Vystrčil jako Cicero? Ne, spíš jako generátor bílého šumu sloužícího k deprivaci posluchačů

Ne že by předseda Senátu ve čtvrtek říkal něco pobuřujícího, překvapivého nebo dokonce provokativního, nikoli. Vyjadřoval se velmi konsenzuálně a jeho slova by většina z nás bez problémů podepsala.
Jenomže, jste-li druhým nejvyšším ústavním činitelem země, jak říká pan Vystrčil „naší České republiky“, vaším cílem by mělo být získání pozornosti posluchačů, její udržení a pak snad i nějakou tu myšlenku občanům sdělit. Jenže když jako pan Vystrčit nedokážete v naléhavosti překonat ani nádražní rozhlas, který přeci jen někým pohne (aby mu neujel vlak), nezbude z vašeho projevu nic.
Zapálit posluchače pro myšlenku
Vánoční projevy politiků, které trpí obrovskou inflací z minulých let, jsou snad na ústupu. Předseda vlády Babiš se prý letos projeví na některé ze sociálních sítí. To je určitě lepší, než aby zabíral vysílací čas veřejnoprávních médií. Nadto, jistě naprosto mimoděk, dává najevo, že národu nemá co říci, proto mluví jen ke svým příznivcům „na sockách“ a ti jeho poselství jistě ocení. Další ústavní činitelé snad budou mlčet. Prezident pronese svůj povinný projev až prvního ledna, ale ten bude zajímavý přinejmenším tím, že bude stanoviskem hlavy státu k politické situaci.
Je to i náš boj. Když to nepochopíme, můžeme ztratit svobodu, varoval Vystrčil
Čím méně bude ústavních činitelů, kteří nám budou kazit sváteční čas, tím lépe pro občany. Mezi Vystrčilovým „originálním“ projevem složeným z absolutně plytkých vět a Babišovými chaotickými srostlicemi momentálních nápadů se těžko hledá kvalitativní rozdíl. Nemáte-li co říci, raději mlčte.
Řečnické umění, které naše civilizace rozvíjela již od antiky, vlastně po těch stovkách let umírá, podobně jako například krasopis. Ten se také staletí vyučoval a rozvíjel a ještě naši dědečkové měli velmi úhledný rukopis, dnešní děti zápasí s psacím písmem a zápisky si, když už nelze jinak, píšou tiskacími písmeny. To prosím není výtka ani stížnost, to je konstatování.
Politici už také nepotřebují mít projevy, projevují se mnohokrát denně na sociálních sítích, kde roztrubují svá stanoviska k sebemenším hloupostem. Jak mají mít kapacitu na to, pochopit, co je cílem projevu a jak by měl vypadat? Vždyť každý projev má nést nějakou myšlenku a pro tu myšlenku zapálit posluchače. Dříve takové projevy psali politikům lidé, kteří to uměli, a politici si, aby byli přesvědčiví, řeč i nacvičovali. Projevy mívaly v minulosti gradaci, používaly příklady, které rozvíjely řečníkovy teze a pracovaly s posluchačovou pozorností i fantazií. Ale to je dnes minulost.
Zeman na Štěpána, Pavel na Nový rok. Kdy zazní projevy českých lídrů
Koho to dnes zajímá?
Vlastně je otázka, zda máme politikům ztrátu schopnosti napsat a pronést projev vytýkat. Existují vůbec ještě nějací posluchači schopní a ochotní udržet soustředění deset minut či půl hodiny? Nepodlehne polovina lidí spíš po pár minutách touze juknout se do mobilu, co je nového? Pro koho by skvělý projev politici připravovali, když jej nikdo neocení? Pohodlnější je napsat nějakou „slohovku“, tu monotónním hlasem přeříkat a nic si nedělat z toho, že takový „projev“ bude sloužit spíš jako bílý šum, který se používá třeba k zmatení vězňů před výslechem.
Když projevy politiků posluchače už jen otravují, nebylo by lepší se jich vzdát úplně? Vždyť to, že politik stojí před mikrofonem při podobných příležitostech jako jeho velcí předchůdci, z něj T. G. Masaryka neudělá.