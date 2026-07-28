Uhde stále hřmící. Dramatik, jenž se dožívá devadesátin, je nositelem svědomí za mnoho jiných

Poznal jsem ho, až když přece jen přijel a u Klímů (Ivan a Helena Klímovi, spisovatelé) četl svoji hru o Marxovi (“Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl“, Bedřich byl Engels a s Marxem byli vůdcové světového proletariátu). Ten druhý, slavnější, Marx žil v rozporu se svými vznešenými zásadami, ale co je nám do toho, především to bylo krutě vtipné.
Milana jsme tehdy už všichni znali z Hosta. (Host do domu, brněnský literární měsíčník, kterého pak už nikdy u nás jiný časopis nepředčil ve sličnosti a brněnskosti. A v nádherné vševědoucí jizlivosti kritika Olega Suse).
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V politice zažil dvě radosti: když vstupoval a když odcházel. Devadesátník Milan Uhde
Pak přišla doba, kdy jsme my v Praze záviděli jaksi rodinou atmosféru brněnského disentu, která dala vzniknout slavné „Baladě pro banditu“ s uhrančivě jímavou hudbou – písněmi Miloše Štědroně. Hru napsal zakázaný Milan Uhde, všichni v Brně to věděli – a nic. Brno si hýčkalo dvě slavná malá divadla „HaDivadlo“ a „Husu na provázku“, se kterými znovu a znovu srůstalo a Milan pro ně psal. Václav Havel pro ně napsal do scénického časopisu „Rozrazil“ aktovku „Zítra to spustíme“ a zase nic.
A ne že by se nepátralo, kdo to napsal. Ono se pátralo, ale totálně vedle. Brněnští estébáci museli být echt natvrdlí, ale takové si je udělalo kulturní Brno, nebylo to náhodou. Vůči rodině Šabatů ovšem natvrdlí vůbec nebyli. Brno bylo měkká síla odporu vůči režimu – Praha byla Václav Havel a Bendův a Uhlův Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, a nakonec Lidové noviny.
Od divadla k politice a zase zpátky k divadlu
Když se poměry prudce změnily, a Milan jel zrovna vlakem z Berlína do Prahy, pozval jsem ho do své vlády na místo ministra kultury. Mobily nebyly, a tak dodnes nevím, jak se to dozvěděl, ale dozvěděl. Přijel rovnou z nádraží do mé pracovny. Bydlel pak kdesi provizorně na půdě Kolovratského paláce a vrátný ho odmítal tam pustit. Bylo nemyslitelné, aby někdo z ulice v noci tvrdil, že je ministr a že tam bydlí; naše začátky byly holt těžké.
Pak ho okouzlil Václav Klaus a Milan se stal předsedou České národní rady a 1. ledna 1993 uvítal vzniklou samostatnou republiku civilním pozdravem „Dobré ráno, Česká republiko!“. To si mnozí pamatují. Pak se od Klause odmiloval a zapřísahal se, že už se do žádné politiky nedá zlákat. Udělal dobře, protože divadla už na něho čekala.
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Česká republiko, dobrý den! Milan Uhde obdržel státní vyznamenání
V jakési debatě o zuřivosti popřevratových poměrů v Brně Milan svým zvučným (zvučným je málo, ale neumím to říci jinak) zvolal: „Brno jsou Sudety“! To my v Praze málo nebo vůbec chápeme. Nedávno to došlo i posledním natvrdlým.
Potkáváme se teď málo, rozpačití z naší staroby, on o berlích a já s vodítkem, ale jakoby s o to silnější potřebou podívat se nemilosrdně, a hlavně hlasitě na základy našeho národního a státního sebevědomí, konkrétně na zoufalou úctu (abychom aspoň něco měli!) k našim dvěma svatým nedotknutelným, Masarykovi a Benešovi. Ještě jsme neřekli všechno, ono to zraje také s odporem, který vzbuzujeme. Je to nečekané setkání ke konci našich životů, také jaksi setkání Prahy a Brna. Dvou světů, jak to poznávám až tak pozdě. Ale stojí to poznání za to: ty jsi pro mne, Milane, Brno a Morava, a to není Praha a Čechy.
Tolik toho zbývá…
Milan, muž se vzníceným svědomím, sebe nešetřícím, až se o něho bojím a chci ho zastavit… Milan s hlasem zvučným do krajiny ohrožené, ale nahluchlé, se dožívá… nevím, opravdu nevím, mohl bych si snadno zjistit, ale nechci, se dožívá lidské zralosti jako málokdo, a nesmí tedy umřít brzy, dokud neřekne všechno, čím se ještě trápí.
To se neříká, ale já to řeknu: Milane, žij dlouho, aby sis protrpěl ještě všechna zbylá trápení, trápení za vlast, dvojitou oběma národy (já už dneska pomalu nevěřím, že Morava není pouhé etnikum, tak moc se Češi snaží, aby byli jiní, bohužel ne lepší), které v sobě nosíme, které v sobě nosíš. Třeba teď, v souvislosti se sjezdem německých vyhnanců v Brně – v Praze se šířila panika, že snad začne nějaká nová česko-německá válka! Tolik toho zbývá, Milane. A hodně z toho jsi právě ty prožil. Chtě nechtě jsi nositelem svědomí za mnoho jiných.
Velké české nahlédnutí je teprve před námi – dokud idoly trvají a jejich doboví kritici jsou bagatelizováni. Benešovi a Masarykovi jsme pořád cosi podstatného dlužni.
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Nerodíme se jako géniové, dozráváme postupně. A na totéž má právo i prezident Pavel, říká Milan Uhde
Milý Milane, kus práce je dosud před námi, ale není koho a čeho se bát, kromě naší vlastní nešikovnosti, jak říct někomu něco, co nechce slyšet. Budou tě teď zpovídat z ještě dalších hříchů. Prosím, nedej se. Buď zdráv a neztrácej svůj burácivý hlas.