktor.

Festivalu se zúčastní i básník Milan Ohnisko
Milan Ohnisko
Daniela Drtinová s autorem knihy Jako bych žila dva životy Milanem Ohniskem
8 fotografií

Od té doby pracoval soustavně v literatuře – a s literaturou. Tou vysokou i tou nižší. Do roku 2012 v Brně, potom v Praze. Redigoval knihy, psal knižní rozhovory, vyzkoušel si copywriting i ghostwriting. Byl vnímavý a chápavý, bavily ho jazykové a stylové možnosti. Otvíraly mu totiž dveře. Do dalšího dne. Do dalšího levelu.

Řeč u něj plnila svou nejzákladnější funkci, slovo pracovalo na spojnici s tělem, stávalo se tělem, drželo jeho tělo naživu. Práce redaktora a novináře mu pomáhala v překladu i vlastní poezii. Hledal maximální obsažnost a přesnost: „Píšu básně / a hned je zase škrtám / jsou ale výjimky / jako třeba tato obzvláště nepovedená báseň.“

Od potrhlé komiky a prudce vyvřelých emocí se Milan dopracoval k čisté meditativnosti. Zábavnost pominula, přišel nenucený vhled do hlubin lidí, věcí, světa. S prvky civilními i snovými. Básník zpomalil. Pohyb po horizontále vystřídal pohybem po vertikále. V jeho verších posílila sebereflexe: odstup od vlastní významnosti – a poznání bezvýznamnosti; jedince i celku. Té křehké hranice mezi nicotou a vším, prázdnotou a naplněním. Takové jsou třeba texty v jeho vrcholné sbírce Světlo v ráně, za niž dostal v roce 2017 Magnesii Literu za poezii: „Ne už polibte si / ale polibte se // Ubýváme // Vřes za oknem je tak jemný.“

Pokud měl dřív blízko k sinusoidě, po níž jel ve svém díle Ivan Martin Jirous, k expresivním, rabiátským gestům střídaným údivem a pokorou, pak později se do Ohniskovy poezie propsal jiný guru: Ivan Wernisch. Mistr vybroušené tragigrotesky stejně jako hloubkových záhledů poučených asijskou spiritualitou.

Nic olizované vším. Milan Ohnisko ze svých veršů skoro vygumoval nesmírně živou a osvěživou komiku

Byli spolu zadobře i lidsky, v šestém roce nového tisíciletí pak přátelství stvrdili trojknihou Býkárna (tím třetím do básnické party byl Michal Šanda). I pro takové mystifikačně-konceptuální hry měl Milan pochopení, bavily ho. Stejně jako pozdější aktivity pod pseudonymem Jaroslava Oválská, kde pracoval v tandemu s Olgou Stehlíkovou.

Dívka u vodárny

Někdy kolem roku 2008 mi telefonoval. Bylo nad ránem, hodina mezi psem a vlkem. Vzal jsem to. Byl plný fatální únavy a smutku. Chtěl pryč. Mluvili jsme spolu asi dvě hodiny. Už se rozednilo. Nakonec poděkoval – a neodešel. Tehdy ještě ne. Když se v jednapadesátém roce zabil skokem z okna Konstantin Biebl, zveršoval mu Vítězslav Nezval na rozloučenou mimo jiné následující vzkaz: „Ach, Kosťo, škoda, věčná škoda, / žes šel jak laň na jejich hon, / žes neřek, jaký červ tě hlodá, / žes nezved prostě telefon.“

Někdy je ale ten „červ“ silnější. Zvednout telefon a vytočit číslo v tu chvíli prostě nejde. Co ale nakonec jde, je číst a zpřítomňovat si Milana Ohniska přes jeho verše. Některé budou rezonovat dlouho. A třeba v próze: „Na řece houká parník. Na dlažbu padají kaštany. U vodárny stojí dívka a s někým telefonuje. Teď se zasmála… Dojem skutečnosti. Tiché světlo na konci dne.“

Autor je kulturní publicista.

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