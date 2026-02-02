Milion chvilek pro…? Demonstraci by si zasloužila i jiná témata, ale špatně se prodávají

Na pódiu ale zazněla i širší témata jako obavy o nezávislost veřejnoprávních médií, tlak na státní správu a obecnější varování před erozí demokratických institucí. A právě tady je problém. Ne snad v tom, že by tato témata nebyla důležitá. Naopak jsou. Otázkou je, proč zůstala spíše jakýmsi doplňkem demonstrace, jejímž hlavním symbolem se stala podpora idealizovaného prezidenta a důraz na slušné chování při posílání SMS zpráv.
Skutečná rizika
Ano, Petr Macinka poslal prezidentovi zprávy, které lze bez nadsázky označit za politické vydírání, jak to nepřímo přiznal i on. Byly formulovány neobratně, arogantně a každý, kdo tohle posílá, by měl odstoupit z postu ministra zahraničí. Nakonec se ukázalo, že Macinka neměl v ruce žádné skutečné karty. Jeho hrozby byly prázdné a prezidentovi ani české demokracii a ani prozápadní orientaci země reálně nic nehrozilo. Petr Pavel situaci zvládl sám (podle některých docela dobře) i bez potřeby masové mobilizace veřejnosti.
Pokud dnes české demokracii něco hrozí, pak to nejsou takovéto politické epizody, byť nevkusné. Byť jí mohou otřást. Skutečná rizika leží jinde a jsou méně mediálně vděčná.
Týkají se systematických změn, jako snahy politicky ovládnout státní správu prostřednictvím změn zákona o státní službě, který je teď ve sněmovně, tlaku na veřejnoprávní média skrze jejich financování a správu, nepřímé relativizace finančních závazků vůči NATO a otevřeného zpochybňování pravidel a závazků, na jejichž vytváření se čeští představitelé v Evropské unii včetně ministrů a premiéra sami podíleli či pro ně dokonce hlasovali.
K tomu přistupuje i rétorika „zdravého rozumu“ stavěná proti vědeckým poznatkům, snahy omezovat práva cizinců nebo populistické návrhy typu snižování platů politiků, které v důsledku mohou vést k tomu, že se politika stane doménou bohatých nebo těch, kteří si nechají zaplatit za prosazování něčích ekonomických zájmů. To jsou procesy pomalé, nenápadné, ale o to nebezpečnější.
Hrozí nám snad maďarská cesta?
Jenže proti tomu se demonstrace nesvolávala. Částečně proto, že taková témata se špatně prodávají. Demonstrace na podporu prezidenta je srozumitelná, emocionální a symbolická. Demonstrace na obranu státní služby nebo institucionální nezávislosti je něco jiného než podpora prezidenta, ze kterého se udělá idol a jediný zastánce prozápadního směřování ve vysoké státní funkci.
Navíc je tu otázka načasování. Jsme skutečně ve fázi, kdy je nutné mobilizovat desetitisíce lidí „na obranu demokracie“? Směřuje Česko k modelu Maďarska, nebo dokonce k autoritářství ruského typu? Spolek Milion chvilek svolával a zřejmě bude svolávat demonstrace často. Nekřičí jako onen pasáček „Pozor, vlk!“ tak často, že nakonec v případě nouze už nikdo na pomoc nepřijde? A hlavně, nesoustředí se nakonec na mediálně a citově vděčné podružnosti, které mohou nakonec zastínit to, co je skutečně důležité a to pak projde bez odporu?