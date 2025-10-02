Nenálepkujme se. Od označování za „proruské extremisty“ k eliminaci je jen krůček

Podle mého názoru je to v současné složité mezinárodní a domácí politické situaci dokonce nebezpečné. Od takového označování je jen krůček k volání po eliminaci, ať už sociální nebo dokonce fyzické, těch, kteří zastávají názory, které se autorům nelíbí.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné respektovat skutečnost, že všechny strany a hnutí působící v našem politickém systému musí být považovány za demokratické. Pokud by některé byly prokazatelně nedemokratické, musely by být na základě soudního rozhodnutí rozpuštěny, jak se ostatně i stalo v minulosti. A proto je potřeba, aby byly bezvýhradně respektovány výsledky svobodných voleb.
Hlasy renomovaných západních expertů
Je zřejmé, že autoři výzvy za proruské extremisty považují ty, kteří kritizují určité aspekty naší zahraniční politiky, zejména naše členství v NATO nebo EU. Ačkoli jsem vždy byl a zůstávám jasným zastáncem našeho členství v EU, považuji opačný názor za legitimní, i když nesprávný.
Pokud jde o naše členství v NATO, sdílím názor (také legitimní), že by nám bylo lépe a bezpečněji mimo tuto vojensko-politickou alianci. Neměl bych proto ani námitky proti teoretickému referendu o našem možném vystoupení z této organizace (i když je pravděpodobné, že by můj názor v takovém referendu nenalezl většinovou podporu).
Nebudu zde opakovat argumenty, které mě přesvědčují o správnosti mého kritického názoru – již jsem tak učinil v řadě svých publikovaných, snadno dostupných textů (např. zde a zde). Pouze zmíním, že svůj kritický názor na roli NATO a jeho roli v dnešní tragické válečné situaci sdílím s řadou renomovaných západních komentátorů a expertů (např. zde a zde).
Trvám na tom, že žádný z těchto dvou kritických názorů (na NATO a EU) není a priori „proruský“; samozřejmě uznávám, že opačné názory jsou legitimní, a chápu argumenty, které je podporují. Rád bych ale, aby diskuse o těchto závažných otázkách byla věcná, klidná a bez zbytečných emocí.
Respekt k pravidlům diskuse
Rád bych ještě poukázal na to, že jsem patřil k těm, kteří po prvním roce ruské agrese na Ukrajině veřejně volali po příměří a zahájení jednání. V té době jsme za to byli většinou komentátorů ostře kritizováni a označováni za „proruské“; dnes je to široce sdílený základní požadavek Ukrajiny a jejích spojenců…
Podle mého názoru je u nás jen velmi málo těch, kteří jsou skutečně „proruští“, tj. kteří výslovně schvalují a podporují ruskou agresi; neznám žádnou ze současných relevantních politických entit kandidujících ve volbách, která by tak činila. Existuje však řada politických subjektů a miliony českých a evropských občanů (včetně mě), kteří s lítostí konstatují, že ruská agrese byla do značné míry vyprovokována nezodpovědným chováním představitelů NATO, kteří nerespektovali zásadní (jakkoli paranoidní) výhrady Ruska k záměru přijmout v budoucnu Ukrajinu do NATO.
Závěrem: Myslím, že by bylo potřeba, aby byla respektována elementární pravidla demokratické diskuse a aby naše společnost nebyla rozeštvávána zbytečným urážlivým nálepkováním názorových oponentů.