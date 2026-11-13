Okamžitě se omluvte a vzdejte se, nic se vám nestane. Milion chvilek chce řídit a úkolovat vládu

První požadavek je srozumitelný a pochopitelný. Ti, kteří brání status quo, se vlastně nemohou dožadovat ničeho jiného, protestují proti jakékoli změně. Na veřejnoprávní média nesahejte, říkají. Protesty proti jednotlivým zákonům bývají obvyklé a někdy mohou být i úspěšné.
Třetí požadavek je mlhavě formulovaný, protože veřejná diskuse představitelů vlády s občany může mít podobu cirkusu v režii pana Mináře, který si představuje, že by zesměšňoval jednotlivé ministry před kamerami. Ale na to nikdo z vlády nepřistoupí. Další možnost je, že by vládní reprezentanti vyjednávali s představiteli spolku Milionářů. Ale proč s nimi, jakou právě tenhle spolek má legitimaci k tomu, aby určoval osud veřejnoprávních médií v Česku? Třetí možnost je, že organizátoři požadují, aby vláda své záměry konzultovala s opozicí. Ta bude všechny návrhy změn odmítat, ale byl by tím naplněn požadavek na diskusi? Těžko říci. Vláda by se rozhodně měla vyjadřovat jasně a srozumitelně a ne neustále mlžit a měnit své postoje. Zda takto formulovaná ultimáta vládní většinu přimějí ke změně chování, je sporné.
Dialog však přeci jen nějaký probíhá, za prvé je tu velice rozvinutá veřejná debata, kterou vláda nemůže nevnímat, za druhé jsou tu výzvy adresované vládě, například čtvrteční společné stanovisko nevládních organizací, které zahrnuje například Člověka v tísni, Charitu, Adru i Centrum Paraple. Jejich hlas bude vláda těžko bagatelizovat a k nějaké odpovědi se časem dopracuje.
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Letnou opět zaplní demonstranti. Milion chvilek očekává největší protest v historii
Cíl vlády je legitimní
Nejzvláštnější se jeví požadavek vládní omluvy. Komu se má vláda omluvit? Demonstrantům na Letné za to, že chce něco jiného než oni? Opozici za to, že jim nečekaným návrhem zkazila sobotu a zkrátila víkend? „Všemu lidu“? Demonstranti zapomínají, že podle průzkumu je nadpoloviční většina proti poplatkům a jejich zachování podporuje jen 34 procent tázaných. Není to tedy tak, že by vláda prosazovala nelegitimní cíl proti vůli obyvatel.
Za co se má vláda omluvit? Za to, že se hlasovalo ve 4:36? Za to, že si dovolila opozici postavit před hotovou věc? Za to, že vůbec uvažuje o změně financování veřejnoprávních médií?
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Konec koncesionářských poplatků: ano, ale bohužel naslepo a na dluh
Z jakého titulu žádá pan Minář omluvu? Omluvy jsou v módě. Jenže jak by měla omluva znít, aby ji protestující přijali, aby neřekli, takhle to nestačí, to neplatí? A proč by se měla vláda omlouvat, když její postoj reprezentuje názor značné části veřejnosti.
A neměl by se Milion chvilek také začít omlouvat, třeba za to, jak se stavěl ke kauze Bitcoin či ke kampeličce premiéra Fialy, odkud se odnášely stovky milionů v hotovosti v taškách? Nebo snad bylo všechno křišťálově čisté, když se kauzy týkaly minulé vlády?
A když už jsme u omlouvání, ctihodná veřejnoprávní BBC se musí zhruba co půl roku omlouvat britské veřejnosti za nejrůznější přehmaty. Kdy se naposledy za něco omluvila divákům Česká televize a posluchačům Český rozhlas? Že by to byly neomylné instituce?
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Televizní složenka není průkazem demokracie. Ani poplatky nezaručují nezávislost
Žijeme naštěstí v demokracii a každý může usilovat o prosazení svých záměrů, třeba demonstrováním. Jen by neměl zapomínat, že podobné akce jsou veskrze negativně motivované, jsou proti něčemu, poskytují účastníkům možnost projevit negativní emoci, kamenovat satana. Opačné akce se spolku pana Mináře nedaří, když se pokusil o politickou kariéru, shořel jako papír. Připusťme, že letenské shromáždění může mít pozitivní dopad, ale zároveň nelze popírat, že je negativně motivované a má nepochybný cíl paralyzovat legitimní vládu.