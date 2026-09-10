Již před prázdninami ohlásil politický spolek Milion chvilek pro demokracii předvolební mítink na Staroměstské náměstí na 28. září. Na dnešek avizovali zásadní tiskovku, která až tak zásadní nebyla. Spolek nabídl kandidátům do Senátu pětistránkovou deklaraci, kdo ji podepíše, je dobrý, kdo ne, je implicitně proti demokracii, že.
Podobné pokusy se objevily i v minulosti a jejich jalovost je více než patrná. Ne že by se dalo něco namítat proti snahám Milionu chvilek, ty jsou bez veškeré ironie chvályhodné. Spíš mirkodušínovská forma spojená s militantní nenávistí a svatouškovským pokrytectvím budí jistý odpor. Je to stejně jalová propaganda jako například předvolební heslo TOP 09: Naši je v Senátu zastaví. Koho zastaví? Přece nedemokraty. A jak je lze identifikovat? Přeci „my“ je označíme, protože víme, kdo je demokrat.
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Je to snadné, kdo z kandidátů podepíše výzvu Milionu chvilek, je demokratický. A co když je někdo bude chtít vytrolit, prohlásí funkcionáři jeho podpis za neplatný? Budou kontrolovat, zda signatáři deklaraci dodržují? Proč chce vlastně tahle parta zavazovat zákonodárce k tomu, aby respektovali ústavu, vždyť je to v jejich slibu? Ne, tohle není cesta ke kultivaci tuzemské politiky, je to jen dětinská svévole, kdy jeden spolek chce být rozhodčím a zároveň účastníkem politického závodu.
Jediné kopyto na všechny problémy
Kazatel a předseda spolku Mikuláš Minář dnes podrobil vládu drtivé kritice. To je také zcela legitimní, avšak proč by měl právě tenhle spolek určovat, například zda vláda bere ruskou hrozbu „dostatečně vážně“? Pro to mu chybí jakákoli kompetence. A legitimitu mu ubírá i fakt, že sám předseda je neúspěšným politikem, jeho projekt ztroskotal. Neuspěl ve volbách, a proto se snaží vliv získat jinak.
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Možná namítnete, že je to jedno, že „má pravdu“. V mnohém dílčím ohledu jistě ano, nicméně problém tohoto spolku a mnoha dalších spočívá ve skutečnosti, že jsou v jistém smyslu totalitní, mají jeden mustr, jedno jediné kopyto na všechny problémy našeho světa. A každý, kdo se v jediném ohledu odkloní od zjevených pravd, není demokratem a tedy je potřeba proti němu bojovat. Ano, připomíná to spíš sektu než politické hnutí.
Neupírejme nikomu nárok na to, prožít život v boji s celými skupinami spolubližních a pochvalme Milion chvilek alespoň za to, že se snaží, aby k volbám přišlo co nejvíc občanů. To je správné, čím více nás přijde, tím bude výsledek legitimnější.
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Kdo Pavlovi vytetoval nálepku lídra opozice. Byl to Babiš, nebo Minář a Milion chvilek?
Vzhledem k dosavadnímu počínání pana Mináře a spol. lze vyslovit jednu prognózu. Má-li se mezi opozicí najít nějaký charismatický politik, který dokáže současnou vládu ve volbách porazit a získat na svou stranu relevantní většinu a ne jen spoléhat na to, že nějaké hlasy propadnou, pak se tento muž či žena bude muset jednoznačně distancovat od Milionu chvilek. To bude jedna z podmínek vítězství.