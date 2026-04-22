„Voláme vše české na pomoc rozhlasu.“ Mikuláš Minář se stylizuje do povstalce z května 1945

Může někoho překvapit, že do čela protestů se staví Mikuláš Minář se spolkem Milion chvilek za demokracii? Ne. Minář na to má téměř autorská práva a hlavně v březnu na Letné řekl, že bude-li vláda převádět média veřejné služby pod státní rozpočet, tak jeho parta bude jednat.
Až potud vidíme cosi očekávaného. Ale v úterý večer to Minář okořenil. Na webu napsal, že v úterý 5. května se uskuteční první pochod, který bude bránit Český rozhlas.
Střílet se nebude, ale ta atmosféra
S mladou generací taková zpráva asi moc nehne. Jednak proto, že veřejnoprávní média ji až tak neberou – vystačí si s webem a sociálními sítěmi. Ale hlavně proto, že už v DNA nemá uložen význam 5. května. Nepamatuje páté květny z dob komunismu, kdy u pomníčků Pražského povstání drželi čestné stráže vyšňoření pionýři.
|
Přesto si troufneme říci, že většina společnosti stále ještě ví, oč jde. Prohlásí-li někdo, že 5. května bude bránit rozhlas, nelze to dost dobře chápat jinak, než že se dotyčný stylizuje do role povstalce proti nacistické okupaci v květnu 1945.
Ano, 5. května 1945 ráno začal pražský rozhlas vysílat jen česky, čímž prakticky dal signál k povstání. Bojovalo se v samotné budově rozhlasu, kde se nacházelo 90 vojáků zbraní SS. Tehdy, 5. května ve 12 hodin 33 minut zazněla ikonická výzva: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.“ A o čtvrt hodiny později ještě toto: „Voláme vše české na pomoc Českému rozhlasu, esesáci zde vraždí české lidi!“ Za čtyři dny bojů padlo v té budově 170 povstalců.
Úhrnem. Lze vyhlásit pochod na obranu rozhlasu na 5. květen a nevědět výše zmíněné? Lze tvrdit, že chvilkaři se nestylizují do role povstalců z května 1945? Že spor o financování médií veřejné služby nepovyšují na dějinný armageddon?
Střílet se samozřejmě nebude, ale atmosféru 5. května z toho nikdo neodpáře.
Zalekne se Babiš pouličních kraválů?
Aby nevznikla mýlka, zápas o uchování médií veřejné služby má smysl. Tato média stojí za udržení, i když je otázka, v jaké přesně podobě. Ale stojí za to i za cenu podobných tyjátrů? Chvilkaři jistě nebudou volat na pomoc „vše české“, ale vidíme, že se stylizují do této vlny. Jako by apel na „vše české“ byl protipólem Babišových apelů na „naše lidi“.
|
Podobně to funguje i ve volbách a kampaních před nimi. I ty získávají charakter tyjátrů. Třeba když Petr Fiala strašil, že nechce opět vidět ruské tanky v Brně (jako kluk je tam viděl v srpnu 1968) a jediné, co je může zadržet, je naše odhodlání pomáhat Ukrajině. V opačném gardu to podobně zkoušel Viktor Orbán, když strašil, že Maďaři budou umírat na Ukrajině v zákopech, pokud si neudrží neutralitu k této válce (v praxi spíše vstřícnost k Rusku).
Jak víme, Fialovi i Orbánovi ty postupy pomohly k volební porážce. Zda podobné oživování historie pomůže, či nepomůže Mikuláši Minářovi, teprve uvidíme. K budově rozhlasu může 5. května dorazit hodně lidí. Možná budou mít někteří z nich pocit povstalců z května 1945, bojujících za svobodu a lepší svět. Ale většina národa, ta, která skrze své zvolené zástupce rozhoduje o politice, to nebude. I když si třeba bude připadat jako v květnu 1945, či dokonce u armageddonu, definitivní bitvě mezi Dobrem a Zlem, Bohem a ďáblem.
Leda že by se Babiš zalekl pouličních kraválů a své vlastní radikály (tedy spíše motoristické a okamurovské) by zpacifikoval či utlumil. Ale věří tomu někdo?