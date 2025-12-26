Miloš Zeman vlídně hájil Zemanovu politiku, ale rýpání si neodpustil

Bývalý prezident Zeman se také připojil k tradici našich politiků obhajovat zpětně vlastní kroky. Například odmítání jmenovat konkrétní jednotlivce do funkcí ministrů. Dá se říci, že Zeman ve svém projevu plně podpořil Petra Pavla v jeho odmítání Filipa Turka a zároveň se s gustem vysmál všem svým kritikům, kteří plamenně mluvili o ohýbání či znásilňování Ústavy v případě Zemana a nyní aplaudují za totéž Petru Pavlovi.
Ano, tito nekonzistentní podporovatelé Pavla, kteří před pár lety dštili síru na Zemana, ať již jsou to novináři či právníci, jsou vskutku směšní. Je totiž evidentní, že jim nikdy nešlo o právo a ústavnost, ale jen o osobní preference.
Na druhé straně, Zemanova kritika Petra Pavla za to, že se pokusil měnit program rodící se koalice byla hodně pokrytecká. Miloš Zeman jako zdatný technolog moci mluvil i z pozice prezidenta do programových priorit minulých vlád, vzpomeňme si na vládu Sobotkovu a Babišovu minulou, menšinovou.
V té měl dokonce své vlastní lidi a za pomoci komunistů (kteří Babišovu menšinu zdatně vydírali) dokázal premiérovi Babišovi hodně znepříjemňovat život. Vedle toho je nedávný pokus Petra Pavla jemným salonním gestem.
Zeman káral Fialu i Pavla, popřál Babišovi a pobídl k přátelství se Slováky a Čínou
Zeman si též neodpustil kopání do dnes již minulé vlády. V kritizování druhých vždy vynikal, v rámci vánočního poselství si alespoň odpustil nenávistné osobní výpady, kterými v minulosti nešetřil. Když se otíral o ministry zemědělství a financí Fialovy vlády, mohl si vzpomenout na některé své podřízené z dob, kdy byl premiérem. Ti také dělali víc ostudy něž dobré práce.
Zemanův ministr financí Ivo Svoboda byl pro podezření z tunelování odvolán z funkce a později i odsouzen. Byl snad tohle kompetentní ministr? Miloš Zeman popíral sám sebe, když se snažil posluchačům namluvit, že existuje nějaká nutná odbornost pro výkon ministerské funkce. Zajisté není na škodu, když se ministr v daném oboru vyzná, ale není to bezpodmínečně nutné.
Nic nového jsme neslyšeli
Za tragický výkon ministrů financí či zemědělství minulé vlády nelze vinit nedostatek jejich odbornosti či průpravy ve fungování jejich resortů. Spíš se stalo to, že jim slepý politický fanatismus zakryl náhled na realitu. Bohužel, nebyli první, ani poslední a nikde není psáno, že se něco podobného nepřihodí někomu z těch, kteří se do ministerských křesel dostali těsně před Vánocemi.
Jako bývalý premiér a prezident obhajoval Miloš Zeman své vlastní počínání v minulosti, jeho projevu scházelo vyjádření k domácím problémům a úkolům čekajícím novou vládu. Jeho důraz na vztahy se Slovenskem, Čínou a USA lze také považovat za sebeobhajobu.
Dozvěděli jsme se něco nového, co bychom od tohoto politického matadora ještě nikdy neslyšeli? Ne. Vánoční projev zajisté potěšil jeho příznivce („jeho milé“ jak je v závěru sám nazval) a bezesporu našňupnul „dědičné“ kritiky. Tak nějak to ovšem mluvčí rozhodně zamýšlel. Jenže ti, kteří čekali od druhdy brilantního řečníka a analytika tuzemské politiky něco nového, odešli s prázdnou.