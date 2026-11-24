Musím uznat, že se to dost lišilo například od rozhovoru, který jsem poslouchala na Českém rozhlase den předtím. Interview s pozvaným předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem se podobalo spíše nedělnímu kázání v kostele než půlhodince otázek a odpovědí ve veřejnoprávním rozhlase.
Organizátor nedávné masové demonstrace totiž zjevně nepřišel do rádia proto, aby odpovídal, nýbrž proto, aby promlouval. A promlouvat umí. Činí tak s profesionální jistotou řečníka, který dokázal shromáždit a okouzlit davy, který ví, kde je dobro a kde zlo, dokáže odhalit nepravosti, odlišit lotry od svedených, ale který neodmítá ani smířlivost. Tedy v případě, že hříšníci skončí.
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Čtyři sta tisíc, nebo ani ne půlka? Počty demonstrantů trápí hlavně pana Mináře a jeho kamarády
Nelze říct, že by moderátorka jen a jen naslouchala. Po prologu, v němž dvaatřicetiletý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii zaokrouhlil počet svých letenských následovníků na půl milionu a načrtl odpuzující rysy v povaze premiéra současné vlády, poznamenala, že jde o osobní výklad. Pozvaný se ovšem neurazil a hned ji i posluchače ujistil, že ví, co má Babiš udělat. Má předstoupit před národ a říct: „Jsem nejslabší premiér v dějinách České republiky, protože mě drží pod krkem Okamura a Macinka.“
Ve významných pauzách zazněly ze strany moderátorky i další dvě výhrady. Když Mikuláš Minář pozval vládu na pohovor do Švandova divadla, kde budou vybraní odborníci, zeptala se, kdo je vybíral, a vyjádřila obavu, jestli si nedemonstrující část společnosti nemůže myslet, že se předseda spolku pasuje na někoho, kým nebyl zvolen. Ne, nemyslí. Může však slíbit, že bude-li se vláda chovat podle jeho pokynů, další dva roky by žádné velké protestní demonstrace nemusely přijít.
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Pryč s nenáviděným Babišem a celou vládou! Moci se chápe spasitel Mikuláš Minář
Moderovat kázání proroků musí být těžké, protože přerušování by mohlo působit nepatřičně. Ale některé pasáže z projevu Mikuláše Mináře si pár doplňujících a upřesňujících otázek podle mého zasloužily. Třeba ta, která vysvětlovala, proti čemu byla obří demonstrace vlastně svolána. Prý proti rušení rozhlasových a televizních poplatků, ale taky „proti tomu bezohlednému vládnutí“.
Myslí se tím ty poslanecké přesčasy do půl páté ráno nebo ještě něco dalšího? A co? Taky bych ocenila pár dotazů k financování iniciativy, když už se o tom v poslední době různě spekuluje. Jenže k Minářovi si veřejnoprávní média nedovolí totéž co k Davidovi. Sorry jako.