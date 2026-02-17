Spasitel z Hradu se do kandidatury nehrne, navzdory plným náměstím

V celém tomhle vyprávění trochu absentuje jedna osoba. Ano, schází tu prezident Petr Pavel, kterého účastníci četných shromáždění v naší krásné vlasti vzývají coby ochranitele a spasitele demokracie. Dokonce do té míry, že katolický kněz Marek Orko Vácha z brněnského pódia oslovil hlavu státu: „Pane prezidente, jsme s vámi nejen v Brně, ale po celé zemi. Mám pro vás vzkaz. Už se neomlouvejte za svou minulost. Máte bohatě odpracováno.“
To je zajímavé samo o sobě, protože to můžeme vnímat jako jakési navázání na Andreje Babiše a jeho „pokyn“ ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi: „Nebuďte slušnej.“ Anebo je to generální pardon, jakési rozhřešení, které poskytuje kněz prezidentu republiky. Nevíme však, zda mluví za sebe, za svou farnost, za katolickou církev, nebo za všechny křesťany planety či snad za samotného Ježíše?
Těžko říci, ale zajímavé to je, protože sledujeme pokus eliminovat jednu trvalou a dost podstatnou výhradu vůči současné hlavě státu. Leckdo Petru Pavlovi nemůže zapomenout to, že byl vojenským rozvědčíkem komunistického režimu a samozřejmě přesvědčeným komunistou.
Nyní jeden z čelných demonstrujících tuto připomínku zkouší jedinou větou anihilovat. Prezident už nemusí nic vysvětlovat, protože si své pochybení či prohřešek již odpracoval. Tečka, konec debaty. Tím se naplňuje parodické označení, které v posloupnosti hlav našeho státu Petr Pavel získal na internetu: Prezident Odpracovatel. Možná odpracoval veškeré hříchy i za všechny, kteří se dostavili na náměstí a návsi, aby mu vyslovili podporu. Třeba sledujeme zrod nějaké sekty.
|
Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí
Nemůže být zároveň pochyb o tom, že pánové Babiš, Macinka či Okamura a další si nic neodpracovali, ani nemohli, není jim to dovoleno.
Náhrada za opozici
Ale nechme tenhle karnevalově náboženský aspekt demonstrací být a vraťme se k politickému problému. Prezident Petr Pavel zatím neoznámil, zda bude znovu kandidovat. A aby bylo jasné, že to není chiméra, citujme Marka Bendu, který vysvětloval, zda ODS pátrá po vlastním prezidentském kandidátovi: „Bude záležet, jestli bude Petr Pavel kandidovat, nebo nebude. Zatím jsme o tom nepromluvili jedinou větu.“
Prezident tedy oficiálně kandidaturu nevyhlásil, avšak demonstrantům prvního února poděkoval: „Chci poděkovat všem, kteří dnes ze všech koutů země přijeli do Prahy vyjádřit svůj názor a podporu slušné České republice… Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc.“ Od té doby ale neřekl ke své kandidatuře jedinou slabiku.
Na druhé straně si lze těžko představit, že Mikuláš Minář vyhlásí z pódia bezpodmínečnou podporu Petra Pavla a dotyčný o tom nic neví. A i kdyby náhodou nevěděl, pak patrně souhlasí, protože se vůči demonstracím nijak nevymezil.
Prezident tudíž kandiduje, aniž by to oficiálně oznámil, možná se to chystá udělat až na první jarní den na Letenské pláni v rámci nějakého extatického rituálu, ve kterém se budou pohanská a křesťanská mystika snoubit s vroucným vzýváním demokracie.
|
Polibek smrti pro Pavla? Staří bílí muži o demonstraci za prezidenta i šancích nového hnutí Naše Česko
Každopádně před prezidentem Pavlem stojí velký úkol, musí vyhovět demonstrujícím a nahradit jim opozici, která se jeví jako nicotná, mentálně nemohoucí a pokračující v tom, co započala před rokem 2021 – svůj nezájem o reálné problémy obyvatel obaluje do řečí o hodnotách.
Ke znovuzvolení ale Petr Pavel potřebuje víc hlasů, než mu může Mikuláš Minář poskytnout, naopak, některé příznivce mu může odpudit. Ať už tím, že demonstrace mohou být agresivní a primitivně hrubé (což už se občas děje), nebo nesmiřitelností, protože prezident se stále nevzdal ambice spojovat.
Každopádně kandidatura Petra Pavla bez Petra Pavla je nemyslitelná a na Hradě si budou muset dobře rozmyslet, do jaké míry chtějí a mohou být spojení s Mikulášem Minářem a masovými demonstracemi, jejichž vyznění nemohou mít pod kontrolou.