O média a ctnost: „Boj o rozhlas“ může připomínat demonstrace před 37 lety. V čem?

Skutečnost samozřejmě ukázala, že to byla nadsázka. Ale i řadu jiných věcí. Třeba to, že „boj o rozhlas“ má širší politické přesahy. Že je to svým způsobem boj proti establishmentu jako takovému. Že je to věc do značné míry generační a společenská. Což není zločin.
|
„Voláme vše české na pomoc rozhlasu.“ Mikuláš Minář se stylizuje do povstalce z května 1945
Autor těchto řádek se přizná, že není fanouškem Mináře a „chvilkařů“. Ale má pochopení pro ty, kteří na tyto protesty chodí. Sám chodíval na demonstrace v letech 1988 až 1989 a tyto akce formovaly jeho mládí. Proč by to dnešní mládí mělo mít v zásadě jinak?
Proč na demonstraci? Signalizovat ctnost
Tématem úterního průvodu „chvilkařů“ byla veřejnoprávní média či boj za koncesionářské poplatky. Tedy boj proti zestátnění ČT a ČRo. Ve skutečnosti to byla demonstrace síly hlasu těch, kteří se sami považují za slabší, potlačované, ba za oběti establishmentu.
Pozoruhodné je toto: z hlediska věkového i sociálního složení jde o vrstvy považující televizi a rozhlas za média muzeální. Jsou to vrstvy, které vesměs nesledují liniové vysílání. Doma jsou spíše na internetu, webových stránkách, Netflixu či sociálních sítích.
Názorně to popsal Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, na webu iDNES.cz. Upozornil na průzkum Reuters Institute Digital News Report (u nás probíhal v letech 2019 a 2025). Neskýtá přesná čísla, ale lze z něj dovodit, že ČT a ČRo se na konzumaci zpravodajských informací podílejí ani ne 15 procenty.
|
Kradou ČT! Ruce pryč! Kilometrový protest Milionu chvilek obsadil centrum Prahy
Jinými slovy: ČT a ČRo požívají vážnosti, ale dodávají zásadně méně informací ovlivňujících naše politické postoje, než se předpokládá. Intenzita souboje o veřejná média umožňuje mnoha občanům i politickým hráčům „signalizovat ctnost“.
Trefné. „Signalizace ctnosti“ je výraz převzatý od anglofonních pokrokářů. Vysvětluje, proč demonstrantům nejde jen o poplatky a jejich výši, ale o něco širšího. O takový či onaký boj proti establishmentu, který by nám – podle řady demonstrantů – vládnout neměl.
V tomto smyslu se úterní protest mohl podobat demonstracím z let 1988 až 1989. I tehdy patřilo k dobrému tónu „jít na demošku“ bez velkých ohledů na její konkrétní téma. Třeba už kvůli kamarádům či holkám.
Kradou opravdu všichni?
Teď už nemá velký smysl strašit Orbánovým modelem zestátněné (vládní) televize. Vždyť ani tato karikatura televize, okatě fandící Orbánovi, nedokázala odvrátit jeho volební porážku.
Možná se naopak najde někdo, kdo poukáže na klady státních televizí v Dánsku, Švédsku či Finsku. Ale to není hlavní ani určující. Podívejme se jinam – do první poloviny listopadu 1989 do Teplic, na poslední velké demonstrace před pádem komunismu.
V Teplicích se tehdy protestovalo proti smogu. Byl to tam velmi reálný problém a přinášel neblahé zdravotní následky. Přesto bylo snad každému – od demonstrujících až po policajty – jasné, že protesty nemíří jen proti emisím, ale do jisté míry i proti komunistickému establishmentu, proti jeho aroganci i neochotě diskutovat s občany. Chcete-li, míří proti režimu. Někdo z demonstrantů tam prý dokonce řekl: „Kdyby odstoupil Jakeš, hned by se dýchalo líp.“
Tak je to do jisté míry i dnes. Primárním tématem je zestátnění ČT i ČRo a koncesionářské poplatky. Ale pro leckteré demonstranty platí, že kdyby tento establishment zmizel, hned by se „dýchalo líp“. Marně.
V roce 1989 stačilo prosadit svobodné volby – a bylo hotovo. Dnes svobodné volby pokládáme za samozřejmost, ale vzejde z nich vláda a program, které demonstranti odmítají. I z toho čerpá jejich nervozita.
Minář to řeší tak, že vytěsnil pokrokářství, do znaku spolku přidal lva a úterní protest zahájil slovy: „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi.“ Možná je to jeho protizbraň na tradiční „všetci kradnú“, kterým Babiš získával hlasy. Ale jestli s tím Minář uspěje, je ve hvězdách.