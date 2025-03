Spravedlivý, či udržitelný mír? I odpůrci Miloše Zemana mohou vnímat jeho argumenty

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ale zkusme se od této barikády občas oprostit. Miloš Zeman má talent rozdělovat národ. Ale má i dar vyjadřovat problémy stručně, jasně a srozumitelně. Tak, jak učinil v neděli v televizi CNN Prima News, když přišla řeč na válku na Ukrajině a její možný konec.

Najděte příklad spravedlivého míru

V mediální zkratce řekl bývalý prezident toto: Trumpovi na Evropě nezáleží, záleží mu jen na USA. Je ale jediný, kdo může pro Ukrajinu dojednat mír.

Máte rádi bývalého prezidenta Miloše Zemana? Ano 47 %(54 hlasů) Ne 53 %(62 hlasů)

Zeman – navzdory přesvědčení tolika lidí – si Trumpa neidealizuje. Určitě netleská všemu, co prohlásí či učiní. „Trump je byznysman a tak i jedná,“ řekl Zeman do kamery. „Je pragmatik, záleží mu na USA, na jeho pověsti a vůbec ne na Evropě. Jeho zájmem je, aby američtí těžaři mohli těžit na Ukrajině, to je vše.“

To, co řekl v neděli Zeman, je protipólem toho, co v pátek odpoledne zaznělo na demonstraci na Malostranském náměstí v Praze. Její tón byl jasně protiputinovský i protitrumpovský, jak doložila hesla: Putin a Trump nehrají za Evropu, braňme naši svobodu; Probuď se, Ameriko; Okupace není mír.

Jistěže si teď můžete říci, že o nic nejde. Zeman je osmdesátiletý politik ve výslužbě, Milion chvilek pro demokracii hnutí dávno za svým zenitem (dorazily stovky demonstrantů, což není moc). To je fakt. Ale jejich hesla či argumenty vypovídají o širším soupeření. Řekněme o souboji obhájců spravedlivého nebo udržitelného míru pro Ukrajinu. To prostě není totéž.

Už samotný výraz spravedlivý mír zní pěkně, vyvolává naději, ba radost. V ideálním případě je to mír, který viníkovi přinese trest a napadenému satisfakci. V případě války – ruské agrese – na Ukrajině by spravedlivý mír znamenal ruské stažení na uznávané hranice (do poměrů před únor 2022, u Krymu před únor 2014).

Za spravedlivý mír pro Ukrajinu se demonstrovalo v pátek v centru Prahy. Předtím ho zmínil prezident Petr Pavel (“Nastal čas začít uvažovat o široké koalici ochotných za spravedlivý mír na Ukrajině“). A o víkendu o něm mluvil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Ano, je to krásný výraz, ale zkuste si malý test. Dokážete si z hlavy vzpomenout na konkrétní případ – kromě mezinárodních konferencí po první a druhé světové válce, jež navazovaly na bezpodmínečnou kapitulaci nepřítele – spravedlivého míru, jenž fungoval? Aby byl útočník potrestán a napadený získal satisfakci? Těžká věc, že.

Na Kypru to funguje už 50 let

To, co v neděli říkal v televizi Miloš Zeman, má blíže k udržitelnému než ke spravedlivému míru. Nezní to tak hezky jako spravedlivý mír, že. Lze toho dosáhnout za cenu kompromisů, které chtě nechtě působí jako zrada ideálů. Zato lze takových příkladů najít ve světě více.

Třeba takový Kypr, což je dokonce členský stát EU. Nezávislost získal v roce 1960, ale už po 14 letech – poté, co tamní pučisté chtěli připojit ostrov k Řecku – zažil tureckou invazi. Od té doby, už 50 let, žije v podmínkách turecké okupace třetiny ostrova, etnické homogenizace v řecké i turecké části, ale i udržitelného míru.

Je to dobře, nebo špatně? Fanoušci spravedlivého míru mohou říci, že je to špatně a musí se to napravit. Že Turecko coby pachatel vojenské invaze nebylo potrestáno a ostrov nebyl opět sjednocen. Kdežto fanoušci udržitelného míru mohou namítnout. Není rozdělení ostrova lepší, než kdyby boje mezi kyperskými Řeky a Turky trvaly dodnes? Není mír za cenu územního kompromisu (zrady, řekli by mnozí) udržitelnější než trvalý boj za spravedlivou (svatou) věc? Radikální Palestinci bojují za „Palestinu od řeky k moři“ skoro osmdesát let, ale po každém kole této války se jejich území zužuje.

I spravedlnost se musí prosadit silou

Podobně lze vnímat roli Trumpovy Ameriky k válce na Ukrajině i hodnocení Miloše Zemana, že Trump je sice vůči Evropě lhostejný, na Ukrajině ho zajímá jen možná těžba nerostů, ale je na Západě de facto jediný, kdo tam může dojednat nějaký udržitelný mír. Jinými slovy: při vší úctě k probouzející se Evropě i francouzskému jadernému deštníku je ukončení války na Ukrajině džobem pro USA a Trumpa – ať už se chová jakkoliv a myslíme si o něm cokoliv.

Pozoruhodné je toto. V Evropě, konkrétně v EU, se razí slovo udržitelný. Udržitelné musí být vše – od energetiky přes architekturu až po turistiku a ekologický způsob života. Ten výraz se nadužívá natolik, až botanik Jiří Sádlo, člověk s citem pro přírodu i ekologii, řekl: Trvale udržitelná není ani stolice. Ale vůči Ukrajině se EU drží spravedlivého, nikoliv udržitelného míru (nicméně před týdnem se v tiskové zprávě MZV objevilo, že „mír na Ukrajině musí být dlouhodobý a především udržitelný“).

Trump působí opačně. Usiluje o mír za každou cenu, za cenu pětiny ukrajinského území pod ruskou okupací a kontaktů s Putinem, jehož nenazývá agresorem, bez ohledů na spravedlnost. Přijde-li vám to odporné, a důvodů je pro to dost, řekněte, jak bez rizika světové války přimět Rusko k bezpodmínečné kapitulaci a k přijetí spravedlivého míru.