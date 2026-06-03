Vystrčil na Tchaj-wanu. Kdyby jel na ostrov Tajvan, tak by tolik neškodil a Čína by si nestěžovala

Tím spíš, když záštita i účast na sudetoněmeckém „smiřování“ v Brně mu asi k popularitě dvakrát nepomohly. Pokud rovnou neuškodily.
Přiznejme si dospěle, že do podobně škodlivých počinů náleží i další Vystrčilův počin: opakování oficiální návštěvy předsedy Senátu na Tchaj-wanu. Separatistickém ostrově velikosti Moravy, který není většinou světa – včetně České republiky – uznáván jako nezávislý stát.
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Reakce pevninské Číny se přirozeně dala očekávat a její praktické dopady rozhodně nevyváží nějaké velkoústé „hodnotové“ proklamace včetně myšlenkově prázdné ozvěny někdejší kennedyovské mediální proklamace „Jsem Tchajwanec“. Vždyť nesmyslné ideologické výlevy a činy posledních let již dostatečně ukázaly svou sílu: jsme vedle Litvy jediná země Evropské unie, jíž Peking neposkytl možnost bezvízového styku. Proč asi?
Zamítnutí vládního speciálu pro další (sebe)propagační let Miloše Vystrčila do Tchaj-peje, kde navíc od minulé spektakulární návštěvy došlo k významným mocenským změnám, nebylo jistě žádným nožem do zad. To je jen mediální přepjatost funkcionáře, který už nevěděl, jak by verbalizoval frustraci svého proslulého ega.
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Horní komora parlamentu je samozřejmě legitimním spolutvůrcem zahraniční politiky Česka. Ovšem možná by jí slušelo více pragmatičnosti. Už kdysi jsem psal, že mi Vystrčilovy počiny připadají úzkoprsé a nenápadité, takové politické „kudy z nudy“. A jistě by se také našla jejich jak daleko levnější, tak politicky neškodnější varianta. Když už si pan senátor tak přeje navštívit exoticky nazvaný ostrov, nemusí letět tak daleko, stačí jet na Lipno. Tam uprostřed přehrady máme přece svůj vlastní ostrov jménem Tajvan – a bez rizika čínských protestních nót.
Odpadlo by nám zbytečné vození „Tchajwance“ na Tchaj-wan, tím spíše jalové spory o podobu dopravy. Těch už přece máme kvůli turecké Ankaře a červencovému summitu NATO dost a dost.