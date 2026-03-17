Bude sobotní demonstrace kritikou vlády, nebo jen srazem vyděšených?

I můj poukaz ke skutečnosti, že my obyvatelé Česka jsme jiní než Maďaři a Slováci a že rozhodně nelze pozorovat nějakou výraznou touhu mezi spolubližními se těmto zemím politicky přiblížit, zůstal oslyšen. Ale malovat svět černými barvami je asi povinnost uvědomělých spoluobčanů dneška. Předpokládám, že kolega vyrazí v sobotu na Letenskou pláň, aby dal najevo své znepokojení.
Motto manifestace Milionu chvilek pro demokracii zní: Nenecháme si ukrást budoucnost. A působí dojmem, jako by nám budoucnost mohl někdo ukrást. Není to v rozporu se všemi těmi povýšenými řečmi okolo voličů Tomia Okamury či koalice Stačilo!? Ti jsou prý neschopnými poraženými polistopadového vývoje a za své zpackané životy viní všechny okolo sebe. Zatímco „dezoláti“ si nechali ukrást budoucnost a mohou si za to sami, těm lepším ji krade Babiš?
Směs oprávněné kritiky s nesmysly
Větší problém najdeme v rétorice Milionu chvilek, v ní se mísí oprávněná kritika s nesmysly. Tvůrce „pozvánky“ na demonstraci se neobtěžoval s přesnými formulacemi. Chcete příklad? „Spravedlnost i Česká republika jsou ode dneška na prodej. V Česku si jeden oligarcha může pořídit nejenom většinu půdy, ale i beztrestnost.“ Tohle tvrzení organizátorů je přinejmenším nepřesné a je lživé a urážlivé vůči soudcům a státním zástupcům.
Pánové Babiš a Okamura nejsou beztrestní, soudu se rozhodně nevyhnou, současná sněmovna jim poskytla čtyřletou pauzu. Tvrzení „spravedlnost je na prodej“ nelze odvodit ani ze sněmovního rozhodnutí nevydat dva poslance k trestnímu stíhání.
Co když má Babiš pravdu? Tedy pouze v tom, že trestní stíhání si lze objednat?
„A tím to nekončí. Začíná se útočit už i na ochranu vlastnictví - chystá se zákon, který umožní zabavit majetek lidem při pouhém podezření - i bez prokázání viny,“ přitápí pod kotlem pozvánka. Začněme střízlivět, zákon o „odčerpání“ majetku, který je ve sněmovně, je implementací evropské směrnice. Zlo tedy přichází z Bruselu?
Nikdo v téhle zemi neví, jak zákon nakonec bude definitivně formulován, avšak samotná evropská směrnice umožňuje konfiskaci majetku, aniž je pachatel odsouzen za konkrétní trestný čin. Čeští legislativci si jistě na zákon zavěsí svá „cingrlátka“, což může být nebezpečné, ale jak bylo řečeno, iniciativa přichází z Bruselu, nikoli od současné koalice.
Líčení premiéra Andreje Babiše jako svého druhu zločince patří k tradici Milionu chvilek: „Nyní má Andrej Babiš už naprosto volné ruce. Jeho snaze změnit důležité zákony, rozkládat kontrolní instituce, obsadit všechna důležitá místa svými lidmi - a potom čerpat, čerpat a čerpat - nestojí v cestě už vůbec nic.“ Problém tohoto tvrzení je v tom, že premiér Babiš je stejně málo mocný jako minule, když naposledy vládl.
Proti většině Babišových snah se vymezí Senát i prezident, proti mnoha též případně Ústavní soud. Pak je tu ještě správní soudnictví, a pro speciální případy i další kontrolní orgány a mechanismy. Zkrátka, republika se nehroutí, jako se nezhroutila po dvakráte, když se zloduch AB účastnil na vládnutí.
Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí
Svolavatelé demonstrace prokazují hodně malou důvěru ve svůj stát, své úředníky a nezávislé soudce, když tvrdí: „Teď není čas se chlácholit řečmi, že se nic neděje. Teď je čas pohlédnout pravdě zpříma do očí. Porcování této země právě začíná.“
Preventivní demonstrace
Ano, rétorika musí být mobilizační a demonstranti musejí být rozčílení. Jenže existuje jeden podstatný rozdíl ve srovnání se situací v roce 2019, kdy demonstranti zaplnili Letnou v nebývalém počtu.
Zatímco v roce 2019 znělo Letnou mohutné skandování: demisi, demisi, bylo dva roky po volbách. Letos by podobné skandování znělo trošku zvláštně, volby byly v říjnu, a nyní je teprve březen. Kromě toho, vláda toho zatím moc neprovedla, prosadila rozpočet a důvěru ve sněmovně si prověřovala už dvakrát. Jenže Milion chvilek demonstruje nejraději preventivně, jako když protestoval proti Marii Benešové, která ještě ani ministryní nebyla a ve funkci nic zločinného ani neprovedla.
Ať demonstranti vládním představitelům v sobotu „nakládají“, co se do nich vejde, ať je kritika sebeostřejší, ale měla by se zakládat na faktech a nikoli na manipulacích a polopravdách.
Je to naopak: benzín je levný a Petru Pavlovi škodí chvilkaři
Pak tu ještě zůstává jedna otázka, čistě akademická: jak chtějí organizátoři pracovat s lidmi, které soustavně a programově děsí, straší a hysterizují, co si vyděšení počnou, když se po demonstraci „nic nestane“? Budou je organizátoři uklidňovat, nebo naopak udržovat ve stavu akutního vyděšení, že nepřítel je za každým rohem, za jedním Putin, za dalším Babiš, za třetím dezinfoscéna? Občas má pozorovatel dojem, že ti, kdo prožívají strašný život plný nekonečných frustrací, nejsou pověstní dezoláti, ale spíš příznivci Milionu chvilek.