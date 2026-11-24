Předně, bez ohledu na to, kolik bylo na Letné účastníků, byl to obrovský občanský protest proti počínání současné vládnoucí koalice a absolutní počet protestujících o ničem nerozhoduje. Přinejmenším od roku 2019 to byl protest největší. Vláda si ho musela všimnout, a pokud z události nevyvodí ani sebemenší závěry, poškodí především sebe samu.
Proč tedy tak bouřlivá debata? Organizátoři ji na sebe vlastně přivolali sami, zaprvé tím, že předem inzerovali, že to bude největší demonstrace na Letenské pláni v dějinách lidstva, a za druhé v okamžiku, kdy pro své tvrzení o 350 až 450 tisících demonstrujících použili slova policisty, který šel kolem tribuny. Žádný oficiální odhad policie neexistuje a Milion chvilek žádnou metodiku výpočtu neprezentoval.
Dalším faktorem, který dodává debatě na významu, vytáhla a široce medializovala Česká televize. Hypotézu o tom, že pokud demonstrují 3,5 procenta populace daného státu, dojde k otřesu režimu, si ČT tak trochu proměnila v „historickou zákonitost“ a pozapomněla zdůraznit, že výzkum i daná hypotéza se týkaly autoritářských režimů, nikoli demokracií. A téhle televizní pravdy se následně chytily sociální sítě a předvádějí debatu „na úrovni“.
Z toho se Minář nevymlčí
Znovu zdůrazněme, že je jedno, zda bylo na Letné 200 či 400 tisíc nespokojených občanů, vyjádřili svůj postoj a bylo jich dost na to, aby byli bráni vážně.
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Proti „temnému vládnutí“ zazněly i výzvy k chaosu a anarchii. A co práva většiny?
Koho by tenhle spor měl alespoň elementárně zajímat, je spolek Milion chvilek pro demokracii a jeho velekněze Mikuláše Mináře, využívají totiž počty demonstrujících k tomu, aby svým požadavkům, které jen zdánlivě podpořil každý z demonstrujících, dodali váhy. Abychom použili osvědčenou rétorickou figuru, z tohohle se Minář nevymlčí.
Proč? Protože mu hrozí ztráta důvěryhodnosti, tak pečlivě budované. Není náhoda, že na pódiu 15. listopadu defilovali zástupci lesníků, sportovců, ochránců přírody, podnikatelů, miliardářů, odborářů, divadelníků, zemědělců a dalších zájmových skupin. Byla to ukázka korporativismu, který má symbolizovat, že protesty podporuje celý národ. Z podobných falešných obrazů čerpají příznivci demonstrace pocit, že jen oni jsou na straně pravdy a dobra, naopak jejich odpůrci jsou na straně lži a zla.
Když už jednou prohlásíte, že si vás přišlo poslechnout půl milionu lidí (i toto číslo pan Minář vyslovil), nemůžete se následně opravovat s tím, že jste se nechal unést a trochu jste si vymýšlel. To nezapadá do vidění světa klubu spravedlivých, kterým je dovoleno to, co mají jiní zapovězeno. Když redaktorka veřejnoprávního rozhlasu okřikovala Mikuláše Mináře za jeho slovník, ve chvíli, kdy rekapituloval politickou situaci výrazem vládní sviňárny, ohrazoval se slovy: „Já můžu.“ A to je výstižné, všichni okolo mají dodržovat pravidla, pan Minář nad nimi bude bdít jako rozhodčí a nakonec rozsoudí, kdo je spravedlivý a kdo ne. On sám se ale žádnými pravidly řídit nemusí.
Rozhořčovat se a rozdělovat
Nechme debatu, kolik bylo na Letné lidí těm, kteří se vyznají v metodách počítání demonstrantů, různým spikleneckým fanatikům, šířícím bláboly o komparzistech a též organizátorům, kteří si nejprve z počtu účastníků vyrobí argument a následně jej nejsou schopni verifikovat.
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Minář jako Havlův duchovní syn? Jak má a jak nemá vypadat demokratická politika
My ostatní se můžeme zamýšlet nad tím, proč jsou tak obrovské davy lidí ochotny se prvoplánově rozhořčovat a rozdělovat své bližní na dobré a zlé a to na základě jediného: přihlášení či nepřihlášení se k jediné demonstraci. Možná stojí za to přečíst si ještě jednu Havlovu esej, z roku 1985, jmenuje se Anatomie jedné zdrženlivosti.