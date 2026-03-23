Co může a nemůže hlasitá menšina. Aritmetika nelže: síla decibelů většinu nenahradí

I kdyby opravdu bylo na Letné čtvrt milionu lidí, početně by šlo o něco přes polovinu voličů Motoristů sobě, nejmenší ze tří vládních stran. Nebo o jednu sedminu až osminu voličů hnutí ANO. A sečteme-li voliče celé vlády, pak čtvrtmilion je zhruba jednou jedenáctinou. Jinými slovy: vedle sobotní zaplněné Letné si představme dalších jedenáct plných Letných, na nichž řeční „ke svým“ Andrej Babiš – a na té dvanácté řeční Mikuláš Minář proti Babišovi. Aritmetika nelže – a ani síla decibelů hlasité menšiny z ní většinu nedělá, o té v demokracii rozhoduje výsledek voleb.
|
Plná Letná a velké otazníky. Achillovou patou demonstrace je prázdný opoziční trůn
Nějaký vzkaz pro vládu to ale samozřejmě je, i když to asi není nic kdovíjak nového a překvapivého: Babiš a jeho vláda mají ve společnosti silnou oponenturu lidí, kteří jsou ochotni to – i o sychravé sobotě – přijít dát najevo. Na druhé straně tuto množinu lidí i dál spojuje víceméně jen právě odpor k Babišovi, Okamurovi, Macinkovi, Turkovi či Rajchlovi.
Svědčí o tom prakticky nehybné preference, kde si i půl roku po volbách drží ANO svých zhruba 35 procent, naopak mezi pěti opozičními stranami se nerýsuje žádný jasný tahoun. Ostatně, když se Minář před časem pokoušel založit hnutí Lidé PRO coby silnou oponenturu hnutí ANO a chtěl pro ně sesbírat půl milionu podpisů, nesehnal jich ani 40 tisíc (což opět pro srovnání je ještě o třetinu méně, než kolik hlasů ve volbách dostala Šlachtova jednoprocentní Přísaha).
Právě fakt, že volební preference zatím nesignalizují jakýkoli obrat či alespoň pohyb ve společnosti a že nic nesvědčí ani o drolení současné vládní trojkoalice, význam sobotní masové akce dost relativizuje. Více než bezprostředně politický měla snad význam sociální (ujistit se, že lidí se stejným názorem je více, ba mnoho), možná až terapeutický, či dokonce spirituální (což moderátor, bývalý student teologie, podtrhl výzvou k podání si ruky se svými sousedy v davu, což je známý rituál v liturgii katolické mše).
Politické výzvy z demonstrace vzešlé, tedy aby se opoziční strany začaly spojovat a nabídly Babišovi podporu pro menšinové vládnutí, jsou teď trochu mimo prostor a čas. A dokládají, že Minář je sice dobrý aktivista, ale politice a jejím mechanismům moc nerozumí.
Kdyby tomu tak bylo, musel by býval demonstraci zacílit mnohem konkrétněji, ideálně k jednomu bodu, třeba změně financování veřejnoprávních médií. Což by byl zřetelný vzkaz: „Respektujeme, že jste vyhráli volby a vládnete, ale tohle my, hlasitá menšina, prostě neskousneme.“ Pokud ale on a jeho lidé na pódiu označí za nepřijatelné vládní plány v oblasti obrany, kultury, zahraniční politiky, zemědělství, médií, národních parků, neziskovek a kdovíčeho ještě, je to vzkaz úplně jiný: „Respektujeme, že vládnete, ale musíte zahodit celý program, s nímž jste drtivě vyhráli volby!“